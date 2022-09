Kantonales Energiegesetz SP, Grüne und GLP wollen fossile Heizungen rasch verbieten, Rechte und Hauseigentümer wehren sich massiv dagegen Eine erste Auswertung der kantonalen Vernehmlassung zum geplanten neuen Energiegesetz zeigt, wo bei den Parteien die grössten Differenzen sind. Hier die wichtigsten Knackpunkte. Mathias Küng Jetzt kommentieren 03.09.2022, 10.07 Uhr

Welche Heizung soll es sein? Im Bild eine neu eingebaute Erdwärmepumpe im Heizungsraum eines Gebäudes. Gaetan Bally / KEYSTONE

Braucht es eine Eigenstromversorgung bei Neubauten?

Eine Pflicht zur Eigenstromerzeugung auf Neubauten war Bestandteil des 2020 an der Urne gescheiterten neuen Energiegesetzes. Laut einer Studie vom Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) war dies nebst anderem für 43 Prozent der Nein-Stimmenden ein Grund für die Ablehnung. Deshalb verzichtet die Regierung im Neuanlauf auf diese umstrittene Bestimmung. Dieser Verzicht sei ein richtiger Schritt, schreibt Grossrat Adrian Meier für die FDP. SVP und Hauseigentümerverband (HEV) bekämpften 2020 das Gesetz mit dieser Bestimmung erfolgreich. Eine Selbstverständlichkeit ist hingegen die Wiederaufnahme einer Pflicht zur Eigenstromproduktion bei Neubauten oder der Beteiligung an einer Gemeinschaftsanlage für GLP, Grüne und SP. Die Grünen wollen gar eine Solarpflicht auf Dächern und Fassaden bei Neubauten und relevanten Sanierungen.

Pflicht zu Elektroboilerersatz erst in 15 Jahren, früher, oder gar nicht?

Elektroboiler, die bereits seit 2012 nicht mehr eingebaut werden dürfen, haben eine Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren. Sie sollen laut Vorschlag des Kantons mit einer Frist von 15 Jahren ausser Betrieb genommen werden. Diese Sanierungspflicht findet die Mitte genau richtig, wie Grossrat Hans-Ruedi Hottiger schreibt, die EVP teilt laut Grossrat Roland Frauchiger diese Auffassung. Weil alle Stromboiler im Aargau heute schon mindestens zehn Jahre alt sind, verlangen die Grünen eine Übergangsfrist für nur noch fünf Jahre. Nein zum Vorschlag des Kantons sagt der HEV. Weil die Elektroboiler schon alt seien, erledige sich dieses Thema bis 2035 von selbst, meint Geschäftsführer Martin Meili. Der Vorschlag bringe nur «bürokratischen Leerlauf». Ähnlich sehen es FDP, SVP, Gewerbeverband und Handelskammer (AIHK). Es sei zudem nicht einzusehen, warum ein mit Solarstrom angetriebener Wassererwärmer ausgemustert werden soll, so der Gewerbeverband.

Wie geht es mit fossilen Heizungen weiter?

Eine weitere Bestimmung der kantonalen Vorlage besagt, dass das neue System beim Heizungsersatz in bestehenden Wohnbauten höchstens 90 Prozent nicht erneuerbare Energie liefern darf. Ein Verbot fossiler Heizungen sieht die Regierung, wie schon in der 2020 gescheiterten Vorlage, nicht vor. Die vorgeschlagene Lösung finden EVP und Die Mitte richtig. Eher ja sagen dazu Handelskammer und FDP, beide erwarten hier aber noch Präzisierungen.

Gar nicht einverstanden sind SVP, HEV und Gewerbeverband. Der 10-Prozent-Zwang (für nichtfossile Energie) sei ein unnötiger Eingriff in das Eigentum, argumentiert die SVP. SP, Grüne und Grünliberale wiederum haben ganz andere Vorstellungen zu fossilen Heizungen. Sie wollen daraus aussteigen. Die SP fordert etwa eine Bewilligungspflicht für alle fossilen Heizsysteme «sowie deren Verbot spätestens ab 2035». Ein Verbot und eine Sanierungspflicht aller fossilen Heizungen bis 2035 will die GLP. Für die Grünen fordert Grossrat Jonas Fricker, fossile Heizungen zu verbieten.

Heizungsersatz: Braucht es eine Härtefallregelung?

Bei finanziellen Härtefällen oder ausserordentlichen Verhältnissen soll die Behörde einen Eigentümer von der 10-Prozent-Vorgabe beim Heizungsersatz befreien beziehungsweise Ersatzlösungen zulassen dürfen. In seltenen Fällen bestehe die Möglichkeit, dass die Umsetzung der Bestimmung aufgrund der persönlichen Umstände der Gebäudeeigentümerschaft oder des Gesamtumstandes des Gebäudes selber einen Härtefall darstelle, heisst es dazu im Vernehmlassungsbericht.

In der Beurteilung dieser «Härtefallregelung» herrscht bei den Parteien seltene Einigkeit. Ja sagen dazu SVP, FDP, Die Mitte, EVP und Grüne («eher ja»), HEV und Handelskammer. Letztere schreibt dazu: «Dies ist sehr zu begrüssen. Es wird wesentlich zur Vermeidung sozialer Härtefälle beitragen.»

Elektroheizungen rausreissen oder es den Eigentümern überlassen?

Eigentümer von Widerstandsheizungen sollen verpflichtet werden, so der Vorschlag des Kantons, innerhalb von zehn Jahren einen Gebäudeenergieausweis plus erarbeiten zu lassen, der aufzeigt, wie sich diese Heizungen ersetzen lassen. Einverstanden sind auch hier Die Mitte und die EVP und – wie in allen Vernehmlassungsfragen des Kantons in dieser Sache – die Gemeindeammännervereinigung.

Eher Ja sagt die FDP, sie fordert aber eine Präzisierung. Eher Ja sagen auch die Grünen. Sie stören sich aber an der langen Frist, fünf Jahre genügten, finden sie. Sie verweisen darauf, dass elektrische Widerstandsheizungen im Winter für 15 bis 20 Prozent des Stromverbrauchs verantwortlich sind. Die GLP fordert eine Sanierungspflicht aller elektrischen Widerstandsheizungen bis 2030, so Grossrat Gian von Planta.

Diese Regelung brauche es nicht, finden hingegen Gewerbeverband und SVP. Der Ersatz dieser Widerstandsheizungen erfolge ohnehin binnen 15 Jahren, so der Gewerbeverband. Die SVP setzt beim Gebäudeenergieausweis, der in gewissen Fällen durchaus sinnvoll sein könne, auf Eigeninitiative. Die Pflicht zu einem solchen Ausweis lehnen auch Hauseigentümer und Handelskammer ab.

