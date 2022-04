Wo der Aargau steuerlich vor und wo hinter Zürich steht

Kantonaler Steuervergleich Zug uneinholbar vorn, Aargau aber deutlich günstiger als andere Nachbarkantone Wie steht der Aargau im Vergleich mit den Nachbarn steuerlich da? Wie viel vom Bruttoeinkommen geht an den Fiskus? Ein Vergleich der jüngsten verfügbaren Daten zu mehreren Einkommenskategorien zeigt den klaren Spitzenreiter Zug. Und auch anderswo geht weniger Geld für Steuern drauf als im Aargau. Mathias Küng 1 Kommentar 05.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie steht der Aargau im Vergleich mit den Nachbarn steuerlich da? Symbolbild: Keystone

Wie steht der Aargau im Vergleich mit den Nachbarn steuerlich da? Wie viel vom Bruttoeinkommen geht an den Fiskus? Wir haben an dieser Stelle schon vor fünf Jahren einen Vergleich der Steuerbelastung zwischen dem Aargau und seinen Nachbarkantonen unternommen.

Damals war der Aargau in finanzpolitischer Schieflage, hangelte sich von einem Spar- und Mehreinnahmenpaket zum nächsten, die Regierung wollte per 2017 gar den kantonalen Steuerfuss erhöhen. Der Grosse Rat lehnte das damals ab, es wurde dann auch nicht mehr nötig. Denn per 2017 kehrten im Aargau die schwarzen Zahlen zurück, inzwischen gilt der Kantonshaushalt als saniert. Seither erzielte der Kanton Aargau fünf Überschüsse in Folge, unerwarteterweise auch in den beiden Coronajahren 2020 und 2021. Im letzten Jahr betrug der Überschuss 314 Millionen.

Falls der Grosse Rat dem Antrag der Regierung folgt und nebst der Abzahlung von gesamthaft 472 Millionen Franken Schulden auch noch 60 Millionen Franken ins Reservekässeli des Kantons für schlechtere Zeiten (die Ausgleichsreserve) einlegt, enthält dieses nachher 780 Millionen Franken.

Vergleich zeigt Steuerbelastung in den Kantonshauptorten

Der Vergleich in unseren drei Grafiken (nachfolgend) zwischen dem Aargau und seinen Nachbarkantonen basiert auf Daten der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV. Diese beziehen sich auf das Jahr 2020, neuere Vergleichszahlen sind noch nicht verfügbar. Sie stammen aus dem von BAK Basel erarbeiteten neusten Zürcher Steuerbelastungsmonitor.

Gezeigt wird die Steuerbelastung durch Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern in Prozent des Bruttoarbeitseinkommens, dies im jeweiligen Kantonshauptort. Wenn jemand in einer besonders steuergünstigen Gemeinde wie Geltwil, Oberwil-Lieli oder Meisterschwanden wohnt, ist die Belastung dort insgesamt tiefer. Wohnt jemand dagegen in einer Gemeinde mit hohem Steuerfuss, etwa in Hallwil oder Tägerig, ist sie entsprechend höher (lesen Sie auch: So schneiden die Gemeinden im innerkantonalen Steuervergleich ab).

Zug ist weiterhin konkurrenzlos vorn Zug ist weiterhin konkurrenzlos vorn

Lesebeispiel: Die erste der drei Grafiken zeigt die Belastung einer alleinstehenden (ledigen) Person. Bei einem Bruttoeinkommen von 100'000 Franken beträgt ihre Steuerbelastung in Aarau 12,82 Prozent. Sie zahlte also 12'820 Franken Steuern. Wer nicht in einer Kirche ist, zahlt etwas weniger. In Zürich zahlt man bei mittleren Einkommen meist weniger als in Aarau, wie die drei Grafiken für Ledige sowie Verheiratete ohne und mit zwei Kindern zeigen. In Luzern zahlen Ledige etwas mehr als in Aarau, in Liestal, Solothurn und Bern sogar spürbar mehr.

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Unsere Grafiken zeigen den Kanton Zug überall uneinholbar in Front – nicht nur bei hohen und mittleren, sondern auch bei tiefen Einkommen. Dann folgt ein von Zürich angeführtes, dichtes Mittelfeld. Der industriestarke Aargau behauptet sich gleich nach seinem grossen, östlichen Nachbarn mit dessen starkem Finanzsektor sowie Basel-Landschaft. Wobei der Aargau für Ledige günstiger ist als Basel-Landschaft, bei Verheirateten mit und ohne Kinder ist hingegen in den Einkommensgruppen auf unseren drei Grafiken Basel-Landschaft mehrheitlich günstiger.

Bern und Solothurn: Belastung deutlich höher als im Aargau

Spürbar höher ist die Steuerbelastung in Bern, Solothurn und bei hohen Einkommen auch in Basel-Landschaft. Bern und Solothurn tragen in unseren Beispielen für Verheiratete mit und ohne Kinder meist die rote Laterne. In Solothurn machen Bürgerliche derzeit mit einer Volksinitiative Druck für tiefere Steuern. Die Regierung versucht dieser mit einem Gegenvorschlag den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Frei verfügbares Einkommen: Aargau für Zürcher günstiger

Jedes Jahr ziehen viele Zürcher in den Aargau. Das lohnt sich für sie, weil die bei mittleren Einkommen meist leicht höheren Steuern durch günstigeres Wohnen mehr als aufgewogen werden. Betrachtet man Steuern und Wohnkosten, hält der Aargau mit Zürich steuerlich sehr gut mit. Das bestätigt die jüngste Studie der Credit Suisse aus dem Jahr 2021 über das sogenannt frei verfügbare Einkommen. Gemeint ist der Betrag vom Haushaltseinkommen, der nach Abzug aller obligatorischen Abgaben und der Fixkosten für freien Konsum (dazu gehören die Lebenshaltungskosten) oder fürs Sparen bleibt.

Demnach ist das Leben in den Städten Genf, Zürich und Basel besonders teuer, am günstigsten in Innerrhoden. Im gesamtschweizerischen Vergleich steht der Aargau hier über alle Haushaltstypen gesehen auf Rang 9. Bei den Singles ist er in diesem Vergleich gar auf Rang 6, bei Ehepaaren ohne Kinder auf Rang 5, bei Rentnerpaaren auf Rang 12, bei Familien mit zwei Kindern liegt er auf Rang 8. Schickt die Familie jedoch zwei Kinder in die Kita, ist es nur noch auf Rang 14. Gleichwohl steht der Aargau in dieser Gesamtsicht besser da als beim blossen nationalen Einkommenssteuervergleich.

Sehr tiefe und sehr hohe Einkommen: Aargau vor Zürich

Bei sehr tiefen Einkommen von Ledigen und Ehepaaren bis 30'000 beziehungsweise teilweise bis 40'000 Franken Bruttoeinkommen zahlt man in Aarau weniger Steuern als in Zürich. Manche werden den Kopf schütteln, dass auch sehr gut Verdienende (je nach Kategorie ab 300'000 oder 400'000 Franken) im Aargau besser fahren. Nun versucht der Aargau, auch möglichst gut Verdienende und Vermögende anzuziehen. Die konzentrieren sich heute noch in Zürich und in besonders steuergünstigen Kantonen wie Zug, was das dortige Steuersubstrat kräftig erhöht.

Aargau hat bei der Einkommensbelastung seit 2009 sechs Ränge verloren

Der Gesamtindex der Einkommensbelastung laut Zürcher Monitor für das Jahr 2020 (siehe Grafik unten) zeigt den Aargau im schweizerischen Vergleich auf Rang 15. Damit hat der Kanton seit dem Monitor für das Jahr 2009 sechs Ränge verloren. Der Nachbarkanton Zürich war 2009 auf Rang 11, aktuell steht mit Rang 10 minim besser da. Zug hält national unangefochten Platz 1, Basel-Landschaft ist auf Rang 7, Luzern auf Rang 18. Bern und Solothurn haben gegenüber 2009 beide Terrainverloren.

Bei den Vermögenssteuern sieht die Kantonsrangliste anders aus

Solothurn ist aktuell (Jahr 2020) auf Rang 25, Bern an letzter Stelle. Den grössten Sprung nach vorn (plus vier Plätze) machte 2020 Glarus, weil es den Versicherungsabzug erhöhte. Etwas anders sieht die Kantonsrangliste bei der Vermögenssteuerbelastung aus. Da ist Schwyz am günstigsten, gefolgt von Zug. Weit vorn auf Rang 5 kommt diesmal Solothurn, Luzern folgt auf Rang 9, Zürich auf Rang 10, der Aargau auf Rang 11.

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV

1 Kommentar Alex Schneider vor etwa einer Stunde 1 Empfehlung Wer Steuertarife senken will, soll auch sagen, welche staatlichen Leistungen abgebaut werden sollen.Wer Steuertarife senken will ohne Neuverschuldung in Kauf zu nehmen, muss auch sagen, in welchen Bereichen er die Ausgaben kürzen möchte. Der Grosse Rat des Kantons Aargau macht es sich zu einfach mit seiner Forderung nach Steuersenkungen. Neben dem Regierungsrat ist auch der Grosse Rat für den staatlichen Leistungskatalog verantwortlich. Die Hoffung auf Mehreinnahmen dank Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum ist bei der heutigen unsicheren Lage eine Illusion. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen