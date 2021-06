Kanton Aargau Senkung des Gewinnsteuertarifs für Unternehmen und höhere Pauschalabzüge für Versicherungsprämien Die grossrätliche Kommission für Volkswirtschaft und Abgaben folgt den regierungsrätlichen Anträgen trotz Widerstand innerhalb der Kommission. Die Gewinnsteuertarifsenkung wird zu Mindereinnahmen des Kantons und der Gemeinden führen. 07.06.2021, 16.22 Uhr

Pauschalabzüge für Versicherungsprämien sollen erhöht werden. Britta Gut

Die grossrätliche Kommission für Volkswirtschaft und Abgaben VWA befasste sich an ihrer Sitzung vom 1. Juni erneut mit dem Steuergesetz. Die anlässlich der letzten Revision geforderte Senkung der Gewinnsteuertarife für Unternehmen sowie die Erhöhung der Pauschalabzüge für Versicherungsprämien und Sparkapitalzinsen fanden in der ersten Beratung eine solide Zustimmung. Dies teilte die Kommission am Montag mit.