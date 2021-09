Kanton Aargau Neue Kommunikationsleitung im Departement Volkswirtschaft und Inneres: Sandra Olar folgt auf Samuel Helbling Ab dem 1. Oktober 2021 übernimmt Sandra Olar die Leitung des Kommunikationsdienstes des Departements Volkswirtschaft und Inneres (DVI). Zuvor war sie stellvertretende Leiterin. Sie folgt auf Samuel Helbling, der nach 12 Jahren als Kommunikationsleiter beim DVI ordentlich in Pension geht. 28.09.2021, 09.16 Uhr

Löst Samuel Helbling nach 12 Jahren Tätigkeit beim Kanton Aargau ab: Sandra Olar. Britta Gut

Sandra Olar ist seit 2010 im Kommunikationsdienst des DVI tätig. Die 51-jährige Ökonomin (lic.rer.pol.) aus Zofingen verfügt über langjährige Erfahrung in verschiedenen Kommunikationsdisziplinen und ist im Aargau bestens vernetzt, wie das DVI in seiner Mitteilung von heute Dienstag schreibt.

Nach ihrem Studium der Volkswirtschaftslehre und der Politikwissenschaften an der Universität Bern folgten Anstellungen in der Markt- und Sozialforschung und seit 1999 in verschiedene Funktionen als Journalistin und in der Öffentlichkeitsarbeit. Sie verfügt über Weiterbildungen (CAS) in Communication Management & Leadership, in Digitaler Transformation & Kommunikation und in Politischer Kommunikation.

Geht in Pension: Samuel Helbling. Sandra Ardizzone

Der bisherige Leiter des Kommunikationsdienstes Samuel Helbing geht nach 12 Jahren Tätigkeit beim Kanton Aargau in Pension. Dieter Egli freut sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Kommunikationsleiterin, wie es im Schreiben weiter heisst. Er bedankt sich bei Samuel Helbling für seinen langjährigen, engagierten und wertvollen Einsatz. Für seinen neuen Lebensabschnitt wünscht er ihm viel Glück und spannende neue Aufgaben.