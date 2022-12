Neuenhof: Zweistündige Verkehrskontrolle

Kanton Aargau Bei einer zweistündigen Verkehrskontrolle erwischt die Polizei sieben fahruntüchtige Autofahrer Bei einer Kontrolle auf der Autobahn A1 in der Überdachung Neuenhof wurden sieben Personen vorläufig aus dem Verkehr gezogen – sie hatten zu viel Alkohol oder Drogen konsumiert. Jetzt kommentieren 18.12.2022, 13.21 Uhr

Die Vorweihnachtsstimmung bei der Kantonspolizei Aargau wurde am 18. Dezember arg gedämpft, wie es in einer Mitteilung heisst. Grund dafür sei die «Erfolgsquote» bei einer Verkehrskontrolle in der Überdachung Neuenhof auf der Autobahn A1. Während knapp zwei Stunden wurde in Fahrtrichtung Bern der Verkehr kontrolliert.