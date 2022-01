Dank Anwohner: Mutmasslicher Dieb in Kaiseraugst festgenommen

Kaiseraugst Dank Anwohner: Mutmasslicher Dieb festgenommen In der Nacht auf Freitag nahm die Polizei einen Algerier in Kaiseraugst fest. Er war mutmasslich auf Diebestour. 21.01.2022, 10.12 Uhr

Um 1.30 Uhr nachts machte sich ein dunkel gekleideter Mann in einem Wohnquartier in Kaiseraugst an parkierten Autos zu schaffen und ging dann weiter. Er wurde dabei von einem Anwohner beobachtet. Dieser informierte die Polizei. Eine Patrouille der Kantonspolizei stiess wenig später in der Nähe auf den Verdächtigen.