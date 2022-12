Kältewelle Holzwärmeverbund Merenschwand verdoppelt Holzverbrauch: Bei fossilen Brennstoffen dürfte es ähnlich sein Energiesparappelle hin oder her: Wenn draussen Minustemperaturen herrschen, verbrauchen Heizungen mehr Energie, um die Innentemperatur zu halten. Verlässliche Daten dazu gibt es nicht, aber Hinweise, dass der Energieverbrauch stark angestiegen ist. Jocelyn Daloz 15.12.2022, 05.00 Uhr

Der Holzwärmeverbund der Merenschwander Kistenfabrik (im Bild Geschäftsführer Peter Birrer) hat in den vergangenen Tagen seinen Holzverbrauch verdoppelt. Sandra Ardizzone

Glatteis, Schnee, Nebel: Der Winter ist am zweiten Adventswochenende so richtig im Mittelland angekommen. Die Hoffnung auf einen milden Winter und damit verbunden ein Abwenden einer Energiemangellage sind damit – zumindest vorübergehend – erloschen.

Denn tatsächlich steigt an sogenannten Heizgradtagen der Energiebedarf, um die Innenräume zu wärmen. Auch gut isolierte Liegenschaften müssen die Temperaturunterschiede kompensieren. Das merkt Peter Birrer in der Kistenfabrik Merenschwand so gut wie sonst kaum jemand.

Der Unternehmer betreibt nebst seiner Haupttätigkeit auch einen Holzwärmeverbund, in welchem er Abfallprodukte seiner Fabrik sowie lokales Holz in Wärme umwandelt. Der Verbrauch seiner Holzöfen hat sich in den vergangenen Tagen im Vergleich zu den Durchschnittswerten von November verdoppelt.

Holzschnitzel werden bei diesen Temperaturen viel gebraucht. Sandra Ardizzone

Kältewelle wie schon seit Jahren nicht mehr

In der Tat ist dieser Dezemberanfang ungewöhnlich kalt. Ein langjähriger Vergleich der Durchschnittstemperaturen der Meteoschweiz-Station in Buchs-Aarau zeigt, dass die mittleren Tagestemperaturen vom Samstag, 10. Dezember, -4,9 Grad betrugen – viel tiefer als am gleichen Tag in den vergangenen fünf Vorjahren.

Meteoschweiz berechnet daraus einen anderen Messwert: die bereits erwähnten Heizgradtage. Die Heizgradzahl ist die Differenz der Aussenlufttemperatur von der angestrebten Innenlufttemperatur von 20 Grad Celsius. An jedem Heiztag – einem Tag mit einer Tagesmitteltemperatur kleiner oder gleich zwölf Grad Celsius – wird sie erhoben. Diese Zahl ermöglicht eine Schätzung der Steigerung der Nebenkosten.

Beim Holzwärmeverbund Merenschwand sind solche Schwankungen nicht gross ein Thema. «Wir haben einen grossen Vorrat, der uns ermöglicht, solche Spitzenzeiten abzudämpfen.» Nebst den Speichern vor Ort kann sich Birrer auch auf sein anderes «Lager» verlassen: die Freiämter Wälder.

Auch die Preise seien für die Kundinnen und Kunden bis jetzt nicht gestiegen, erzählt Peter Birrer: «Unsere Preispolitik orientiert sich am allgemeinen Landesindex, der alle drei Jahre angepasst wird.» Die nächste Anpassung findet im Mai 2023 statt. Sie bleibe mit einem Anstieg um zwei bis drei Prozent moderat. Da können jene, die mit Öl, Gas oder mit Strom betriebenen Wärmepumpen heizen, nur neidisch sein.

Um wie viel ist der Gas- und Ölverbrauch gestiegen?

Wenn sich der Holzverbrauch eines Wärmeverbundes verdoppelt hat, ist die Lage bei anderen fossilen Heizstoffen theoretisch dieselbe: So dürfte sich also auch der Verbrauch von Gas und Heizöl verdoppelt haben.

Allerdings ist alles andere als eine Schätzung schwierig. Die AZ berechnet die ungefähre Entwicklung des Gasverbrauchs anhand der Gaseinfuhren und Gasausfuhren pro Tag:

Die Berechnungen zeigen, dass die Schweiz ihren Gasverbrauch seit Oktober stark reduziert hat. Allerdings dürfte das vor allem den Sparmassnahmen in der Privatwirtschaft oder der Umstellung der Zweistoffbetriebe auf Öl zu verdanken sein und nicht dem reduzierten Konsum der Haushalte.