Simon Burger: Scharfe Kritik an Regierung nach Wahl-Verschiebung

Justizaffäre Verschiebung der Wahl von Staatsanwalt Simon Burger löst scharfe Kritik am Regierungsrat aus: «Man versucht einen unbequemen Kritiker loszuwerden» Die Wahl von Simon Burger, dem leitenden Staatsanwalt von Zofingen-Kulm, wird verschoben. Die Kehrtwende des Regierungsrats zeigt, wie die Behörden mit internen Kritikern und Hinweisgebern umspringen – die SVP-Fraktionschefin im Grossen Rat spricht von taktischem Kalkül und einem politisch motivierten Entscheid. Kurt Pelda und Fabian Hägler Jetzt kommentieren 08.07.2022, 18.45 Uhr

Simon Burger kritisiert, er habe keinen Einblick erhalten in die Befragung der Mitarbeitenden seiner Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm. ZT

Als einziger von mehr als 150 Amtsträgern muss sich Simon Burger, der Leiter der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm, einer separaten Wahl stellen. Es lohnt sich, die Hintergründe dieser Entscheidung zu beleuchten, die auf Antrag des Regierungsrats zu Stande kam. Burger selber sagt dazu:

«Ich habe den Antrag von Regierungsrat Egli mit grosser Überraschung zur Kenntnis genommen.»

Der Regierungsrat hatte dem Büro des Grossen Rats beantragt, die Wahl von Burger in den November zu verschieben. Der Leitende Staatsanwalt sagt auf Nachfrage, er habe seine Anliegen – also den ursprünglichen Wahltermin beizubehalten – nicht einbringen können.

Der Regierungsrat holte als Begründung für den Antrag eine für Burger angeblich unvorteilhafte Mitarbeiterbefragung aus der Schublade, die schon im März durchgeführt wurde. Das Problem mit dieser Umfrage ist aber nicht nur, dass sie schon mehr als drei Monate alt ist, sondern auch, wie ihre Resultate zu interpretieren sind.

Wer wurde von den Mitarbeitenden genau kritisiert?

Mitarbeitende wurden unter anderem zum Arbeitsklima und ihren direkten Vorgesetzten befragt. Bei rund der Hälfte der Beschäftigten in der Staatsanwaltschaft Zofingen war im März die direkte Vorgesetzte aber die damalige Chefin der Kanzlei und nicht Simon Burger. Diese Chefin war extrem unbeliebt und arbeitet inzwischen nicht mehr in Zofingen. Das im innerkantonalen Vergleich schlechte Abschneiden der Staatsanwaltschaft kann also nicht einfach Burger zur Last gelegt werden, weil sich einige negative Antworten auf die Kanzleichefin bezogen.

Simon Burger hält auf Anfrage fest: «Ich wollte bereits Mitte April in meinen Teil der Mitarbeitendenbefragung Einsicht erhalten, was problemlos möglich gewesen wäre.» Dies sei ihm aber verwehrt worden, sagt der Staatsanwalt und ergänzt:

«Umso erstaunlicher ist es, dass man diese Resultate, welche auf teilweise unklar gestellten Fragen basieren, drei Monate später zum Anlass nimmt, eine Wahlverschiebung zu beantragen.»

Aus Mitarbeiterkreisen ist zu hören, dass sich die Situation in Zofingen längst beruhigt habe und man sich dort einfach nur wünscht, endlich in Ruhe arbeiten zu können. Absolut kein Verständnis hat man in Zofingen dafür, dass der Regierungsrat nun eine weitere, kostspielige externe Untersuchung in Auftrag gegeben hat. Dabei bewege sich Burgers juristischer Leistungsausweis auf dem Niveau der anderen Aargauer Staatsanwälte, schreibt der Regierungsrat auf Anfrage der AZ.

Regierungsrat empfahl Burger noch Anfang Mai zur Wiederwahl

Und noch Anfang Mai empfahl die Exekutive dem Grossen Rat, Burger und rund 150 weitere Amtspersonen wiederzuwählen. Damals sprach der Regierungsrat mit Blick auf Burger von einer positiven Entwicklung, nachdem Mitarbeiter der von ihm geleiteten Staatsanwaltschaft 2020 eine Aufsichtsanzeige gegen ihren Chef eingereicht hatten. In dem darauf eingeleiteten Verfahren wurden die Vorwürfe allerdings von einem renommierten externen Juristen weitgehend entkräftet, wie es in einem Dokument des Regierungsrats heisst.

Ähnlich wie zuvor in der von Barbara Loppacher (SP) geleiteten Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau kam es Zofingen zu einem Aufstand von Mitarbeitenden. Interessant ist dabei, dass eine in Lenzburg beteiligte Staatsanwältin anschliessend nach Zofingen versetzt wurde. Wenige Jahre danach wiederholten sich dort die Ereignisse. Inzwischen arbeitet die Frau bei der Oberstaatsanwaltschaft in Aarau. Während Loppacher in der SP und damit in derselben Partei wie Justizdirektor Dieter Egli ist, hat der SVP-Mann Burger in Eglis Departement offenbar einen schweren Stand.

SVP-Fraktionschefin: Regierung will einen unbequemen Kritiker loswerden

Zudem wehrte sich Burger immer wieder, wenn die Kantonspolizei gesetzliche Vorgaben nicht einhielt. Dabei ging es unter anderem um die offensichtlich rechtswidrige Praxis der Kantonspolizei, Ausländer – oft balkanstämmige – willkürlich und ohne Anfangsverdacht festzunehmen, zum Beispiel, weil sie einen Schraubenzieher im Auto mitführten. Burger wählte den Dienstweg und brachte seine Kritik intern an den Mann – ohne Erfolg. Doch ein externes Gutachten gab Burger am Ende recht. Weil der Regierungsrat dieses Dokument publizierte, gelangten die Einwände aus Zofingen an die Öffentlichkeit.

Désirée Stutz, Fraktionspräsidentin der SVP Aargau, kritisiert die Kehrtwende des Regierungsrats beim Wahltermin von Simon Burger. Henry Muchenberger

Die Kantonspolizei musste in der Folge ihr Verhalten ändern. Dass sich ausgerechnet ein SVP-Mann gegen Polizeiwillkür gegenüber Ausländern aussprach und die Leitung der Kantonspolizei mit harscher Kritik eindeckte, sieht Désirée Stutz, SVP-Fraktionschefin im Grossen Rat, als Auslöser für die Wahlverschiebung. «Mir scheint, das Departement von Regierungsrat Egli versucht, mit taktischem Kalkül einen unbequemen Kritiker loszuwerden, der interne Missstände aufgedeckt hat.»

Strafanzeige gegen Burger nach Beschwerde noch hängig

Ein AZ-Artikel über eine gegen Burger gerichtete Spitzelaktion eines Polizeioffiziers wirbelte am 11. Juni einigen Staub auf. Die von diesem Offizier im Namen der Kantonspolizei eingereichte Strafanzeige wurde von einem ausserordentlichen Staatsanwalt in der Luft zerrissen. Burger habe einfach seine Arbeit gemacht und seine Rechtsauffassung vertreten, auch wenn die nicht immer auf Wohlwollen der Kantonspolizei gestossen sei, hiess es in der Verfügung des Ermittlers. Diese ist allerdings noch nicht rechtskräftig, sie wurde bei der Beschwerdekammer in Strafsachen des Obergerichts angefochten, wie eine Sprecherin auf Anfrage bestätigt.

Dass der Regierungsrat seine zuvor positive Einschätzung von Burger kurz nach diesem Artikel änderte, ist wohl nicht nur auf die Ergebnisse der Mitarbeiterumfrage zurückzuführen. SVP-Fraktionschefin Stutz sagt: «Dass die Ergebnisse der Mitarbeitendenbefragung – wohl auf Intervention der FDP – nun aus der Schublade geholt werden, finde ich fragwürdig.» Für sie ist klar: «Hätte der Leitende Oberstaatsanwalt Philipp Umbricht, der FDP-Mitglied ist, auf die von Simon Burger genannten Missstände reagiert und diese behoben, würden wir heute nicht über die Personalie Burger diskutieren.»

Kritik an langer Dauer der zusätzlichen Untersuchung

Als einziger von mehr als 150 Amtsträgern muss sich Burger nun einzeln der Wiederwahl stellen, womit er praktisch zum Abschuss freigegeben wird. Ausserdem wird diese Entscheidung hinausgeschoben, um einer weiteren Untersuchung in Zofingen Zeit zu geben. Auf die Frage, ob er einen Zusammenhang mit der hängigen Strafanzeige eines Polizeioffiziers und dem laufenden Disziplinarverfahren gegen seine Person sehe, sagt Burger: «Dies zu beantworten, überlasse ich anderen.»

SVP-Fraktionschefin Stutz kritisiert die Kehrtwende der Regierung scharf und spricht von einem politisch motivierten Entscheid. Es sei zwar nachvollziehbar und richtig, dass man gewisse offene Fragen, die sich aus der Mitarbeitendenbefragung ergeben, klären wolle. Stutz hält aber fest:

«Nicht nachvollziehbar ist hingegen, dass eine solche Klärung weniger Fragen zwei Monate dauern soll und dazu führt, dass Simon Burger im November ganz alleine zur Wahl stehen wird.»

Regierungssprecher Peter Buri sagt, die Überprüfung «gewisser Aspekte des Resultats der Mitarbeitendenbefragung für die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm» erfolge so rasch wie möglich, sie solle aber auch umfassend und fundiert sein. «Die Abklärungen nehmen Zeit in Anspruch und können erst im August abgeschlossen werden; vor allem wegen Ferienabwesenheit von Mitarbeitenden, mit denen eine Zusatzbefragung durchgeführt wird», sagt er. Der Regierungsrat werde das Ergebnis der Abklärungen eingehend prüfen und könne seine abschliessende Empfehlung erst im September abgeben – zu spät für den ursprünglich angesetzten Wahltermin am 6. September.

FDP-Fraktionschef: In der Privatwirtschaft längst Schlussstrich gezogen

FDP-Fraktionschef Silvan Hilfiker unterstützte den Antrag der Regierung, den Wahltermin zu verschieben. «Es ist kein Geheimnis, dass ich einer Wiederwahl von Simon Burger kritisch gegenüber stehe», sagt er. Deshalb habe er dem Regierungsrat kritische Fragen gestellt und zusätzliche Unterlagen verlangt. «Offenbar waren dies die richtigen Fragen, sodass der Regierungsrat mittlerweile zum Schluss gekommen ist, vorerst auf eine Wahlempfehlung zu verzichten», sagt Hilfiker weiter.

FDP-Fraktionschef Silvan Hilfiker sagt, er stehe einer Wiederwahl von Simon Burger kritisch gegenüber. Britta Gut

Wichtig sei, dass jetzt Klarheit geschaffen werde – für den Grossen Rat als Wahlbehörde und für die Mitarbeitenden der Staatsanwaltschaft. Bisher seien viele personelle und finanzielle Ressourcen in die Aufarbeitung dieser Angelegenheit investiert worden, sagt Hilfiker. Es sei ihm wichtig, dass dies bald ein Ende habe und nicht unnötig Steuergelder verschleudert würden. Der Freisinnige sagt:

«Würden wir uns in der Privatwirtschaft befinden, hätte man schon lange einen Schlussstrich gezogen.»

Hilfiker sagt weiter, er sei gespannt, zu welchen Erkenntnissen der Regierungsrat letztlich komme und ob er seine Führungsrolle wahrnehme. «Es muss nun endlich Ruhe in dieser Angelegenheit einkehren, denn es geht um das Vertrauen in die Institution», wünscht sich der FDP-Grossrat.

