Wahltermin im Grossen Rat: Tag der Entscheidung für Simon Burger

Justizaffäre Tag der Entscheidung für Simon Burger: Wird der umstrittene Staatsanwalt wiedergewählt? Der Regierungsrat und das Grossratsbüro empfehlen Simon Burger zur Wiederwahl. Die definitive Entscheidung trifft am Dienstag aber der Grosse Rat – im Kantonsparlament gibt es prominente Gegner und Befürworter des Leitenden Staatsanwalts in Zofingen. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Simon Burger im Grossratssaal: Hier sitzt der SVP-Politiker als Aarauer Einwohnerrat, am Dienstag entscheidet das Kantonsparlament über seine Zukunft als Staatsanwalt. Valentin Hehli

«Ich werde Simon Burger nicht wiederwählen, weil ich zu einem anderen Schluss komme als der Regierungsrat.» Das sagt Silvan Hilfiker, Fraktionschef der FDP im Grossen Rat, auf Anfrage der AZ. Die Regierung hatte Burger, den Leiter der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm, Anfang September zur Wiederwahl empfohlen. Allerdings erst im zweiten Anlauf, zuvor wurde seine reguläre Wiederwahl verschoben.

Eine Mitarbeiterbefragung in Zofingen hatte negative Ergebnisse gebracht, der Regierungsrat liess die Situation durch das Institut «iafob» nochmals untersuchen. Danach wurde Burger «aufgrund der Gesamtsituation» zur Wiederwahl empfohlen, wie die Regierung mitteilte. Es bestehe zwar Verbesserungsbedarf in der Führungsarbeit, um die Vertrauensbasis in der Zusammenarbeit mit der Belegschaft zu stärken, die fachliche Arbeitssituation sei hingegen stabil, lautete das Fazit.

FDP-Fraktionschef im Sommer schon kritisch gegenüber Burger

Silvan Hilfiker, Fraktionschef der FDP. Sandra Ardizzone

FDP-Fraktionschef Hilfiker hatte sich im Sommer schon kritisch zu einer Wiederwahl von Burger geäussert. «Würden wir uns in der Privatwirtschaft befinden, hätte man schon lange einen Schlussstrich gezogen», sagte er damals. Juristisch und fachlich habe er dem SVP-Staatsanwalt nichts vorzuwerfen, sagt Hilfiker, ergänzt aber:

«Für eine solche Stelle braucht es auch Führungsqualitäten, in diesem Bereich sehe ich bei Herrn Burger beträchtliche Defizite, und ich traue ihm auch nicht zu, diese zu beheben.»

Dass gegen Burger ein Strafverfahren läuft, ist für den FDP-Fraktionschef grundsätzlich kein Hinderungsgrund, ihn zu wählen. «Schwierig finde ich hingegen, dass Herr Burger einen Verweis der Regierung nicht akzeptiert, sondern diesen angefochten hat und damit gegen seinen Arbeitgeber vorgeht.»

Das sei zwar juristisch zulässig, aber in der aktuellen Situation hätte Hilfiker vom Staatsanwalt erwartet, «dies zu akzeptieren und nach vorne zu schauen». Die FDP wird Burger am Dienstag vor Beginn der Grossratssitzung anhören. «Vorher kann ich nicht sagen, wie sich die Fraktion positionieren wird – ich gehe davon aus, dass es keine einheitliche Meinung geben wird», sagt Hilfiker.

GLP-Fraktionschef: «Lage in Zofingen ist ziemlich verfahren»

Gian von Planta, Fraktionschef der GLP. Britta Gut

Gian von Planta, Fraktionschef der GLP, spricht von einem schwierigen Geschäft, weil es sehr widersprüchliche Aussagen der beteiligten Akteure gebe. «Konkret stellt sich die Frage, welchem Absender man mehr Glauben schenkt, dass seine Einschätzung der Situation objektiv ist.» Für von Planta ist klar:

«Wenn ich den letzten Bericht des Instituts ‹iafob› zur Situation bei der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm lese, komme ich zum Schluss, dass die Lage dort ziemlich verfahren ist.»

Es gebe offenbar ein Führungsproblem zwischen Burger und den Mitarbeitenden, zudem scheint das Vertrauen zwischen ihm und der Führung des zuständigen Innendepartements gestört. Von Planta sagt: «Ich glaube nicht, dass diese beiden Probleme einfach gelöst werden können, deshalb wäre es für den Kanton aus meiner Sicht besser, einen Neuanfang zu machen.»

Wie die GLP-Fraktion entscheiden werde, könne er nicht voraussagen, tendenziell gehe er davon aus, «dass mindestens ein Teil ebenfalls Vorbehalte gegen eine Wiederwahl von Herrn Burger hat».

SVP steht wohl einstimmig hinter Parteikollege Burger

Désirée Stutz, Fraktionspräsidentin SVP Aargau. Henry Muchenberger

Für eine Wiederwahl braucht Burger eine einfache Mehrheit, also 71 Stimmen, wenn alle 140 Ratsmitglieder anwesend sind. 45 Stimmen dürften ihm sicher sein, wenn alle Mitglieder der SVP-Fraktion für ihren Parteikollegen stimmen. Fraktionschefin Désirée Stutz, die Burger immer wieder gegen Kritik verteidigt hatte, geht von einer breiten Zustimmung aus.

Man werde Simon Burger in der Fraktionssitzung am Dienstag anhören, weil ihn nicht alle persönlich kennen, sagt Stutz. «Ich gehe davon aus, dass es eine Diskussion geben wird, aber er ist sehr gut in der Partei verankert und durch sein politisches Engagement auch bekannt.» Fraktionschefin Stutz freut sich über die Wahlempfehlung des Ratsbüros mit sämtlichen Parteispitzen für Burger und kündigt an, vor der schriftlichen Wahl eine kurze Erklärung im Parlament abzugeben.

Mitte-Fraktionschef: «Ich werde Herrn Burger am Dienstag wählen»

Alfons Paul Kaufmann, Fraktionschef Mitte. Sandra Ardizzone

Alfons Paul Kaufmann, Fraktionschef der Mitte, spricht sich für den SVP-Staatsanwalt aus. Er hat Burger schon beim Hearing im Ratsbüro erlebt und sagt:

«Gemäss den Unterlagen und Informationen, die mir derzeit vorliegen, ist für mich klar, dass ich Herrn Burger wählen werde.»

Man könne dem Staatsanwalt kein klares Fehlverhalten vorwerfen, zudem liefen noch Untersuchungen im Zusammenhang mit den fragwürdigen Ermittlungen eines Polizisten gegen ihn. Die Mitte-Fraktion werde ihre Position am Dienstagmorgen festlegen, wie diese aussehen werde, könne er vorher nicht sagen, erklärt Kaufmann.

SP, Grüne und EVP halten sich vor der Wahl bedeckt

Noch keine Aussagen zum Wahlgeschäft machen die Fraktionspräsidentinnen und -präsidenten von SP, Grünen und EVP. Colette Basler (SP) und Robert Obrist (Grüne) wollen sich vor den Sitzungen ihrer Fraktionen nicht äussern. Uriel Seibert (EVP) sagte im Montagsinterview in der AZ, wie er zur Wiederwahl von Burger stehe, teile er den betroffenen Personen gerne persönlich mit – «ansonsten schweige ich».

