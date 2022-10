Illegal Büro durchsucht? Staatsanwalt Burger reicht Anzeige ein

Justizaffäre Sonderermittler muss prüfen, wer in Simon Burgers Büro in Zofingen geschnüffelt hat Staatsanwalt Simon Burger hat eine Anzeige gegen unbekannt wegen Hausfriedensbruch eingereicht. Die Vorwürfe untersuchen wird ein ausserordentlicher Staatsanwalt. Das Obergericht hat das Ausstandsgesuch der Oberstaatsanwaltschaft gutgeheissen. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 12.10.2022, 18.22 Uhr

Eine oder mehrere unbekannte Personen haben im Büro von Staatsanwalt Simon Burger eine Aktennotiz aus dem Altpapier gefischt. zvg

Der langjährige Polizeioffizier Roland V. (Name geändert) hat Simon Burger, den Leiter der Staatsanwaltschaft Zofingen Kulm, am 14. Juni 2021 angezeigt. Roland V., der inzwischen nicht mehr bei der Kantonspolizei Aargau arbeitet, wirft Burger unter anderem Amtsmissbrauch vor.

Der Polizeioffizier hatte seiner Anzeige eine Kopie einer Aktennotiz beigelegt. Diese Aktennotiz wiederum ist Grund für eine weitere Strafanzeige gegen unbekannt. Anzeige erstattet hat Staatsanwalt Simon Burger vor knapp zwei Monaten, am 15. August 2022.

Burger wirft einer oder mehreren unbekannten Personen vor, «in seinem Büro oder anderswo in den Räumlichkeiten der Staatsanwaltschaft Zofingen Kulm eine entsorgte Aktennotiz in strafrechtlich relevanter Art und Weise behändigt zu haben».

Oberstaatsanwaltschaft verdächtigt Mitarbeitende

Dass jemand das Altpapier durchsucht und ein Dokument daraus an Roland V. weitergeleitet haben soll, war bekannt. Simon Burger selbst sagte bereits im Juni zur AZ, sein Büro sei illegal durchsucht worden, er sei bespitzelt und interne E-Mails seien weitergeleitet oder abgefangen worden. Dass der Staatsanwalt wegen Hausfriedensbruch eine Strafanzeige gegen unbekannt eingereicht hat, ist hingegen neu.

Bekannt wird es, weil die Oberstaatsanwaltschaft bei der Beschwerdekammer in Strafsachen des Obergerichts ein Ausstandsbegehren für die ganze Staatsanwaltschaft eingereicht hat. Sie beantragte, die Untersuchung einem ausserordentlichen Staatsanwalt zu übertragen.

Die Oberstaatsanwaltschaft argumentierte, der Zutritt zu den Räumlichkeiten der Staatsanwaltschaft Zofingen Kulm sei gesichert und nur feste sowie temporäre Mitarbeitende hätten Zutritt. Entsprechend richte sich die Anzeige «vornehmlich gegen einen noch unbekannten Mitarbeiter oder eine noch unbekannte Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft». Es liege damit ein Ausstandsgrund für alle ordentlichen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft Aargau vor.

Wer die Vorwürfe untersucht, ist noch unklar

Das Gericht folgte dieser Argumentation. Wer in Burgers Büro geschnüffelt hat und die Aktennotiz Roland V. zuspielte, wird ein ausserordentlicher Staatsanwalt oder eine ausserordentliche Staatsanwältin untersuchen. Wer genau, ist noch offen. «Im Ernennungsverfahren der Aufsichtskommission der Gerichte Kanton Aargau laufen derzeit die Abklärungen», teilt die Medienstelle der Aargauer Gerichte auf Anfrage mit.

Schon die Vorwürfe gegen Simon Burger wegen Amtsmissbrauchs hat ein ausserordentlicher Staatsanwalt untersucht. Die Oberstaatsanwaltschaft hatte auch damals ein Ausstandsgesuch gestellt. Als ausserordentlicher Staatsanwalt wurde Marco Amstutz von der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland eingesetzt.

Er hat im Frühsommer entschieden, die Vorwürfe gegen Burger nicht weiterzuverfolgen. Roland V. hat gegen die Nichtanhandnahmeverfügung Beschwerde erhoben. Diese ist beim Obergericht hängig.

Grosser Rat entscheidet am 8. November über Burgers Zukunft

Über Simon Burgers Karriere als Staatsanwalt im Aargau entscheidet der Grosse Rat am 8. November. Eigentlich hätte Burger – wie alle anderen Behördenmitglieder – am 6. September für weitere vier Jahre in seinem Amt bestätigt werden sollen.

Die Regierung hatte Burgers Wahl aber aufgrund schlechter Ergebnisse bei der Mitarbeitendenbefragung verschoben. Inzwischen empfehlen aber sowohl Regierung als auch das Büro des Grossen Rates, in dem nebst dem Ratspräsidium auch die Fraktionsspitzen aller Parteien vertreten sind, Burger zur Wiederwahl.

Entscheid SBK.2022.285 der Beschwerdekammer in Strafsachen des Obergerichts vom 21. September 2022.

