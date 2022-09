Justizaffäre Trotz hängigem Strafverfahren: Regierung empfiehlt Simon Burger zur Wahl – das letzte Wort hat der Grosse Rat Vor zwei Monaten liess der Regierungsrat die reguläre Wiederwahl von Simon Burger verschieben. Eine Mitarbeiterbefragung in der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm, die Burger leitet, hatte negative Ergebnisse gebracht. Nun empfiehlt die Regierung den Staatsanwalt doch zur Wahl – im November entscheidet der Grosse Rat. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 09.09.2022, 10.57 Uhr

Simon Burger muss sich im November allein dem Grossen Rat stellen – erst nach einer Ehrenrunde empfiehlt der Regierungsrat ihn zur Wiederwahl. zvg

«Die Wahl der Leitung der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm erfolgt auf Antrag des Regierungsrats zu einem späteren Zeitpunkt.» Dies teilte das Büro des Grossen Rats vor ziemlich genau zwei Monaten mit – und fachte damit die Justizaffäre um den Leitenden Staatsanwalt Simon Burger, die zum Teil bereits ausgestanden schien, erneut an.

Eigentlich hätte SVP-Vertreter Burger am letzten Dienstag im Grossen Rat zusammen mit mehr als 100 weiteren Richtern, Staatsanwältinnen, Bankräten, Erziehungsrätinnen und weiteren Behördenmitgliedern für vier Jahre gewählt werden sollen. Auf der ersten Wahlliste, die am 4. Mai vom Regierungsrat verabschiedet wurde, stand Burgers Name. Doch Anfang Juli beantragte die Regierung, den Leiter der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm wieder zu streichen.

Offenbar war eine Befragung der Mitarbeitenden der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm negativ ausgefallen – zumindest veranlasste dies den Regierungsrat, die Wahl Burgers verschieben zu lassen. Sprecher Peter Buri erklärte, man wolle die Resultate nochmals überprüfen lassen und könne erst im September eine Wahlempfehlung abgeben.

Staatsanwalt Burger und Fraktionschefin Stutz kritisierten Regierung

Simon Burger sagte, es sei erstaunlich, dass man die Resultate der Umfrage, die im März stattgefunden habe und «auf teilweise unklar gestellten Fragen basiert, drei Monate später zum Anlass nimmt, eine Wahlverschiebung zu beantragen». Zudem sei ihm die Einsicht in jene Ergebnisse der Befragung, die ihn betrafen, verwehrt worden.

Scharfe Kritik am Vorgehen des Regierungsrats übte SVP-Fraktionschefin Désirée Stutz, die von einem politisch motivierten Entscheid sprach. Es sei nicht nachvollziehbar, dass eine Klärung zwei Monate dauere und dazu führe, dass Burger im November alleine zur Wahl stehe. Sie vermutete, das von SP-Regierungsrat Dieter Egli geführte Innendepartement wolle ihren Parteikollegen Burger so loswerden.

Regierungsrat empfiehlt Burger zur Wahl – trotz der Führungsprobleme

Jetzt wird klar: Der Regierungsrat empfiehlt Simon Burger definitiv zur Wahl. Die Wahlempfehlung spricht er «aufgrund der Gesamtsituation» aus, wie es in einer Mitteilung vom Freitagmorgen heisst. Die Regierung hält aber fest:

«Es besteht weiterer Verbesserungsbedarf in der Führungsarbeit des Leitenden Staatsanwalts, um die Vertrauensbasis in der Zusammenarbeit mit der gesamten Belegschaft zu stärken.»

Die fachliche Arbeitssituation in der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm sei hingegen stabil. Dies zeigt sich laut Regierungsrat darin, dass die Leistungsfähigkeit von Burgers Team gegenüber den anderen regionalen Staatsanwaltschaften nicht abfällt.

Rückblickend schreibt der Regierungsrat, die Analyse durch das Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung (iafob) habe ergeben, «dass die Führungssituation in der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm im Wahlantrag vom 4. Mai 2022 – basierend auf den damals vorliegenden Informationen – zu positiv beurteilt wurde».

Regierung kritisiert auch Leitenden Oberstaatsanwalt Philipp Umbricht

Damals ging der Regierungsrat von einer grundsätzlich positiven Entwicklung der Führungsarbeit von Burger und der Arbeitssituation in der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm aus. Die Ergebnisse der Mitarbeitendenbefragung, die im Juni vorlagen, zeigten aber ein anderes Bild. «Aufgrund der negativen Ergebnisse bei der Beurteilung der Vorgesetzten musste der Wahlantrag überprüft werden», schreibt die Regierung.

Forderung des Regierungsrats: Der Leitende Oberstaatsanwalt Philipp Umbricht muss seine Führungsarbeit verbessern. Alex Spichale

Optimal ist die Situation auch heute nicht – wobei die Probleme offenbar nicht nur bei Burger, sondern auch beim Leitenden Oberstaatsanwalt Philipp Umbricht liegen. Der Regierungsrat erwarte, dass sowohl Burger, wie auch Umbricht, «der für die Führung der Staatsanwaltschaften verantwortlich ist, die notwendigen Verbesserungen in ihrer Führungsarbeit umsetzen», schreibt der Regierungsrat. Insbesondere müssten Abgänge von Leistungsträgerinnen und Leistungsträgern der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm vermieden werden, um einen Know-how-Verlust zu verhindern.

Umbricht hatte Anfang 2021 in einem Interview in der AZ erklärt, warum er nach Vorwürfen von Mitarbeitenden der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm gegen Simon Burger nicht selber aktiv wurde: «Die Aufsicht über die Leitenden Staatsanwälte liegt beim Regierungsrat. Es war für uns deshalb klar, dass wir als Oberstaatsanwaltschaft diesen Fall nicht selber regeln konnten, sondern an die Aufsichtsbehörde weiterleiten mussten.»

