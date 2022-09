Polizeiaffäre Aargau: Rolle des Oberstaatsanwalts wird untersucht

Justizaffäre Hat Aargauer Polizist illegal Material gegen Staatsanwalt Simon Burger gesammelt? Externe Untersuchung soll Vorwürfe klären Vor drei Monaten machte die AZ publik, dass ein ehemaliger Polizeioffizier den Leitenden Staatsanwalt Simon Burger angezeigt hat. Nun gibt der Kanton eine externe Untersuchung in Auftrag – diese soll aufzeigen, ob belastendes Material gegen Burger unrechtmässig gesammelt wurde – und warum das Innendepartement nicht eingriff. Kurt Pelda und Fabian Hägler Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Der Leitende Oberstaatsanwalt Philipp Umbricht, Polizeikommandant Michael Leupold und Innendirektor Dieter Egli (von links) sind wichtige Figuren in der Aargauer Justizaffäre. Fabio Baranzini

«Gemäss meinem heutigen Kenntnisstand gab es kein gezieltes Ausspionieren gegen Simon Burger»: Das sagte Regierungsrat Dieter Egli vor zwei Wochen in einem Interview mit der AZ. Dabei ging es um die Frage, ob ein ehemaliger Offizier der Kantonspolizei Aargau (Kapo), der den Leiter der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm angezeigt hatte, mit illegalen Methoden belastendes Material gegen Burger sammelte.

Egli sagte weiter, es habe keine polizeilichen Ermittlungen im Zusammenhang mit der Anzeige gegen Simon Burger (SVP) gegeben. Dies hätte ein Staatsanwalt anordnen müssen – und das sei nicht geschehen. Für die Zeit nach Eingang der Anzeige des Offiziers Roland V. (Name geändert) stimmt Eglis Aussage. Denn der ausserordentliche Staatsanwalt, der die Vorwürfe untersuchte, hat kein Verfahren eröffnet.

Warum ermittelt die Oberstaatsanwaltschaft nicht gegen den Polizisten?

Fragwürdig ist allerdings das Vorgehen von Roland V. vor diesem Zeitpunkt, als er noch bei der Kapo arbeitete. Recherchen der AZ legen nahe, dass der Chef einer Sonderabteilung seine Stellung als Polizist ausnutzte, um in der Fehde gegen den ungeliebten Staatsanwalt Burger an Beweismaterial für eine Strafanzeige zu kommen. Dies führt zur Frage, warum die Oberstaatsanwaltschaft nicht gegen den Polizeioffizier ermittelt.

Simon Burger (SVP), Leiter der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm. zvg/Aargauer Zeitung

Zu den Ermittlungen von Roland V. gegen Staatsanwalt Burger gehört das Durchsuchen des Altpapiers in dessen Büro durch eine unbekannte Person, das Anzapfen von Informanten in der Staatsanwaltschaft und das Sichten von internen E-Mails. Das Problem dabei: Eigentlich müsste Roland V. zuerst die Oberstaatsanwaltschaft über seinen Verdacht informieren. Doch das tut er nicht.

Und ohne entsprechende Anordnung der übergeordneten Justizbehörde bewegt sich Roland V. mit seinen Ermittlungen ausserhalb des Gesetzes. So wäre es undenkbar, dass die Polizei den Papierkorb im Büro einer Privatperson ohne Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchen lässt. Ein auf diesem Weg beschafftes Beweismittel würde vor Gericht nie zugelassen, und selbst ein mittelmässiger Verteidiger würde es den Ermittlern um die Ohren schlagen.

Polizeikommandant wusste, dass eine Anzeige gegen Burger drohte

Bei seinem Feldzug gegen Burger handelte der Polizeioffizier nicht allein. So wurden ihm Interna aus der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm von seinem Stellvertreter zugetragen, die Roland V. dann in seine Strafanzeige aufnahm. Der Stellvertreter wiederum erhielt die Informationen von einem Polizisten, der als Stagiaire in Zofingen arbeitete. Ausserdem lud der Stellvertreter ein Dokument herunter, das Roland V. seiner Strafanzeige beilegte.

Michael Leupold, Kommandant der Kantonspolizei Aargau. Fabio Baranzini

Der Polizeioffizier lag schon länger mit dem Staatsanwalt im Clinch, dies unter anderem, weil Burger mehrfach das Vorgehen der Polizei bei Festnahmen und Personenkontrollen kritisiert hatte. Und auch für Polizeikommandant Michael Leupold kann die Eskalation des Konflikts keine Überraschung gewesen sein: Er wurde schon vor Jahren darüber informiert, dass Roland V. und sein Stellvertreter mit einer Anzeige gegen Burger wegen Amtsmissbrauchs und falscher Anschuldigung drohten.

Hat Polizist Roland V. im Dienst das Gesetz gebrochen?

An der Frey-Herosé-Strasse in Aarau, dem Sitz des Innendepartements, pfeifen inzwischen die Spatzen von den Dächern, dass sich die Geschichte zu einem Skandal auswachsen könnte. In den Büros des Departements werden nicht nur Verdächtigungen ausgesprochen, sondern auch verschriftlicht. Man stellt sich die Frage, ob der im Sommer 2021 aus der Polizei ausgeschiedene Offizier das Gesetz im Dienst gebrochen hat.

Nun sind die Strafbehörden von Gesetzes wegen verpflichtet, «im Rahmen ihrer Zuständigkeit ein Verfahren einzuleiten und durchzuführen, wenn ihnen Straftaten oder auf Straftaten hinweisende Verdachtsgründe bekannt werden». Zuständig wäre in diesem Fall die Oberstaatsanwaltschaft unter Leitung von Philipp Umbricht (FDP), die wiederum dem Innendepartement unterstellt ist.

Warum tut die Oberstaatsanwaltschaft nichts?

Doch Umbrich unternimmt nichts, obwohl die Vorgaben der Strafprozessordnung eindeutig sind. Die meisten Vorwürfe gegen den ehemaligen Polizeioffizier sind dem Leitenden Oberstaatsanwalt bestens bekannt. Trotzdem liess Umbricht keine Ermittlungen einleiten.

Philipp Umbricht (FDP), Leitender Oberstaatsanwalt. Britta Gut

Warum gibt es kein Verfahren gegen Roland V.? Die Oberstaatsanwaltschaft rechtfertigt sich auf Anfrage mit dem Hinweis, es liege zurzeit kein ausreichender Tatverdacht vor. Allerdings sei eine Administrativuntersuchung extern in Auftrag gegeben worden. Je nach Ergebnis werde die Oberstaatsanwaltschaft die Frage des ausreichenden Tatverdachts danach erneut prüfen.

Zürcher Anwaltskanzlei führt eine externe Untersuchung durch

Justizdirektor Egli sagte vor zwei Wochen, wie die Unterlagen und Informationen für die Anzeige von Polizist Roland V. gegen Staatsanwalt Simon Burger beschafft worden seien, werde zurzeit im Detail untersucht. Durchgeführt wird diese Untersuchung nach Informationen der AZ von einer Zürcher Anwaltskanzlei. Diese soll die Umstände abklären, die zur Strafanzeige des damaligen Polizeioffiziers geführt haben, wie Sandra Olar, Sprecherin des Innendepartements, auf Anfrage bestätigt.

«Konkret geht es um das Zustandekommen der Strafanzeige und die Herkunft der darin enthaltenen Informationen und Unterlagen.»

Im Weiteren erfolgen laut der Sprecherin auch Abklärungen zum Umfang der Anzeigepflicht von Polizeiangehörigen. Schliesslich soll die Anwaltskanzlei auch die Rolle und das Verhalten der Aufsichtsinstanzen untersuchen.

Polizeioffizier zeigte auch Staatsanwältin Barbara Loppacher an

Roland V. zeigte nicht nur Burger an, er trug auch angeblich belastendes Material gegen die Leitende Staatsanwältin von Lenzburg-Aarau, Barbara Loppacher (SP), zusammen. Auch ihr wirft der ehemalige Polizeioffizier Amtsmissbrauch und Ehrverletzung vor. Dabei geht es um eine von Roland V. angeführte Fahrt der Polizei vom Aargau nach Deutschland, bei der verdächtige Personen observiert wurden.

Barbara Loppacher (SP), Leiterin der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau. Sandra Ardizzone

Loppacher beschwert sich in der Folge, dass sie diese Grenzüberschreitung ausdrücklich verboten habe. Roland V. bestreitet das und bezichtigt die Staatsanwältin der Lüge. Dabei verlautet damals aus Kreisen der Kantonspolizei, dass die Observation nur höchstens bis zur Grenze genehmigt worden sei.

Den Vogel schiesst Roland V. ab, als er mit seiner Strafanzeige ein gefälschtes E-Mail von Loppacher als «Beweismittel» einreicht. Dieses E-Mail sieht aus wie echt, nur enthält es viel weniger Text als das Original, und auch die Formatierung wurde verändert.

Vorwurf der Urkundenfälschung gegen Roland V.

Hier steht der Vorwurf der Urkundenfälschung im Raum, was bei einer Verurteilung bis zu fünf Jahre Gefängnis nach sich ziehen kann. Im besagten E-Mail beklagte sich Staatsanwältin Loppacher bitter über die Missstände im Innendepartement und das damit zusammenhängende Mobbing gegen sie und Staatsanwalt Burger. Sämtliche dieser Äusserungen wurden in der gefälschten Version des E-Mails aber weggelassen.

Auch wenn Roland V. eine Fälschung als Beweismaterial verwendet hat, heisst das aber nicht, dass der Verdacht automatisch auf ihn fällt. Er stand nämlich nicht auf der Verteilerliste des E-Mails und erhielt das Schreiben vielmehr von einer Drittperson. Als Empfänger aufgeführt sind führende Köpfe im Innendepartement und in den Staatsanwaltschaften, darunter Generalsekretär Hans-Peter Fricker, Oberstaatsanwalt Philipp Umbricht und dessen Stellvertreter Daniel Von Däniken.

Polizeioffizier hatte offenbar Helfer im Innendepartement

Dabei stellen sich drei Fragen: Wer hatte ein Interesse, das E-Mail an Roland V. weiterzugeben? Wer hat das Schreiben gefälscht? Und wer hat heute ein Interesse daran, eine Strafuntersuchung gegen den ehemaligen Polizeioffizier zu verhindern? Dass das E-Mail – in welcher Form auch immer – zu Roland V. gelangt ist, zeigt jedenfalls, dass er nicht allein handelt.

Vieles deutet daher darauf hin, dass der Polizeioffizier Helfer im Departement hatte, um belastendes Material gegen Loppacher und Burger zusammenzutragen. Es handelt sich also nicht um die Aktion eines einzelnen, ausser Kontrolle geratenen Polizisten. Auf Anfrage bestreitet Roland V. kategorisch, E-Mails gefälscht zu haben. Von wem er das Schreiben erhalten hat, will er mit Verweis auf das Amtsgeheimnis nicht verraten.

Hat der Ex-Polizist das Amtsgeheimnis verletzt?

Apropos Amtsgeheimnis: Textpassagen in der Strafanzeige von Roland V. erinnern verdächtig an ein anonymes E-Mail, das der «Tages-Anzeiger» lange vor Einreichung der Anzeige anonym zugestellt bekam. In der Anzeige wurden Formulierungen fast wortwörtlich aus dem anonymen E-Mail übernommen, und auch die Argumentationsketten gleichen sich stark. Es ging um Ereignisse, die nur ein Amtsträger kennen konnte.

Dies weckt den Verdacht, dass Roland V. mit anonymen E-Mails Amtsgeheimnisse verriet, um die Staatsanwälte Burger und Loppacher in Misskredit zu bringen. Roland V. sagt dazu nur, er habe kein Interesse, die Medien in dieser Sache einzusetzen. Die mutmasslichen Amtsgeheimnisverletzungen werden inzwischen von einem ausserordentlichen Staatsanwalt untersucht.

Kanton bezahlt Rechtsanwalt des ehemaligen Polizeioffiziers

Wie das Innendepartement bestätigt, bezahlte die Kantonspolizei Roland V. einen Anwalt, damit er sich gegen angebliche Persönlichkeitsverletzungen wehren konnte. Zugleich wollten ihn die Behörden aber nicht vom Amtsgeheimnis entbinden. Trotzdem verrechnete der Anwalt ein Honorar, weil er Roland V. beim Verfassen der Strafanzeige behilflich war. Weil es darin fast ausschliesslich um Interna der Behörden ging, liegt der Verdacht nahe, dass Roland V. entgegen klaren Anweisungen Amtsgeheimnisse an seinen Anwalt verriet.

Dieser kontert diesen Vorwurf mit dem Argument, dass er als Rechtsvertreter kein «unberechtigter Dritter» sei, gegenüber dem die Bekanntgabe eines Amtsgeheimnisses verboten wäre. Vor diesem Hintergrund ergibt es aber wenig Sinn, dass der Anwalt zuvor einen Antrag gestellt hatte, um den Polizeioffizier vom Amtsgeheimnis zu entbinden. Laut dem Innendepartement betraf die Kostengutsprache für den Anwalt nicht das Verfassen einer Strafanzeige.

