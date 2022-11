Fall Burger: Regierungsrat Egli hat Strafanzeige eingereicht

Justizaffäre Fall Burger: Jetzt hat auch noch Regierungsrat Egli eine Anzeige eingereicht Justizdirektor Dieter Egli hat eine Strafanzeige gegen unbekannt wegen Amtsgeheimnisverletzung eingereicht. Es geht um die Justizaffäre rund um Staatsanwalt Simon Burger. Untersuchen muss die Vorwürfe ein ausserordentlicher Staatsanwalt. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 17.11.2022, 05.00 Uhr

Regierungsrat Dieter Egli geht davon aus, dass ein vertraulicher Bericht seines Departements unberechtigten Dritten zugänglich gemacht wurde. Fabio Baranzini

Die Aargauer Staatsanwaltschaft muss schon wieder in den Ausstand treten. Und schon wieder steht das Ausstandsbegehren, das die Oberstaatsanwaltschaft gestellt hat, im Zusammenhang mit der Justizaffäre rund um Simon Burger, der die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm leitet.

Justizdirektor Dieter Egli hat am 22. September Strafanzeige erstattet. Egli geht davon aus, dass ein vertraulicher Bericht seines Departements an die Sicherheitskommission sowie Informationen aus der Kommissionssitzung «unberechtigten Dritten» zugänglich gemacht worden sind. Er wirft einer unbekannten Täterschaft also Amtgeheimnisverletzung vor.

Im vertraulichen Bericht vom 8. August 2022 an die Kommission geht es um die Strafanzeige eines ehemaligen Aargauer Polizeioffiziers gegen Simon Burger und Barbara Loppacher, Leiterin der Staatsanwaltschaft Aarau-Lenzburg. Im Zusammenhang mit dieser Anzeige steht auch eine Urkundenfälschung im Raum.

Der Polizeioffizier soll seiner Anzeige als Beweismittel eine E-Mail von Loppacher beigelegt haben. Diese war aber gegenüber dem Original stark verkürzt. Wer die Kürzung vorgenommen hat und wie die E-Mail zum Polizeioffizier kam, ist unklar. Loppacher hat deswegen eine Strafanzeige gegen unbekannt wegen Urkundenfälschung eingereicht.

Leitung der Staatsanwaltschaft «potenziell tatverdächtig»

Die Leitung der Staatsanwaltschaft Aargau war sowohl Empfängerin des fraglichen Berichts als auch der E-Mail. Sie sei damit «potenziell tatverdächtig», argumentiert die Oberstaatsanwaltschaft in ihrem Ausstandsbegehren. Aufgrund der Verdachtslage erscheine es daher als ausgeschlossen, dass ein Oberstaatsanwalt oder ein Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Aargau die von Dieter Egli erhobenen Vorwürfe untersuche.

Die Beschwerdekammer in Strafsachen des Obergerichts folgt dieser Argumentation und heisst das Ausstandsbegehren gut. Die Aufsichtskommission der Justiz muss nun eine ausserordentliche Staatsanwältin oder einen ausserordentlichen Staatsanwalt ernennen, die oder der das Strafverfahren leitet.

Aargauer Justiz hält ausserkantonale Staatsanwälte auf Trab

Es ist nicht das erste Mal, dass die Aargauer Staatsanwaltschaft rund um den Fall Burger in den Ausstand treten muss. Auch die vom Polizeioffizier erhobenen Vorwürfe gegen Simon Burger hat ein Sonderermittler untersucht. Dieser erliess im Frühsommer eine Nichtanhandnahmeverfügung. Er wollte die erhobenen Vorwürfe gegen Burger also nicht weiterverfolgen. Der Polizeioffizier hat dagegen Beschwerde erhoben. Diese ist beim Obergericht hängig.

Auch Simon Burger hat im Zusammenhang mit der Justizaffäre Strafanzeige gegen unbekannt eingereicht. Er wirft einer oder mehreren unbekannten Personen vor, «in seinem Büro oder anderswo in den Räumlichkeiten der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm eine entsorgte Aktennotiz in strafrechtlich relevanter Art und Weise behändigt zu haben».

Burger ist letzte Woche vom Grossen Rat mit 69 von 126 Stimmen knapp als Leiter der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm für die nächsten vier Jahre bestätigt worden. Das Absolute Mehr lag bei 64 Stimmen. Er wurde als einziger Amtsträger nicht bereits am 6. September gewählt. Die Regierung hatte seine Wahl aufgrund schlechter Ergebnisse bei der Mitarbeitendenbefragung verschoben. Später empfahl ihn der Regierungsrat dann aber doch zur Wiederwahl.

Urteil SBK.2022.317 der Beschwerdekammer in Strafsachen des Aargauer Obergerichts vom 18. Oktober 2022.

