Verweis: Simon Burger kritisiert Kommunikation der Regierung

Justizaffäre «Das ist eine verkürzte Darstellung» – Staatsanwalt Burger kritisiert Kommunikation der Regierung Der Verweis gegen Simon Burger, den Leiter der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm, ist vom Tisch. Die Schlichtungskommission kommt zum Schluss, dass der Verweis zwar «in der Sache berechtigt» war, aber das Verfahren zu lange gedauert hat. Die Regierung folgt dieser Argumentation. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 06.12.2022, 21.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er steht im Zentrum der Aargauer Justizaffäre: Simon Burger, Leiter der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm. Sandra Ardizzone

Simon Burger, Leiter der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm, hat am 9. März 2022 vom Regierungsrat einen Verweis kassiert. Diese arbeitsrechtliche Disziplinarmassnahme kann die Aufsichtsbehörde bei pflicht- oder vorschriftswidrigen Verhalten anordnen. In Burgers Fall war der Verweis das Resultat eines Disziplinarverfahrens, das die Regierung im Dezember 2020 wegen Burgers «persönlichen Umgangs mit der Partnerorganisation Kantonspolizei» eröffnet hatte.

Simon Burger hat sich gegen den Verweis gewehrt und bei der Schlichtungskommission für Personalfragen ein Schlichtungsbegehren eingereicht. Der Regierungsrat hielt am Verweis fest. Nun liege die schriftliche Empfehlung der Schlichtungskommission vor, teilt die Staatskanzlei am Dienstag mit. Laut Mitteilung hält die Schlichtungskommission den Verweis «in der Sache für berechtigt, empfiehlt aber, aufgrund der langen Verfahrensdauer auf eine solche Massnahme zu verzichten». Der Regierungsrat folge dieser Empfehlung und hebe den Verweis auf.

Kein Wort von schweren Verletzungen des rechtlichen Gehörs

«Damit sind sämtliche Vorwürfe vom Tisch», sagt Simon Burger auf Anfrage. Für den Staatsanwalt ist das ein Erfolg. Ganz zufrieden klingt er trotzdem nicht. Er bemängelt, wie die Medienmitteilung formuliert wurde und was der Regierungsrat darin nicht erwähnt.

Erstens stört Burger, dass der Regierungsrat ausführt, dass die «lange Verfahrensdauer» zur Einstellung des Verfahrens geführt habe. Der Staatsanwalt sagt:

«Das ist eine verkürzte Darstellung. Die Schlichtungskommission bemängelte schwere Verletzungen des rechtlichen Gehörs.»

Zudem habe die Schlichtungskommission anerkannt, dass eine von Unbekannten geführte «aggressive Medienkampagne» mit dem Ziel, seinen Ruf zu schädigen, geführt worden sei. Diese sei auch Gegenstand einer Strafuntersuchung, so Burger.

«Ironische Pausenbemerkung» oder persönlicher Umgang mit der Kapo?

Zweitens, so Burger, gehe es beim Verweis nicht um den «persönlichen Umgang mit der Partnerorganisation Kantonspolizei», wie der Regierungsrat in seiner Mitteilung schreibt. Burger sagt, er «pflegte stets und pflege nach wie vor einen konstruktiven und respektvollen Umgang mit allen Partnerorganisationen». Beurteilt worden sei «einzig eine ironische Bemerkung anlässlich eines Pausengesprächs». Diese habe er «vor dem Hintergrund diverser, durch Gutachten bestätigter Problemstellungen gemacht».

Ebenfalls unerwähnt blieben in der Mitteilung der Regierung die zu Beginn der Untersuchung rund 60 «teils äusserst schweren, mitunter strafrechtlich relevanten Vorwürfe», die im Raum standen. Bis auf die erwähnte ironische Bemerkung im Pausenraum, die, wie Burger sagt, «zu keinem Zeitpunkt bestritten war», sei von den Vorwürfen nichts übrig geblieben. Und nun habe auch der Verweis aufgehoben werden müssen.

Anstatt auf diese – für Burger wichtigen – Punkte hinzuweisen, formuliert der Regierungsrat in der Mitteilung erneut seine Erwartungen an Simon Burger und den Leitenden Oberstaatsanwalt Philipp Umbricht. Diese sollen «die notwendigen Verbesserungen in ihrer Führungsarbeit umsetzen», verlangt die Regierung.

AZ will ganzen Entscheid lesen – und läuft auf

Regierungssprecher Peter Buri teilt mit, der Regierungsrat habe «die für seinen Entscheid relevanten Aspekte kommuniziert». Weitere Details werde er als Partei im Schlichtungsverfahren nicht kommunizieren.

Dass die Verletzungen des rechtlichen Gehörs in der Mitteilung der Regierung kein Thema sind, liegt laut Buri daran, dass der Regierungsrat die Einschätzung der Schlichtungskommission nicht teilt, dass es im Rahmen des Administrativ- oder Disziplinarverfahrens zu Verletzungen des rechtlichen Gehörs gekommen ist. Die rechtlichen Vorgaben des Verwaltungsrechts für ein Disziplinarverfahren seien stets eingehalten worden, sagt Buri.

Die AZ hätte den Entscheid der Schlichtungskommission gerne im Wortlaut gelesen. Aber sowohl Simon Burger als auch der Regierungsrat, die beide Partei im Schlichtungsverfahren waren, möchten der AZ den Entscheid nicht zustellen. Eine Anfrage bei der Schlichtungskommission für Personalfragen blieb am Dienstag unbeantwortet. Sie ist am Dienstag und Freitag geschlossen.

«Dem Leitenden Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm wurde in beiden Verfahren das rechtliche Gehör mehrfach gewährt.»

Der Regierungsrat stütze sich bei seiner Beurteilung des Sachverhalts auf die aktuelle Praxis des Bundesverwaltungsgerichts.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen