Willkürliche Honorarkürzungen am Aargauer Obergericht

Justiz Obergericht kürzt Pflichtverteidiger willkürlich seine Honorare – «Unsere Arbeit wird faktisch eingeschränkt» Der Aargauer Anwalt Franz Hollinger kritisiert das Obergericht scharf. Dieses hat ihm in sechs Fällen die Entschädigung teilweise massiv gekürzt. Zu Unrecht, wie das Bundesstrafgericht urteilt. Es ist nicht der erste Rüffel. Noemi Lea Landolt 12.08.2022, 05.00 Uhr

In diesem Saal des Aargauer Obergerichts werden Beschuldigte befragt, Plädoyers gehalten und Urteile eröffnet. zvg/Benno Six

Wer sich keinen Anwalt leisten kann, hat Anspruch auf einen amtlichen Verteidiger. Mit der amtlichen Verteidigung soll jeder Person – unabhängig von ihren finanziellen Verhältnissen – ein faires Verfahren garantiert werden. Insbesondere dann, wenn sie mit schweren Vorwürfen konfrontiert wird.

Die Kosten der amtlichen Verteidigung gehen zulasten der Staatskasse. Die Anwältinnen und Anwälte reichen vor Gericht eine Kostennote ein, in der sie ihren Aufwand detailliert auflisten. Im Aargau erhalten Pflichtverteidiger in der Regel 200 Franken pro Stunde. Für besonders komplizierte Fälle kann der Ansatz ausnahmsweise auf 220 Franken erhöht, bei einfacheren auf 180 Franken gekürzt werden.

Das Aargauer Obergericht – insbesondere die 1. Strafkammer, der Oberrichter Jann Six vorsitzt – kürzt amtlichen Verteidigern regelmässig ihre Honorare. Teilweise massiv. 2020 kassierte das Obergericht wegen Kürzungen einen Rüffel des Bundesstrafgerichts.

Und auch Renate Senn, der Verteidigerin des Vierfachmörders von Rupperswil, hat das Obergericht 2019 das Honorar gekürzt. Renommierte Strafverteidiger kritisierten dies scharf und bezeichneten die Kürzung als Skandal.

Der Aargau ist «Horror» und «besonders geizig»

In Justiz-Kreisen ist die Aargauer Praxis berühmt-berüchtigt. Bezüglich Kürzungen sei der Aargau «ganz schlimm», «Horror», «besonders geizig» und «viel strenger» als andere Kantone. Das gaben Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger zu Protokoll, die Florian Seitz 2020 im Rahmen seiner Masterarbeit an der Juristischen Fakultät der Uni Basel befragt hat.

Der Aargau wird in der Arbeit als «Problemkanton» bezeichnet. 89 Prozent der teilnehmenden Verteidigerinnen und Verteidiger gaben an, sie fühlten sich durch mögliche Kürzungen in ihrer Arbeit eingeschränkt. 87 Prozent sind mit der Entschädigungspraxis unzufrieden.

Einer, der offen über die Zustände am Aargauer Obergericht spricht, ist Franz Hollinger. Der 69-Jährige ist seit 39 Jahren als Anwalt tätig und übernimmt immer wieder amtliche Verteidigungen. Die «routinemässigen» Honorarkürzungen findet er «skandalös». «Die Arbeit der amtlichen Verteidigerinnen und Verteidiger wird dadurch faktisch eingeschränkt», sagt er.

Anwalt Franz Hollinger hat sich gegen Honorarkürzungen gewehrt. Chris Iseli

Bestärkt durch die bereits deutlichen Urteile des Bundesstrafgerichts vom Februar 2020 hat Franz Hollinger seither sämtliche Honorarkürzungen durch das Aargauer Obergericht ans Bundesstrafgericht weitergezogen. Insgesamt sechs Fälle. Inzwischen liegen die Urteile vor. Alle seine Beschwerden sind vollumfänglich gutgeheissen worden – und das Obergericht hat einen weiteren Rüffel kassiert.

Teilweise deckt die Entschädigung nicht einmal die Reisezeit

Die Kürzungen seien «willkürlich», «widersprüchlich» oder «nicht plausibel», heisst es in den Urteilen immer wieder. Das Obergericht lege das Honorar gestützt auf «wenig aussagekräftige» und «teils abstrakte» Kriterien fest.

In einem Fall hatte Franz Hollinger 16,5 Stunden für fünf Besprechungen mit seinem Mandanten inklusive Vorbereitung geltend gemacht. Das Obergericht hat ihm diese Position auf 6,5 Stunden gekürzt. Damit seien nicht mal die Reisen zum Bezirksgefängnis Kulm und zurück vollumfänglich entschädigt, hält das Bundesstrafgericht fest. Und weiter:

«Die vom Obergericht vorgenommene Kürzung der Entschädigung schliesst eine wirksame und ausreichende Verteidigung aus.»

In einem anderen Urteil redet das Bundesstrafgericht dem Obergericht gar ins Gewissen. Die Strafkammer des Aargauer Obergerichts habe bei «vielen Gelegenheiten» Hinweise darauf gegeben, dass sie die anwaltlichen Entschädigungen für hoch oder zu hoch erachtet. Sie habe auch die Bereitschaft, anwaltliche Honorare nur in Bruchteilen der geltend gemachten Summe zu vergüten, «mehrfach unter Beweis gestellt». Damit setze die Strafkammer möglicherweise einen Teufelskreis mangelnden Vertrauens in Gang. Das Bundesstrafgericht warnt:

«Die Verteidigung, die damit rechnet, nur für einen Teil oder gar Bruchteil ihrer Forderung entschädigt zu werden, wird motiviert, zu viel in Rechnung zu stellen.»

Eine weitere Konsequenz könne sein, dass eine Anwältin, die mit willkürlichen Kürzungen rechnen müsse, versucht sein könnte, das Kostenrisiko so gering wie möglich zu halten, indem sie in ihr amtliches Mandat so wenig Aufwand wie möglich investiert. «Solches dürfte aber im Widerspruch zu ihren Berufspflichten stehen und auch dem Anspruch der amtlich verteidigten Beschuldigten auf angemessene Verteidigung nicht genügen», heisst es im Urteil. Das Gericht dürfe die Anwaltschaft dieser Versuchung nicht aussetzen.

Niemand wehrt sich – aus Angst, drangsaliert zu werden

Franz Hollinger sagt, er habe selbst nie zu viele Stunden in Rechnung gestellt. Ob dies Berufskolleginnen und Berufskollegen machten, könne er nicht beurteilen. «Aber die Gefahr, dass sie es tun, liegt auf der Hand.» Auffällig ist, dass sich – trotz der Missstände – kaum ein Strafverteidiger gegen die Kürzungen wehrt. Franz Hollinger überrascht das nicht:

«Wäre ich noch jünger und hätte meine Karriere als Anwalt noch vor mir, würde ich mich auch nicht wehren.»

Die Angst, deshalb drangsaliert zu werden, sei begründet, sagt er. Das habe er selbst erfahren. In einem Fall hat ihm das Obergericht den Stundenansatz von 200 auf 180 Franken gekürzt, nachdem das Bundesgericht das Urteil zur Neubeurteilung ans Obergericht zurückgewiesen hatte. Auch dagegen hat sich Franz Hollinger erfolgreich gewehrt.

Das Bundesstrafgericht hält im Urteil fest, dass Kürzungen des Stundenansatzes nach Rückweisungen insoweit «ungünstig» seien, «als sie bei Dritten den Eindruck einer Massregelung des Rechtsanwalts wecken können».

Obergericht kommentiert Urteile nur allgemein

Konkrete Fragen zu den sechs Urteilen, etwa wie es sein könne, dass das Obergericht den geltend gemachten Aufwand für Besprechungen so stark kürzt, dass nicht mal mehr die Zeit für die An- und Rückreise gedeckt sind, beantwortet die Medienstelle der Gerichte Kanton Aargau auf Anfrage nicht. Die Aargauer Gerichte kommentierten grundsätzlich weder eigene Urteile noch Urteile der höheren Instanzen.

Das Obergericht habe die Urteile zur Kenntnis genommen und setze sich mit den Begründungen auseinander, teilt die Medienstelle mit. «Es wird die betreffenden Fälle gemäss den Vorgaben des Bundesstrafgerichts neu entscheiden und die entsprechende Rechtssprechung selbstverständlich auch in den weiteren Entscheiden berücksichtigen.» Das habe es auch bereits im Jahr 2020 getan.

Wie häufig gekürzt wird, wird nicht erhoben

Weiter weist das Obergericht darauf hin, dass das Bundesstrafgericht die Beschwerden ab 2020 gesammelt und die Entscheide nun gebündelt erlassen habe. Demnach sei es dem Obergericht nicht möglich gewesen, «sofort zu reagieren und seine Praxis entsprechend anzupassen».

Ausserdem habe die Abteilung Strafgericht des Obergerichts in den letzten zwei Jahren in mehr als 1300 Fällen entschieden. Es gehe darum um eine «vergleichsweise geringe Anzahl Fälle», die vom Bundesstrafgericht bemängelt worden seien. In wie vielen Fällen das Obergericht die Entschädigung der amtlichen Verteidiger kürzt oder bestätigt, wird statistisch nicht erhoben.

Was die Gründe für die Honorarkürzungen betrifft, weist das Obergericht darauf hin, dass Gerichte verpflichtet seien, die Höhe der Entschädigungen zu prüfen. Es würden dem amtlichen Verteidiger nur die «notwendigen» und «angemessenen» Aufwendungen entschädigt. Das liege nicht nur im Interesse des Staates, sondern auch der beschuldigten Person, die die Anwaltskosten je nach Ausgang des Verfahrens bezahlen müsse.

Will das Obergericht eine genügende Verteidigung verhindern?

Für Anwalt Franz Hollinger hingegen ist das Motiv des Obergerichts für die Kürzungen klar: «Es will eine genügende Verteidigung durch einen amtlichen Verteidiger verhindern.» Das klinge zwar hart, lasse sich aber nicht anders sagen. Als Aargauer, Anwalt und ehemaliger Präsident der Justizkommission des Grossen Rates sei ihm der Zustand des Obergerichts nicht egal. Er sagt:

«Das teilweise fehlende Format und die Unbelehrbarkeit gewisser Oberrichter schmerzen mich.»

Franz Hollinger hofft, dass sich «bald etwas ändern wird», damit er wieder uneingeschränkte Achtung vor dem Obergericht haben und dies auch seine Mandanten merken lassen könne. Im Moment sei dies leider nur teilweise möglich.

Urteile BB.2021.84, BB.2020.226, BB.2022.72, BB.2021.148, BB.2020.202, BB.2021.178 des Bundesstrafgerichts

