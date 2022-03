Richter in Öffentlichkeit: Justizleitung mahnt zur Zurückhaltung

Justiz Heikle Äusserungen von Aargauer Richtern: Die Justizleitung mahnt zur Zurückhaltung Der zurückgetretene FDP-Richter ist kein Einzelfall, wenn es um heikle öffentliche Äusserungen geht. Anfang Jahr hatte eine Oberrichterin eine umstrittene Deklaration gegen Coronamassnahmen unterschrieben. Mehr Feingefühl würde nicht schaden, findet die Aargauer Justizleitung. Eva Berger 28.03.2022, 05.00 Uhr

Désirée Stutz, Fraktionschefin der SVP im Grossen Rat und ehemalige Staatsanwältin, war mit acht Fragen zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Justiz an den Regierungsrat gelangt. Auslöser war die Unterschrift einer Oberrichterin unter einer Deklaration von Schweizer Juristen, welche die 2G-Zertifikatspflicht als verfassungswidrig bezeichnete.

Am Freitag wurde die Interpellation beantwortet. Allerdings nicht vom Regierungsrat selber. Die Verantwortung und direkte Aufsicht über alle Richterinnen und Richter liegt bei der Justizleitung. Deswegen, und aufgrund der Gewaltenteilung, hat sie die Antworten gegeben.

Die Akzeptanz der Rechtssprechung leide, wenn Richterinnen und Richter ihre persönliche Meinung in der Öffentlichkeit ausbreiten, sagte Désirée Stutz auch über den Fall des am Donnerstag zurückgetretenen Aarauer Bezirksrichters Giorgio Meier-Mazzucato.

Er hatte sich zum Ukraine-Krieg kontrovers geäussert und unter anderem den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski als Massenmörder bezeichnet.

Die Justizleitung hält fest: Richterinnen und Richter dürften sich öffentlich äussern und betätigen, solange sie nicht den Anschein der Befangenheit in Verfahren erweckten, heisst es in der Antwort auf die Interpellation. Allerdings sei zu vermeiden, dass durch ihre öffentlichen Äusserungen das Vertrauen in die Unabhängigkeit und das Ansehen der Justiz gefährdet wird: «Private Meinungen müssen als solche erkennbar sein und sind von amtlichen Stellungnahmen unmissverständlich zu trennen.»

Doch: An den Aargauer Gerichten gibt es keine Richtlinien oder Reglemente, die das Auftreten in der Öffentlichkeit mit Amt und Funktion regeln. Insofern war die Unterschrift der Oberrichterin regelkonform. Zudem hat sie die Deklaration nicht als Repräsentantin des Obergerichts unterzeichnet. Eine amtliche Stellungnahme sei dies also nicht, hält die Justizleitung fest.

Auf Funktionszusatz zu verzichten, wäre angezeigt gewesen

Die Oberrichterin habe ihren Beruf nur deswegen angegeben, weil es sich um eine Stellungnahme von Juristinnen und Juristen handelte. «Um unmissverständlich klarzustellen, dass die Unterzeichnung als Privatperson und nicht in amtlicher Funktion erfolgte, wäre es allerdings angezeigt gewesen, die Deklaration – wenn überhaupt – bloss mit Namen oder eventuell als ‹Juristin› zu unterzeichnen», heisst es weiter. Auch wenn Amt und Funktion nicht im Vordergrund standen, hätte sie zumindest auf den Zusatz Oberrichterin verzichten sollen. Diesen stehen zu lassen, sei ungeschickt gewesen, findet die Justizleitung.

Am 18. Januar hat sich die Richterin als Unterzeichnerin der Deklaration löschen lassen. Für sie hatte der Vorfall deshalb keine weiteren Konsequenzen. Er hat dennoch etwas ausgelöst: Die Justizleitung werde ihn zum Anlass nehmen, alle Richterinnen und Richter dahin gehend zu sensibilisieren, dass sie sich bei Äusserungen in der Öffentlichkeit zurückhalten «und das Ansehen der Gerichte und die richterliche Unvoreingenommenheit stets im Auge zu behalten sind», versichert die Justizleitung.