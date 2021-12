Justiz Falschgeld von Turin nach Lenzburg geschmuggelt – beim Rolex-Kauf flog alles auf Mit 90 falschen 200-Euro-Banknoten, verpackt in einer Papiertüte, reisten zwei Männer im September von Turin nach Lenzburg. Mit dem Geld wollten sie eine Herrenarmbanduhr kaufen. Doch es kam alles anders. Noemi Lea Landolt 15.12.2021, 15.39 Uhr

In Lenzburg wollten die beiden Männer eine Rolex-Uhr kaufen. (Symbolbild) Keystone

Turin, Italien, 17. September 2021. Zwei Männer treffen sich in einem Café mit einem dritten Mann. Er übergibt ihnen in einer Papiertüte 18'000 Euro. 90 Scheine à 200 Euro. Falschgeld. Die beiden Männer sollen das Geld noch am gleichen Tag in die Schweiz, nach Lenzburg, bringen und damit eine Rolex-Herrenarmbanduhr kaufen. Die Uhr hat eine Frau im Internet für 16'000 Franken zum Verkauf inseriert.

Das Ziel der Männer war, die Rolex mit dem Falschgeld zu kaufen und danach weiterzuverkaufen. Den Erlös wollten sie gleichmässig aufteilen. Zusätzlich sollten die beiden Männer je 400 Franken für ihre Auslagen erhalten.

Wie geplant steigen die beiden Männer noch am gleichen Tag in Turin in einen schwarzen Seat Ibiza und fahren los. Am Vormittag passieren sie beim Grossen St.Bernhard im Kanton Wallis die Grenze und erfüllen damit den Straftatbestand Einführen falschen Geldes.

Fast alles lief nach Plan

Sie fahren quer durch die Schweiz. Kurz nach 14.30 Uhr treffen sie in Lenzburg ein. Sie kennen ihr Ziel. Der Mann in Turin hatte ihnen die Adresse genannt. Sie halten vor der Liegenschaft. Einer steigt aus, der andere bleibt im Auto.

Alles läuft nach Plan. Die Verkäuferin nimmt das Falschgeld in der Papiertüte entgegen. Der Mann die Rolex. Er geht zum Auto zurück.

Später erfahren die Männer: Die Frau, der sie gerade das Falschgeld übergeben haben, ist eine verdeckte Fahnderin der Kantonspolizei Aargau. Die Rolex keine Luxusuhr, sondern eine Replica-Uhr. Der Betrugsversuch ist aufgeflogen. Sie wurden auf frischer Tat ertappt.

Einer der beiden Männer, ein 37-jähriger Kroate, der in Italien lebt, wurde per Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 40 Franken verurteilt. Er muss eine Busse von 800 Franken bezahlen. Dazu kommen eine Strafbefehlsgebühr von 900 Franken, Polizeikosten von rund 680 Franken und Auslagen von knapp 317 Franken.

Der zweite Beschuldigte hat den Strafbefehl nicht akzeptiert.