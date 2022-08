FDP-Jubiläum: Cassis gibt sich auf dem Birrfeld die Ehre

Jubiläumsfeier FDP Aargau «Der Aargau wird unterschätzt» : Bundespräsident Ignazio Cassis gibt sich auf dem Birrfeld die Ehre Die FDP Aargau feierte ihren 126. Geburtstag. Dazu kam hoher Besuch aus dem Bundeshaus. Der Aargau werde zu unrecht als einseitig wahrgenommen, sagte Ignazio Cassis auf dem Birrfeld. Und auch wenn er Rüeblitorte schätze, fehlt dem Südschweizer hier noch etwas. Martin Rupf Jetzt kommentieren 28.08.2022, 11.40 Uhr

Bundespräsident Ignazio Cassis mischt sich auf dem Flugplatz Birrfeld unter die Besucherinnen und Besucher des FDP-Jubiläumsanlasses. Henry Muchenberger

«Geschätzte Gäste, um 16 Uhr spricht Bundespräsident Ignazio Cassis bei der Tankstelle vor dem Hangar.» Mit diesen Worten richtete sich ein Mann an die Wochenendgäste im Restaurant des Flugplatzes Birrfeld. Die Szene verdeutlichte: Als Besucher wähnte man sich am Samstagnachmittag nicht zwingend an der Jubiläumsfeier «125 + 1 Jahre FDP Aargau».

Zwar liess eine Hüpfburg Kinderherzen höher schlagen und diverse Attraktionen wie Rundflüge mit einer Antonow 2, ein Stand des Schweizer Drohnen- und Robotikzentrums der Armasuisse oder eine Drohnen-Show der Feuerwehr Brugg erfreuten das Aviatik-Herz. Doch dass der eigentlich stolze Freisinn mit einem Jahr Verspätung seinen 125. Geburtstag feierte, merkte man ansonsten nicht. Fast alles wirkte wie immer an einem Samstagnachmittag auf dem familiären Flugplatz.

Etwas Glamour aus dem Bundeshaus

Wäre da nicht immerhin der Auftritt des Bundespräsidenten gewesen, der wenigstens ein Hauch von Glamour in den Aargau brachte. Begrüsst wurden er und seine Frau von FDP-Kantonalparteipräsidentin Sabina Freiermuth, die sich an schöne Begegnungen mit dem Tessiner Magistrat erinnerte. «Eine Begegnung hat sich kürzlich in Bern in einem Grotto zugetragen. Ignazio Cassis kam etwas zu spät, blickte in die Runde und krempelte sofort seine Hemdsärmel hoch.» Der FDP-Bundesrat sei trotz schwierigen Dossiers auf seinem Tisch ein Mensch geblieben.

Parteipräsidentin Sabina Freiermuth bedankt sich bei Ehrengast Bundespräsident Ignazio Cassis mit einer Aargauer Rüeblitorte beim Jubiläum 125+1 Jahre der FDP Aargau auf dem Flugplatz Birrfeld. Henry Muchenberger

Dem Südschweizer fehlt die Italianità

Der Angesprochene bedankte sich artig für die Blumen, um sich dann an die rund 100 Besucherinnen und Besucher im Hangar zu wenden. «Das Motto meines Präsidialjahres lautet Vielfalt und Innovation.» Würde man fragen, welches der vielfältigste Kanton sei, würde der Kanton Aargau sicher nicht zuoberst auf der Liste stehen. «Zu Unrecht», betonte Cassis. Es sei bekannt, dass sich der Aargau aus ganz vielen verschiedenen Bezirken mit je unterschiedlicher geografischer Ausrichtung zusammensetzt. «Es fehlt dem Aargau einzig an Italianità», so Cassis mit einem Augenzwinkern.

Und doch gebe es eben «den Aargau». «Und eines steht zudem fest: Der Kanton Aargau wird unterschätzt.» Er sei deshalb nicht nur gekommen, um der FDP Aargau zu gratulieren, sondern vor allem zu danken. Dafür zu danken, dass sie sich für die liberalen Werte und für eine starke Demokratie einsetze.

Nicht in Schockstarre verfallen

Dies sei aktuell nötiger denn je. «Durch den brutalen Angriffskrieg Russlands in der Ukraine ist eine Epoche der Stabilität in Europa zu Ende gegangen.» Demokratien würden immer mehr unter Druck geraten. Umso wichtiger sei es, sich für die liberalen Werte einzusetzen. «Liberale Demokratien sind leider vermehrt mit Vertrauenskrisen konfrontiert. Wir Liberalen dürfen deswegen aber nicht in Schockstarre verharren», so Cassis’ Appell. Die Liberalen müssten vielmehr für diese Werte kämpfen, und genau das tue die FDP Aargau seit über 125 Jahren.

Aargauer FDP-Politprominenz mit Bundespräsident (von links): Nationalrat Matthias Jauslin, Alt-Nationalrätin Corina Eichenberger, Paola Cassis, Bundespräsident Ignazio Cassis, Ständerat und FDP-Schweiz-Präsident Thierry Burkart, Nationalrätin Maja Riniker. Henry Muchenberger

Ganze Gesellschaft gegen die Energiekrise

Der Bundespräsident blieb gleich in der Gegenwart, respektive schaute in die nahe Zukunft: «Es droht eine Energiekrise diesen Winter.» Jeder müsse bei sich anfangen und überlegen, wo er Energie sparen und welchen Beitrag er leisten könne. «Unsere Werte haben ein grösseres Gewicht als ein paar Grad weniger, die wir im Winter vielleicht hinnehmen müssen.» Eines sei klar: Die ganze Gesellschaft müsse jetzt zusammenstehen. Und trotz Krieg, Elend und Energiekrise stehe für Cassis fest: «Wir dürfen uns die Lebensfreude nicht nehmen lassen.»

Damit schlug er den Bogen zu seinem Schlusswort. «Ob sie es glauben oder nicht: Meine Lieblingstorte ist die Aargauer Rüeblitorte. Diese wurde sogar einmal auf einer Mission in New York extra für mich gebacken.»

Mit diesen Worten schloss Cassis seine Rede, die übrigens immer wieder von Flugzeugmotoren-Lärm unterbrochen wurde. Das hat man davon, wenn man seine Geburtstagsfeier auf einem Flugplatz abhält.

Bundespräsident Ignazio Cassis spricht als Ehrengast beim Jubiläum 125+1 Jahre der FDP Aargau auf dem Flugplatz Birrfeld. Foto Henry Muchenberger Henry Muchenberger

