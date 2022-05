Aargauer Waldeigentümer feiern Jubiläum und fordern Unterstützung

Wald im Aargau Vor 100 Jahren fällte man Bäume noch mit blossen Händen – wie sich das Verhältnis der Bevölkerung zum Wald verändert hat Der Verband Wald Aargau blickt auf eine 100-jährige Geschichte zurück. Historische Bilder in unserer Bildstrecke geben einen Eindruck, wie Förster im Aargau früher nur mit der Hilfe von Äxten ganze Bäume fällten. Steigende Kosten und sinkende Erlöse stellen Forstbetriebe wie auch Waldbesitzende derweil auch heutzutage vor grosse Herausforderungen. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 18.05.2022, 05.00 Uhr

Von Hand und zu zweit fällen zwei Forstarbeiter einen Baum: Vor rund 100 Jahren benötigte ein Forstbetrieb mehr an Personal als heute. zvg

Vor 100 Jahren erforderte ein Forstbetrieb im Kanton Aargau, dessen Waldgebiet heute rund einen Drittel der Kantonsfläche umfasst, harte Handarbeit. Zu zweit, mit der Handsäge oder mit der Axt, musste das Holz für die Weiterverarbeitung zersägt oder gehackt werden. 1929 kam die erste Benzinsäge auf den Markt – sie war jedoch nur durch zwei Personen bedienbar und 63,5 Kilogramm schwer. In den 1950er-Jahren gelang jener Motorsäge der Durchbruch, die bis heute für die Holzernte verwendet wird und für eine erhebliche Produktivitätssteigerung verantwortlich ist.

Aber nicht nur die Technik für den Rohstoffabbau, sondern auch der Blick der Aargauer Gesellschaft auf den Wald hat sich in den vergangenen 100 Jahren verändert, wie die kürzlich publizierte Festschrift zum 100-Jahre-Jubiläum des Verbands Wald Aargau zeigt. «Das sieht man bereits im Wortlaut der Forstgesetzgebung zur jeweiligen Zeit», sagt Theo Kern, ETH-Forstingenieur und Geschäftsführer des Verbands Wald Aargau.

Übernutzung musste gestoppt werden

Im ersten Aargauer Forstgesetz – das von 1860 bis 1999 galt – stand die nachhaltige Nutzung von Holz im Vordergrund. Im bezeichnenden Abschnitt «Forstpolizeiliche Vorschriften» wurden Nebennutzungen wie die Laubsammlung oder das Verbot der Waldweide geregelt. «Damals nahm man alles, was vorhanden und verwertbar war, aus dem Wald», sagt Theo Kern. Hinzu kam die industrielle Entwicklung. «Das führte auch bei uns im Mittelland zu einer Übernutzung der Wälder», so Kern.

Die motorisierte Kettensäge veränderte die Arbeit der Forstbetriebe nachhaltig. 1929 kam die erste Benzin-Kettensäge auf den Markt. zvg

Das Gesetz von 1860 sollte die Nutzung der Aargauer Wälder beschränken und gleichzeitig die Verwendung der Rohstoffe regeln. «Man wollte wieder mehr Wald», sagt Kern. Vorbild der damaligen Forstgesetzgebung im Aargau waren die Alpen- und Voralpenkantone, die durch eine starke Übernutzung der Wälder, und in Folge instabiler Böden, Naturkatastrophen wie Überschwemmungen und Hangrutsche erdulden mussten.

Naherholungsgebiet bekommt ein Preisschild

Die Verhinderung einer schädlichen Nebennutzung des Waldes stand sodann jahrzehntelang im Vordergrund. Später gewann der Naturschutz immer mehr an Bedeutung, wie es in der Jubiläumsschrift von Wald Aargau heisst. Auch die Aargauer Waldgesetzrevision Ende der 1990er-Jahre habe den damaligen Blickwinkel der Aargauer Bevölkerung auf den Wald widerspiegelt, so Experte Kern.

Vor rund 100 Jahren mussten Bäume noch von Hand und zu zweit gesägt werden, damit man das Holz aus dem Wald transportieren konnte. WaldAargau / Avarel Studios Handarbeit: Mit der Säge oder wie hier im Bild mit der Axt, zerlegten die Aargauer Förster das Holz. Wald Aargau / Avarel Studios Die Ausrüstung eines Aargauer Försters vor rund 100 Jahren. Wald Aargau / Avarel Studios Nicht ungefährlich: Fällen eines Baumes in einem Aargauer Wald vor rund 100 Jahren. Wald Aargau / Avarel Studios Durch das Einspitzen der Pflöcke sollte der Fall des Baumes in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Wald Aargau / Avarel Studios Ein Baum wird mit einem Auto mit Solothurner Nummer verschoben. Wald Aargau / Avarel Studios Werbung der heute noch existierenden Firma Stihl für die Benzin-Kettensäge. WaldAargau / Avarel Studios Anschroten mit einer Motorsäge 1995: Die Motorsäge veränderte die Forstbetriebe und war für eine erhebliche Produktivitätssteigerung verantwortlich. Wald Aargau / Avarel Studios

Die «Forstpolizeilichen Vorschriften» von 1860 waren ein eigentliches Vollzugsorgan für den Schutz des Waldes. Im neuen Gesetz von 1997 wurde dieser Schutz aber viel breiter gefasst. Das zeige auch, dass der Wald viel mehr als Holz sei, sagt Kern und weiter:

«Der Wald ist ein Reservoir für die Artenvielfalt, Schutzwald, Rohstoffproduzent und Naherholungsgebiet.»

Gerade die Nutzung des Waldes als Freizeitraum werde gegenwärtig immer bedeutsamer. Mit der Aargauer Waldgesetzrevision von 1997 seien zudem neue Aufgaben auf die Waldeigentümer hinzugekommen. Diese seien dafür aber finanziell nicht abgegolten worden, gerade in Bezug auf die Erholungsfunktion und die Aufwertung des Waldes. Und Letztere wird, durch den Klimawandel bedingt, immer aufwendiger. Fichten und Tannen zum Beispiel, kommen in tieferen Lagen mehr und mehr unter Druck. Zukünftig müssen daher Baumarten gefördert werden, die Hitze und Trockenheit besser ertragen.

Holz von der Baumart Douglasie. Sie erträgt Hitze und Trockenheit besser als Tannen oder Fichten. Ursprünglich kommt sie aus Nordamerika. zvg

Deshalb sei die kantonale Wald-Initiative, auch wenn sie 2018 von der Aargauer Stimmbevölkerung an der Urne bachab geschickt worden ist, ein wichtiger Meilenstein gewesen. Die Initiative hatte mehr Geld vom Kanton für die Waldeigentümer verlangt. «Die Initiative hat dazu geführt, dass die Diskussion über die Entschädigung der Waldbesitzer für die Aufwertung des Waldes überhaupt zu Stande kam», sagt Kern. «Das Ganze bekam ein Preisschild.» Die Verantwortung hätten dann auch die Einwohner- und Ortsgemeinden übernommen, welche die Waldbesitzerinnen und -besitzer entschädigt haben.

Forstbetriebe verschwinden langsam

«Der Forstbetrieb wird mittlerweile nicht nur als Holzproduzent, sondern auch als Dienstleister angesehen, der ein Naherholungsgebiet unterhält», sagt Kern. Und trotzdem steht die Forstwirtschaft auch im Aargau unter Druck. Es gibt immer weniger Betriebe, wie die Statistik des Verbands aufzeigt. Und die verbleibenden Förstereien bewirtschaften eine immer grössere Waldfläche.

«Die Abnahme der Anzahl Forstbetriebe hängt zum einen mit der finanziellen Entwertung des Rohstoffs Holz und zum anderen mit der Lohnentwicklung für Mitarbeitende von Forstbetrieben zusammen», sagt Kern. Um den Wald sinnvoll und effizient zu bewirtschaften, sei man darauf angewiesen, mit weniger Personal noch mehr Holz zu ernten.

1998 konnte im Durchschnitt noch ein Erlös von 99.50 Franken pro Kubikmeter Holz erzielt werden. 2019 waren es noch 62.30 Franken. Die Personalkosten pro Arbeitsstunde stiegen im selben Zeitraum von 44.50 Franken auf 52.20 Franken.

Kombiniert schlage sich dies dann in der Anzahl der Forstbetriebe sowie beim Motorisierungsgrad nieder. Was früher zu zweit mit der Handsäge gemacht wurde, wird heute aus Effizienzgründen mit der Motorsäge oder vollmechanisiert gemacht.

Darum, so heisst es auch im Ausblick in der Jubiläumsschrift von Wald Aargau, sei die Zukunft der Forstbetriebe bis 2050 vor allem durch «Unsicherheiten» geprägt. Das Naturschutzprogramm Wald des Kantons hat deshalb zum Ziel, biologische Aufwertungsmassnahmen zu entschädigen.

Mit einer Teilrevision des Aargauer Waldgesetzes sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, damit die Schutzwaldpflege durch die Waldeigentümerinnen und -eigentümer im Aargau umgesetzt und mit Beiträgen unterstützt werden kann. Die Anhörung der Interessengruppen läuft noch bis im August.

