Sabina Freiermuth im Interview zum FDP-Jubiläum

Jubiläum 125 + 1 Kampfansage der FDP-Aargau-Präsidentin: «Wir wollen wählermässig zulegen und national die SP überholen» Die FDP Aargau feiert am Samstag auf dem Flugplatz Birrfeld ein stolzes Jubiläum, zu dem sie die Öffentlichkeit einlädt. Wir wollten von Parteipräsidentin Sabina Freiermuth wissen, worauf sie stolz ist, wo sie die grössten Herausforderungen für den Aargau sieht, und welche Wahlziele die Freisinnigen haben. 26.08.2022

Sabina Freiermuth, Präsidentin FDP Aargau und Grossrätin: «Die Wirkung freisinnigen Gedankenguts sieht man unserem Kanton an.» Alex Spichale / AGR

Die FDP Aargau feiert am Samstag auf dem Flugplatz Birrfeld mit zahlreichen Events (vgl. Box) ein stolzes Jubiläum, nämlich das 126. Jahr ihres Bestehens. Da das 125-Jahr-Jubiläum coronabedingt nicht begangen werden konnte, holt die FDP dies jetzt nach, und feiert 125 + 1 Jahre. Unter den Gästen ist auch Bundespräsident Ignazio Cassis.

Worauf ist die FDP Aargau im Blick zurück am meisten stolz?

Sabina Freiermuth: Stolz macht mich, dass der Freisinn unser Staatswesen auf nationaler und kommunaler Ebene schon so lange mitprägt. Im Aargau haben zahlreiche Persönlichkeiten ihre Spuren hinterlassen, sei es im politischen, wirtschaftlichen, oder gesellschaftlichen Leben. Die Wirkung des freisinnigen Gedankenguts sieht man unserem Kanton auch an. Er hat beispielsweise eine vergleichsweise schlanke, gut funktionierende Verwaltung.

Was sehen Sie kurzfristig als grösste Herausforderung für den Aargau?

Das ist die Sicherstellung der Strom- und Gasversorgungssicherheit im kommenden Winter. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat einerseits die Energiepreise explodieren lassen und die Energieversorgung durcheinandergebracht. Andererseits wurde uns das Problem Versorgungssicherheit unversehens vor die Füsse geworfen, welches uns spätestens im 2025 ohnehin erreicht hätte. Jetzt muss rasch gehandelt werden.

Und sehen Sie längerfristig als grösste Herausforderung?

Wir müssen zur Standortattraktivität Sorge tragen. Dass der Aargau im jüngsten Standortqualitätsranking der CS gleich zwei Ränge verloren hat und jetzt auf Rang 7 ist – vor einigen Jahren war er noch auf Rang 3 – ist ein Alarmzeichen. Natürlich ist so ein Ranking nicht alles, aber es legt den Finger auf unsere wunden Punkte.

Was würden Sie tun?

Ein gutes Stück haben wir mit der Steuerreform 22 geschafft, die von uns Freisinnigen mit Vorstössen initiiert worden ist. Ich meine damit die Senkung der Unternehmenssteuer auf 15,1 Prozent, und die deutliche Erhöhung des Krankenkassenprämienabzugs. Das reicht aber noch nicht. Der Regierungsrat hat eben die Steuerstrategie vorgestellt. Wir sind sehr froh darüber. Diese und weitere Erleichterungen brauchen wir, um konkurrenzfähiger zu werden.

Was verlangen Sie weiter?

Wir müssen unsere Stärken wie das duale Schulsystem mehr pflegen. Und dafür Sorge tragen, dass die Schulen den Lehrbetrieben Lernende übergeben können, die ausreichend vorbereitet sind. Nur so können wir dem Fachkräftemangel begegnen.

Sabina Freiermuth: «Wenn es in der integrierten Schule auch noch auf eine 1:1-Betreuung hinausläuft, verlieren wir unsere Lehrpersonen.» Britta Gut

Was braucht es Ihres Erachtens dafür?

Das bedingt genügend ausgebildete Lehrkräfte, damit diese auch auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler eingehen und ihren Kernauftrag erfüllen können. Sie sollen mehr Zeit dem Kind widmen können und weniger mit Bürokram belastet sein. Wenn es dann in der integrierten Schule auch noch auf eine 1:1-Betreuung hinausläuft, verlieren wir unsere Lehrpersonen.

In Basel wird bald über die integrierte Schule abgestimmt. Wollen Sie im Aargau davon abkehren?

Interessant ist, wer diesen Urnengang erreicht hat: der Lehrerinnen- und Lehrerverband. Die Regelschule schafft nicht alles, was man ihr derzeit aufträgt. Wenn pro Klasse ein oder zwei Kinder zu integrieren sind, geht das. Wenn es aber sieben von 20 sind, ist das kaum zu stemmen und schadet letztlich den Kindern. Auf das Abstimmungsergebnis in Basel bin ich sehr gespannt.

Der Aargau wächst jährlich um über 8000 Einwohnerinnen und Einwohner, ist also sehr attraktiv. Doch das Volkseinkommen bleibt unterdurchschnittlich. Was würden Sie tun?

Es ist leider so, dass der Aargauer Ressourcenindex in den letzten Jahren sogar gesunken ist. Diese Entwicklung müssen wir umkehren. Der Aargau ist sehr attraktiv für zuziehende Familien. Das zieht den Zubau unserer Infrastruktur, wie Schulen etc., nach sich. Viele Zuziehende behalten aber den vorherigen Arbeitsplatz, und werden zu Pendlern. Das belastet unsere Strassen. Das müsste nicht sein, wenn der Aargau selbst mehr Arbeitsplätze anbieten könnte.

Aber wie soll das gelingen?

Wir haben einen spannenden und guten Mix von KMU, die als Zulieferer ihre Aufträge von den grossen Unternehmen erhalten. Doch der Dienstleistungssektor sowie die ertragreichen Finanz- und Versicherungsbranchen sind im Aargau eher untervertreten. Wir müssen mit der Steuerstrategie die richtigen Akzente setzen und uns auch bei den Onlineangeboten der Behörden massiv verbessern. Wenn wir schneller werden und rascher entscheiden, siedeln sich auch Start-ups vermehrt an. Und so werden wir auch für Gutverdienende und Hochqualifizierte attraktiver. Dazu gehört, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern.

Sabina Freiermuth: «Es ist richtig, die Kinderbetreuung belastet das Budget vieler junger Familien stark, und wir müssen dafür Lösungen finden.» Britta Gut

Wie soll das gehen, wenn die Kita-Tarife den grössten Teil des Mehrverdiensts wegfressen?

Es ist richtig, die Kinderbetreuung belastet das Budget vieler junger Familien stark, und wir müssen dafür Lösungen finden. Uns ist aber insbesondere auch wichtig, dass viel mehr Betreuerinnen und Betreuer ausgebildet werden, statt mit möglichst vielen Praktikantinnen zu arbeiten. So entsteht über Qualität ein Wettbewerb. Und wir müssen darauf achten, dass der Kanton mit seinen Rahmenbedingungen die Akademisierung im Beruf nicht weiter vorantreibt.

Warum nicht?

Das würde die Anforderungen noch mehr nach oben schrauben und zu viel Bürokratie entfalten. Es würde dann nicht besser, aber noch teurer. Der Kanton soll dafür sorgen, dass die Praxis mit den ewigen Praktika aufhört. Wer ausbildet, sorgt für Qualität.

Sie loben die Steuerstrategie. Von linker Seite wird kritisiert, der Aargau werde zu einem Steuerdorado.

Mit der Steuerstrategie peilt die Regierung bei den Unternehmenssteuern einen Platz im Mittelfeld der Kantone an. Bei den natürlichen Personen will er auf Rang 10 vorstossen. Ein Steuerdorado sieht anders aus. Wenn es gelingt, mehr Gutverdienende und Vermögende anzuziehen, werden mehr Personen überdurchschnittlich viel Steuern zahlen. Mehr Steuersubstrat gibt uns mehr Möglichkeiten.

Wir laufen womöglich ganz kurzfristig in eine Strommangellage. Wie ist diese abzuwenden?

Viele Problemkreise – kaum noch russisches Erdgas, französische KKWs nicht am Netz – können wir nicht beeinflussen. Umso wichtiger ist es, uns vorzubereiten. Die Kantonsregierung macht dies mit ihrer Taskforce. Entscheidend ist, mit Sparen eine Mangellage zu verhindern. Sollte sie doch eintreffen, müssen die Pläne dafür jetzt erstellt werden, damit die Firmen sich vorbereiten und planen können. Da muss sich der Bundesrat enorm sputen, um mit einem Krisenstab und mit Notverordnungen dringend Klarheit zu schaffen.

Was kann man im Kanton aktuell noch tun?

Es gibt allein im Aargau Notstromaggregate mit einer Leistung von 200 Megawatt. Es ist schnellstens zu klären, wie viele davon in welcher Form eingesetzt werden können. Das bei ihrem Einsatz entstehende CO 2 ist dann natürlich zu kompensieren. Wir müssen viel mehr erneuerbare Energie zubauen. Dazu erwarte ich von Linksgrün und ihren anverwandten Verbänden, dass sie endlich Hand bieten, um die Wasserkraft auszubauen. Hausbesitzerinnen und -besitzer werden angesichts der enorm hohen Strompreise von selbst tätig, erst recht dann, wenn es mit dem neuen Energiegesetz dafür Steuererleichterungen geben sollte, was wir fordern.

Will die FDP 2023 auch mit so vielen Listen in die nationalen Wahlen ziehen wie die CVP vor vier Jahren?

Die Zahl der Listen steht noch nicht fest. Wir treten jeweils mit mehr als einer Liste an, beispielsweise auch mit einer für die Jungfreisinnigen. Wir wollen mit der Zahl der Listen aber nicht überborden.

Ihr Wahlziel?

Wählermässig zulegen, und national die SP überholen. Jüngste kantonale Wahlen, auch die Gemeindewahlen im Aargau, aus denen wir als stärkste Partei hervorgingen, stimmen uns sehr zuversichtlich. Auf nationaler Ebene haben wir mit Thierry Burkart und seinem Team eine Leitung, die mit klarer Kante spricht und innert kurzer Zeit einige wichtige Pflöcke eingeschlagen hat (z.B. in der Sicherheits-, Europa- und Klimapolitik). Die Aufstellung und Positionierung einer Partei auf nationaler Ebene wirkt stark auf die Chancen in den Kantonen. Auch das stimmt mich zuversichtlich.

Welches Duo wird den Aargau ab Spätherbst 2023 im Ständerat vertreten?

Ich bin sicher, dass die Wählerinnen und Wähler Thierry Burkart erneut ihr Vertrauen aussprechen werden. Alles andere wäre Kaffeesatzlesen, zumal noch nicht alle Kandidierenden feststehen. Ich hoffe, dass ein zweiter Teamplayer oder eine zweite Teamplayerin gewählt wird, damit beide zusammen den Aargau in Bern bestmöglich vertreten können.

So feiert die FDP am Samstag auf dem Flugplatz Birrfeld Am Samstag lädt die FDP Aargau die Bevölkerung ein, auf dem Flugplatz Birrfeld mit zahlreichen Attraktionen mit ihr das Jubiläum zu feiern. Ehrengast ist Bundespräsident Ignazio Cassis (FDP), der um circa 16 Uhr eine Ansprache halten wird. Den ganzen Tag von 11 bis 16 Uhr ist einiges geplant. Im Angebot sind etwa Rundflüge mit einer Antonow 2, Schnupperflüge mit der Segelfluggruppe Aero-Club Aargau, mit dabei sind auch EAS – Experimental Aviation Switzerland, die Alpine Air Ambulance (AAA), die einen Rettungshelikopter auf dem Birrfeld stationiert hat, das Schweizer Drohnen- und Robotikzentrum der Armasuisse, Drohnenshows der Feuerwehr Brugg. Es gibt Flugplatz-Rundgänge, eine Hüpfburg für die Kinder, einen Veloparcours und natürlich wird Verpflegung angeboten. Ab Bahnhof Brugg Süd und ab Flugplatz Birrfeld verkehrt ein Shuttlebus. Details zum Programm und Busfahrplan auf https://www.fdp-ag.ch/startklar.

