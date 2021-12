Aargau 2021: Aufsteiger und Absteiger des Jahres

Jahresrückblick Das sind die Aargauer Aufsteigerinnen und Absteiger 2021 Wer rückte 2021 im Kanton Aargau besonders positiv ins Rampenlicht, für wen war es ein Jahr zum Vergessen? Die AZ zeigt die Aufsteigerinnen und Aufsteiger, die Absteigerinnen und Absteiger des Jahres. Rolf Cavalli, Fabian Hägler, Marcel Kuchta, Anna Raymann und Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 30.12.2021, 18.00 Uhr

Christoph Fux. Chris Iseli

Er betreibt Volksaufklärung im besten Sinne und ist zu einer Art Dr. Sommer der Pandemie geworden. Fundiert und einfach gleichermassen erklärt der Chefinfektiologe des Kantonsspitals Aarau die komplexen Sachverhalte rund ums Covid-19-Virus. Dieses Jahr übernahm Christoph Fux noch mehr Verantwortung, indem er nach dem Austritt von Yvonne Hummel interimistisch Aufgaben eines Kantonsarztes übernahm und dem Gesundheitsdepartement als epidemiologischer Berater zur Seite stand.

Yvonne Hummel. Fabio Baranzini

Vor Jahresfrist ernannten wir sie zur Aufsteigerin 2020. Kaum im Amt Anfang Jahr stand Yvonne Hummel zusammen mit Jean-Pierre Gallati im Rampenlicht. Noch nie war eine Kantonsärztin so gefragt wie in der Pandemie. Das Freiämter Duo harmonierte lange gut. Bis sie im Sommer die Reissleine zog und kündigte. Sachliche Differenzen, aber auch persönliche mit ihrer Vorgesetzten haben zur Trennung geführt. Der Joban und für sich scheint Hummel weiter zu gefallen. Seit Dezember ist sie wieder Kantonsärztin – in Solothurn.

Irène Kälin. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Am 27. November 2017 übernahm Irène Kälin (Grüne) im Nationalrat den Sitz des zurückgetretenen Jonas Fricker. Nur vier Jahre später, am 29. November 2021, wurde die 34-Jährige zur Nationalratspräsidentin gewählt. Kälin erhielt 151 von 166 gültigen Stimmen. Ihr Amtsjahr möchte sie unter das Motto einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie stellen. Auch für Kälins Partei war es ein erfolgreiches Jahr. Die Grünen gewannen bei den Einwohnerratswahlen im Aargau total 16 Sitze dazu.

Andreas Glarner. Severin Bigler

Seit bald zwei Jahren ist Andreas Glarner als Präsident der SVP Aargau im Amt, in seiner Rede bei der Wahl versprach er, die Kantonalpartei zu einem Leuchtturm mit nationaler Ausstrahlung zu machen. 2021 leuchtete das SVP-Sünneli im Aargau aber eher matt: Die Partei verlor bei den Gemeinde- und Einwohnerratswahlen massiv Sitze. Zudem musste Glarner eine unerwartete Schlappe einstecken: Obwohl er für ein Nein warb, fasste der Parteitag der SVP Aargau im Herbst die Ja-Parole zum Covid-Gesetz und folgte damit Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati.

Julius Giger. Chris Iseli

«Das hätte ich wirklich nicht erwartet», sagte Julius Giger, nachdem er Ende November zum neuen Gemeindeammann von Reinach gewählt worden war. Der parteilose Lokführer (57) setzte sich im zweiten Wahlgang mit 951 zu 936 Stimmen gegen SVP-Kandidat Bruno Rudolf (54) durch. Noch im ersten Wahlgang hatte der langjährige Vizeammann und Grossrat die Nase mit 630 zu 322 Stimmen deutlich vorn. Giger ist ein Vertreter der grössten Gruppe in den Aargauer Gemeinderäten: Mit deutlich mehr als 500 Sitzen sind die Parteilosen die stärkste Kraft in den Kommunen.

Eugen Bless. Chris Iseli

In vielen Gemeinden herrschte Kontinuität bei den Wahlen – ganz anders in Hausen, wo gleich alle fünf bisherigen Gemeinderäte ausgewechselt wurden. Nach neun Jahren als Gemeindeammann muss auch Eugen Bless seinen Sitz räumen: Der 67-jährige Parteilose verpasste wie zwei andere Ratsmitglieder die Wiederwahl. Zu seiner Abwahl sagte Bless nichts, erst im Dorfmagazin «Hausen aktuell» im Dezember verabschiedete er sich schriftlich. Er könnte an der Gmeind künftig lästige Anträge stellen. Aber das sei nicht sein Stil, er freue sich auf eine ruhige Zeit, schrieb Bless.

Matthias Frei. Sandra Ardizzone

«Ich habe meinem Vater immer gesagt, dass ich das, was er macht, nie machen werde», sagt Matthias Frei. Die nordische Kombination war sein Metier. Er schaffte es bis in den Weltcup, allerdings nie ganz an die Spitze. Anders in seiner Zweitkarriere in der Wirtschaft. 2021 wurde die von ihm geführte Unifil AG aus Niederlenz zum Aargauer Unternehmen des Jahres ausgezeichnet. Das Unternehmen wurde 1978 von Freis Vater Werner gegründet und ist heute in Sachen Filtertechnik die Nummer 1 in der Schweiz und setzt europaweit Massstäbe.

Anton Gäumann. Tom Ulrich

Im Migros-Universum war Anton Gäumann bis Anfang November einer der mächtigsten Männer der Schweiz. Als Chef der Migros Aare, des grössten regionalen Genossenschaftsbundes, führte er rund 12'000 Mitarbeitende. Dann der Knall, Gäumann stolpert über Aufträge an seine Ehefrau, die einen anderen Namen hat als er. Zudem soll er Rechnungen nicht immer reglementskonform freigegeben haben. Gäumann trat den vorzeitigen Ruhestand an, seither ist es still geworden um den Berner.

Siria Berli. M.Wuertenberg

Die Fussballfrauen der Red Boots Aarau schafften im Juni den erträumten Aufstieg in die Womens Super League. Dort haben sie sich in der ersten Saisonhälfte überraschend gut geschlagen und sich im Mittelfeld der höchsten Spielklasse etabliert. Trotz im Vergleich zur Konkurrenz infrastrukturell teilweise klar schlechterer Voraussetzungen. Schon nur eine eigene Garderobe im Schachen wäre kurzfristig das Höchste der Gefühle. Und langfristig hofft man auf eine eigene «Basis» in Rohr.

Elena Quirici. Sandra Ardizzone

Darf man eine Olympiateilnehmerin als Absteigerin bezeichnen? Nein, das ist natürlich viel zu hart. Trotzdem ist das Sportjahr 2021 für Karateka Elena Quirici aus Schinznach-Dorf nicht so gelaufen, wie sie es sich selber wohl am meisten erhofft hätte. In Tokio verpasste sie denkbar unglücklich die einmalige Gelegenheit, ihr sportliches Lebenswerk mit einer Olympiamedaille zu krönen. Ihre Tränen nach dem Wettkampf zeigten ihre Enttäuschung auf authentische Art und Weise.

Peter-Jakob Kelting. Alex Spichale

Es ist ein Aufstieg mit Anlauf: Seit elf Jahren prägt Peter-Jakob Kelting ausgehend von der Tuchlaube Aaraus Theatergeschehen. Seit 2020 leitet er die frisch fusionierte Bühne Aarau – die nun ein neues Zuhause hat. Die Eröffnung der neuen Alten Reithalle erregte nationale Aufmerksamkeit – und Begeisterung: Es regnete Lob und Preise. Das Eröffnungsstück war ein euphorisches Fest. Es ist ein Haus, das vieles kann und noch mehr verspricht. Diese Versprechen muss Kelting mit dem 20 Millionen Bau nun auch einlösen.

Daniela Berger. Alex Spichale

Jemand muss den Kopf hinhalten, die eigentliche Absteigerin ist aber die Institution dahinter: Im Aargauer Kuratorium rumpelt es, erneut kam es zu personellen Wechseln. Zuletzt verliess der Geschäftsführer seinen Posten nach nur einem Jahr. Was fehlt, ist Ruhe – und diese will sich auch unter der Direktion von Daniela Berger noch nicht recht einstellen. Berger übernahm 2020 nach einem Jahr, das von Misstönen geprägt war. Eine Erneuerung ist ohne Rumpeln kaum möglich, doch auch in schwierigen Zeiten braucht Kulturförderung eine ruhige Hand.

