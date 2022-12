2022 sind mehr als 7700 Flüchtlinge in den Aargau gekommen

Jahresrückblick 7730 Flüchtlinge sind dieses Jahr in den Aargau gekommen – mehr als zehnmal so viele wie letztes Jahr Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind mehrere zehntausend Menschen in die Schweiz geflüchtet. Aber auch die Zahl der Asylgesuche hat 2022 zugenommen. Ende Jahr musste der Kanton die Notfallplanung aktivieren. Dass dies nicht schon viel früher nötig war, liegt an der grossen Hilfsbereitschaft vieler Privaten. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 28.12.2022, 05.00 Uhr

Mehr als 6000 Geflüchtete aus der Ukraine wurden dem Aargau im Jahr 2022 zugewiesen. Nicole Nars-Zimmer

Am 24. Februar 2022 hat Russland die Ukraine angegriffen. Regierungsrat Jean-Pierre Gallati rechnete Mitte März mit bis zu 20'000 Ukraine-Flüchtlingen, die der Aargau bis Ende Jahr aufnehmen muss. Tatsächlich sind dem Aargau bis und mit 15. Dezember 6472 Schutzsuchende mit Status S zugewiesen worden, also nicht einmal halb so viele.

In den ersten Monaten war das aber nicht absehbar. Im März sind 1013 Schutzsuchende aus der Ukraine im Aargau angekommen, im April 2009 und im Mai 1295. Im April gab es Wochen, in denen jeden Tag 80 bis 100 Ukrainerinnen und Ukrainer ein Bett im Aargau brauchten. Das Worst-Case-Szenario war real. Pia Maria Brugger, Co-Leiterin des Kantonalen Sozialdienstes, sprach «von einer Dimension, die man sich gar nicht so recht vorstellen kann».

Mehr Flüchtlinge in drei Monaten als im ganzen Jahr 2015

Ein Blick in die Asylstatistik der letzten zehn Jahren bestätigt das. Von März bis Mai 2022 haben deutlich mehr Geflüchtete im Aargau Schutz gesucht als während der letzten Flüchtlingskrise 2015 in einem ganzen Jahr. Damals musste der Aargau 2664 Personen unterbringen. Weil die Asylunterkünfte voll waren, mussten Flüchtlinge in Armeezelten und unterirdischen Unterkünften leben. Dieses Jahr war eine solche Notunterbringung lange nicht nötig, obwohl insgesamt 7730 Geflüchtete in den Aargau gekommen sind.

Zu verdanken ist dies der grossen Solidarität und Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Zahlreiche Aargauerinnen und Aargauer haben Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung gestellt oder sie bei sich zu Hause aufgenommen. Ende Mai lebten drei Viertel der Ukrainerinnen und Ukrainer bei Privaten. Inzwischen sind noch 45 Prozent privat untergebracht.

Kurze Verschnaufpause bis im Oktober

Die erste Zeit im März, April und Mai sei sehr herausfordernd gewesen, sagt Pia Maria Brugger. «Damals wussten wir ja noch nicht, dass ab Juni weniger Menschen aus der Ukraine hier Schutz suchen.» Die etwas ruhigere Zeit sei eine willkommene Verschnaufpause gewesen, sagt Brugger. «Wir hatten Zeit, unsere Prozesse zu optimieren und zu stabilisieren sowie Aufgaben mit tieferer Priorität abzuarbeiten.»

Wirklich lange dauerte die Verschnaufpause allerdings nicht. Denn 2022 haben nicht nur Zehntausende Menschen aus der Ukraine in der Schweiz Schutz gesucht. Auch die Asylgesuche von Menschen aus anderen Ländern haben zugenommen. Am Bahnhof Buchs SG passierten Anfang Oktober pro Woche 700 bis 900 Migrantinnen und Migranten die Schweizer Ostgrenze. Die meisten von ihnen waren aus Afghanistan geflüchtet.

Wegen der vielen Menschen, die in der Schweiz ein Asylgesuch einreichten, verfügten die Bundesasylzentren gegen Ende Jahr kaum noch über freie Betten. Der Bund musste den Notfallplan aktivieren. Am 25. Oktober informierte das Staatssekretariat für Migration, dass ein Teil der Asylsuchenden den Kantonen vorübergehend früher zugewiesen wird als bisher.

Im Dezember brauchte es doch eine erste Notunterkunft

Eine weitere schlimme Phase sei aber Anfang November losgegangen. Weil die Bundesasylzentren voll waren, hat das Staatssekretariat für Migration den Kantonen auch Personen im laufenden Asylverfahren zugewiesen. In der kantonalen Statistik zeigt sich das eindrücklich. Von Januar bis Oktober sind 407 Asylsuchende mit Ausweis N dem Aargau zugewiesen worden. Im November waren es 305 Asylsuchende, bis Mitte Dezember kamen weitere 220 Personen hier an.

Pia Maria Brugger sagt: «Da haben wir einfach jeden Tag gehofft, dass nicht auch noch die Zuweisungen von Schutzsuchenden aus der Ukraine wieder stark zunehmen.» Die Reserveplätze in den kantonalen Asylunterkünften schmolzen wegen der erhöhten Zuweisungen von Asylsuchenden dahin, der Kantonale Sozialdienst musste reagieren und seine Notfallplanung aktivieren. Anfang November hat er informiert, die geschützte Operationsstelle in Muri als Asylunterkunft vorzubereiten. Mitte Dezember sind die ersten Geflüchteten eingezogen.

«Alle haben von Anfang an voll mitgezogen»

Pia Maria Brugger hat im Februar zusammen mit Loranne Mérillat als Co-Leiterin des Kantonalen Sozialdienstes angefangen. Hätte ihr damals jemand gesagt, dass sie bis Ende Jahr mehr als 7700 Geflüchtete im Aargau unterbringen muss, hätte sie wohl nicht geglaubt, dass das möglich wäre, sagt Brugger. «Dass es uns gelungen ist, liegt daran, dass die Gemeinden und auch die vielen Privaten von Anfang an voll mitgezogen haben.»

Es sei für alle ein anspruchsvolles und anstrengendes Jahr gewesen, sagt Brugger. «Und wir sind wahrscheinlich auf allen Ebenen über uns hinausgewachsen, so bei der noch intensiveren, digitalen Zusammenarbeit mit den internen Stellen, auch mit den Gemeinden, aber auch bei der Schaffung von zusätzlichen Unterbringungsplätzen.» Dem Kantonalen Sozialdienst sei es von Anfang an wichtig gewesen, die Aufgabe gemeinsam zu stemmen, und nicht einfach alles auf die Gemeinden abzuwälzen, sagt Brugger.

«Wir haben als Kanton zusätzlich 1000 Unterbringungsplätze geschaffen.» Auch die monatlichen Infoveranstaltungen seien wichtig gewesen für die Zusammenarbeit mit den Gemeinden: «Da konnten wir sagen, wo wir stehen, was wir tun, und vor allem auch Fragen klären.»

Was das neue Jahr bringt, ist offen. Brugger rechnet weiterhin mit vielen Zuweisungen, insbesondere im regulären Asylbereich. «Die Bundesasylzentren sind voll, die hohen Bewegungen auf der Balkanroute sind bekannt und der Migrationsdruck bleibt hoch.» Sie habe deshalb schon «grossen Respekt vor den nächsten Monaten». Der Kanton sei mit Hochdruck daran, neue Unterkünfte zu suchen. Denn die unterirdische Geschützte Operationsstelle (Gops) in Muri dürfe für die Asylsuchenden nur eine Zwischenstation sein.

