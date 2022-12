Jahresrückblick 11 Ereignisse, die das Aargauer Wirtschaftsjahr geprägt haben Vom Knatsch um die AKB-Nachhaltigkeitskriterien zu den Expansionsplänen im Fricktal eines Pharmagiganten: Es ist viel passiert im Jahr 2022 in der Aargauer Wirtschaft. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

Ukraine-Krieg, Pandemie, Zinswende... Das Jahr 2022 bot für Aargauer Unternehmen zahlreiche Herausforderungen, von explodierenden Energiepreisen zu Lieferengpässen. Die AZ-Redaktion hat elf markante Ereignisse ausgewählt, die das lokale Wirtschaftsgeschehen geprägt haben.

Lipo betreibt 23 Filialen in der Schweiz. Bild: Urs Flueeler/ KEYSTONE

Zwei Jahre nach der Übernahme von Möbel Pfister durch den Möbelgiganten XXXLutz kauft die Firma einen weiteren Aargauer Möbelhändler: den Discounter Lipo mit 23 Filialen in der Schweiz. Der österreichische Kraken führt damit seinen Expansionskurs fort und verstärkt die zunehmende Konzentration der Möbelbranche in der Schweiz. Die Mitarbeiter und die bestehenden Filialen werden von Anfang an beruhigt: Es sind weder Filialschliessungen noch Stellenabbauten geplant.

Eine Kommunikationskrise erschütterte die Aargauer Kantonalbank im Frühjahr 2022. Bild: Severin Bigler

Ende Januar 2022 kündigt die Aargauische Kantonalbank neue Kriterien bei der Kreditvergabe an: Die Staatsbank will grundsätzlich keine Unternehmen mehr unterstützen, die diesen Kriterien widersprechen. Dazu zählen etwa die Förderung fossiler Rohstoffe, der Bau neuer Kernkraftwerke, Spirituosenhandel oder die Herstellung von Tabakprodukten. Damit löst die AKB Unmut unter den bürgerlichen Parteien und den Wirtschaftsverbänden aus. Schliesslich muss die Bank zurückkrebsen und die Ausschlusskriterien lockern, obwohl sie an ihrer Nachhaltigkeitsstrategie festhält.

Maskierte Personen auf einer Badener Terrasse: Solche Szenen sind seit Februar 2022 Geschichte. Bild: Sandra Ardizzone

Am 17. Februar fiel die Zertifikatspflicht. Im Aargau fielen die Reaktionen überraschend unterschiedlich aus. Der oberste Wirt Bruno Lustenberger versprach sich 30 Prozent mehr Gäste, während die Clubszene erklärte, dass man sich ganz gut an die Zertifikatspflicht gewöhnt hatte. Im Juni wagte ein Credit-Suisse-Analyst an einem Wirtschaftsanlass des Gewerbeverbandes eine Analyse: Die Coronakrise hatte nicht nur negative Effekte. So zeigt eine Umfrage, aufgrund der Lieferschwierigkeiten würden Unternehmen mittlerweile lokaler, aber auch differenzierter einkaufen.

Beim Fressbalken in Würenlos waren im März die Benzinpreise weit über zwei Franken. Bild: Anes Filan

Seit dem 24. Februar ist in Europa nichts mehr so, wie es war. Der Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine hat seither einschneidende Folgen auch im Aargau: So berichteten wir im März von den explodierenden Preisen an der Tanksäule, im Mai von den steigenden Produktionskosten der Aargauer Brauereien, ganz zu schweigen von den explodierenden Strompreisen, die dieses Jahr vor allem Grossverbraucher und Unternehmen stark belasten, die den Strom auf dem freien Markt einkaufen.

Der Aargauer Immobilienmarkt hat auf die Zinswende kaum reagiert. Bild: Andrea Zahler

Am 16. Juni erhöht die Nationalbank ihren Leitzins überraschend deutlich um 0,5 Prozent. Unterdessen hat sie ihn zweimal wieder erhöht, jüngst am 15. Dezember, was den aktuellen Leitzins auf 1 Prozent festlegt. Die Zeiten der Negativzinsen sind vorbei, allerdings zeigt sich der Immobilienmarkt im Aargau – wie im Rest der Schweiz – ziemlich unbeeindruckt, auch wenn Hypothekarzinse seither leicht gestiegen sind. Die Abkühlung dürfte erst nächstes Jahr zu erwarten sein.

Enthüllung des neuen Logos von Accelleron, ehemals ABB AG, im Rahmen einer Mitarbeiterinfo am 13. Juni 2022 im Trafo in Baden. Bild: Sandra Ardizzone/BAD

Ende Juli schrieb ABB ein Stück Aargauer Wirtschaftsgeschichte: Das traditionsreiche Turboladergeschäft des Unternehmens mit historischem Sitz in Baden wird sich von der ABB trennen und fortan als Accelleron als eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen auf eigenen Beinen stehen. Am 7. September hiessen die ABB-Aktionäre das Vorhaben gut, am 3. Oktober erlebte Accelleron seinen ersten Tag an der Börse.

Augenschein während der Testphase – werden die Turbinen nun angefeuert und falls ja, wie laut sind sie? Bild: Jocelyn Daloz

Seit längerem plant der Bund den Bau von gasbetriebenen Reservekraftwerken, um allfällige Stromlücken im Winter zu überbrücken. Das Risiko einer Strommangellage hat mit dem Ukraine-Krieg dieses Jahr stark zugenommen. Anfang September wurde klar: Ein solches Reservekraftwerk wird in Birr gebaut. Gestützt auf das Notrecht haben Einsprachen keine aufschiebenden Wirkungen, und so wurde General Electric damit beauftragt, acht mobile Turbinen einzurichten. Ende November und Anfang Dezember sind die Turbinen angekommen, momentan laufen die Testphasen.

Es geschieht eine Trendwende: Mieten sind dieses Jahr im Aargau gestiegen. Im Bild: Eine Liegenschaft in Klingnau. Bild: Valentin Hehli

Das ist vielleicht eine der bedeutendsten volkswirtschaftlichen Entwicklungen des Jahres 2022: Die Mieten sind im Aargau zum ersten Mal seit Jahren gestiegen, nachdem sie lange rückläufig waren, wie die Zahlen des Bundesamtes für Statistik im September beweisen. Der Grund: Eine rückläufige Bautätigkeit, vor allem der Revision des Raumplanungsgesetzes geschuldet, und eine zunehmende Zuwanderung.

Bachem errichtet das neue Werk nahe beim Vitaminhersteller DSM auf dem Sisslerfeld. Bild: zvg

Es ist ein beträchtlicher Sieg der Aargauer Standortförderung: Im Oktober kündigt der Pharmakonzern Bachem aus Bubendorf an, dass er eine neue Produktionsstätte auf dem Fricktaler Sisslerfeld errichten will. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung von Peptiden und boomt regelrecht, da diese bei Diabetes-Medikamenten benötigt werden. Die Investition ist gewaltig: 750 Millionen Franken, bis zu 3000 neue Stellen für das Fricktaler «Silicon Valley».

Protesttage der Unia und der Maurer wegen schlechten Arbeitsbedingungen. Symbolisch wurde die grösste Baustelle im Kanton beim Kantonsspital Aarau KSA für den Protest gewählt. Bild: Sandra Ardizzone

Seit Jahren harzen die Verhandlungen der Sozialpartner in der Baubranche. In 2022 sind die Diskussionen besonders erbittert, weil der Gesamtarbeitsvertrag auf dem Spiel steht: Treffen Gewerkschaften und Bauherren keine Einigung, wird dieser ausser Kraft gesetzt. Hinzu kommen zunehmende Baukosten und die Inflation. Am 1. November protestieren deshalb die Maurer und die Gewerkschaft Unia beim Kantonsspital Aarau, der grössten Baustelle im Kanton. Den Demonstrierenden gelingt es sogar, die Baustelle lahm zu legen.

Der Logistiker Bertschi hat im Birrfeld drei neue Photovoltaikanlagen errichtet. Bild: zvg

Im Dezember machte die AZ publik, dass der Gewerbeverband einen umfassenden Plan für einen Solaraufbau auf Liegenschaften von Industrie und Gewerbe verfasst hat. Leider scheitert das Vorhaben am mangelnden Willen des Kantons, sich zu beteiligen. «Es ist die Beamtenmentalität, die eine innovative Lösung blockiert!», kritisiert Geschäftsführer Urs Widmer.

