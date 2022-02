Rekordgewinn für die Aargauische Kantonalbank

Jahresergebnis Die Aargauische Kantonalbank realisiert einen Rekordgewinn und liefert dem Kanton mehr als 100 Millionen Franken ab Die Aargauische Kantonalbank (AKB) wirtschaftete letztes Jahr so erfolgreich wie nie zuvor. Die Hypothekarforderungen stiegen auf 22,7 Milliarden, die Kundenvermögen gar sprunghaft auf 35 Milliarden Franken. Insgesamt resultierte ein Geschäftserfolg von 200,8 Millionen und ein Rekordjahresgewinn von 171,4 Millionen Franken. Mathias Küng 22.02.2022, 16.05 Uhr

Dieter Egloff an seiner letzten Jahresmedienkonferenz als Bankratspräsident der AKB. Chris Iseli

Noch nie arbeitete die Aargauische Kantonalbank (AKB) so erfolgreich wie im zweiten Pandemiejahr 2021. Wie an der Jahresmedienkonferenz in Aarau bekanntgegeben wurde, erzielte die AKB einen Geschäftserfolg von 200,8 Millionen Franken und einen Reingewinn von 171,4 Millionen Franken. Das sind neue Höchstwerte. Im Vergleich zum Vorjahr resultiert eine Gewinnsteigerung um 33,2 Millionen Franken oder um 24 Prozent.

Aufgrund dieser Superzahlen beantragt die Bank eine Gewinnablieferung von 90 Millionen Franken an den Kanton Aargau, dem sie zu 100 Prozent gehört. Entscheiden darüber wird der Grosse Rat. Man darf davon ausgehen, dass er diese Ablieferung noch so gern absegnen wird. Zusammen mit der Abgeltung der Staatsgarantie (11,1 Millionen) wird dem Kanton für 2021 eine Gesamtentschädigung von 101,1 Millionen Franken zufliessen.

Eigenmittel von 2,6 Milliarden Franken

Damit fällt die gesamte Ablieferung um über 34 Prozent höher aus als letztes Jahr. In den letzten Jahren waren die Gewinnablieferungen deutlich niedriger, weil die AKB ihre freiwilligen Gewinnreserven im Hinblick auf die verlangten Eigenmittelanforderungen gemäss den sogenannten «Basel III final»-Regeln vorausschauend erhöht hat. Der Aufbau konnte ein Jahr früher als geplant abgeschlossen werden. Deshalb fliesst jetzt weniger Geld aus dem Gewinn in die Eigenmittel und im Gegenzug erhöht sich die Ablieferung an den Kanton.

Entsprechend gross war die Freude bei Dieter Egloff, der an seiner letzten Bilanzmedienkonferenz als Bankratspräsident «den besten Jahresabschluss in der Geschichte der Bank präsentieren» konnte. Egloff gibt sein Amt aufgrund einer Amtszeitbeschränkung nach 17 Jahren im Bankrat bald ab. Als man vor 14 Monaten das Budget 2021 erstellte, habe er sich angesichts der Covid-Pandemie nicht vorstellen können, dass er noch einen solchen Meilenstein erleben dürfe, so Egloff.

Ganz massiv mehr Kundenvermögen

Am bedeutendsten im Geschäftsjahr sei ein einmaliges Wachstum bei den Kundenvermögen um 4,9 auf mittlerweile 35 Milliarden Franken, sagte Egloff weiter. Auf eine entsprechende Journalistenfrage mit Blick auf die Integration der Neuen Aargauer Bank in die Credit Suisse sagte Direktionspräsident Dieter Widmer, man profitiere schon von den Veränderungen in der Bankenlandschaft Aargau, das Plus rühre aber nicht massgeblich davon. Eine Rolle dürfte auch gespielt haben, so Dieter Egloff, «dass wir im Umgang mit Guthabengebühren auf Liquidität wohl grosszügiger waren als andere Institute» – die AKB war bei Negativzinsen für ihre Kunden zurückhalten. Es sei aber auch weniger Geld ausgegeben und dadurch die Spareinlagen erhöht worden.

Direktionspräsident Dieter Widmer bei der Vorstellung des Jahresergebnisses. Chris Iseli

Im zweiten Quartal dieses Jahres werde die AKB zudem die Green Hypothek, die sehr gut laufe, auf weitere Hypothekarformen ausdehnen, kündigte Direktionspräsident Widmer an (bisher gilt sie nur für selbstgenutztes Wohneigentum). So helfe man mit, die Emissionen bei Liegenschaften zu reduzieren.

1,7 Millionen Franken für Stiftung Lebensraum Aargau

Die Eigenmittel der Bank betragen per Ende Jahr rekordhohe 2,6 Milliarden (plus 106,7 Millionen). Unter Ausklammerung der freiwilligen Gewinnreserven liegt die Gesamtkapitalquote bei 18 Prozent. Die Bank hat zudem der Stiftung Lebensraum Aargau einen Betrag von 1,7 Millionen Franken zugewiesen. Man habe sich verpflichtet, ein Prozent des Jahresgewinns dafür einzusetzen, erläuterte Widmer.

Die vom früheren Regierungsrat Urs Hofmann präsidierte Stiftung habe zu 54 eingetroffenen Gesuchen aus verschiedenen Bereichen bereits 28 Zusagen gemacht. Die Projektbeiträge zwischen 2000 und 65’000 Franken gingen zum Beispiel an ein Kunstprojekt von Schülerinnen und Schülern von Tanz & Kunst Königsfelden oder an die Renovierung des Pfadiheims Rütibuck Baden.

Covid-Kredite: Im Frühling beginnen Amortisationen

Auf Empfehlung der Schweizerischen Bankiervereinigung führt die AKB ab Ende März 2022 bei den Covid-Krediten vom Bundesprogramm 1 (bis 0,5 Millionen Franken) Amortisationen ein. Besonders von der Pandemie betroffene Unternehmen können aber einen Aufschub des Amortisationsstarts von maximal zwölf Monaten beantragen, sagte Dieter Widmer bei der Vorstellung des Jahresergebnisses weiter.

Das Volumen der Covid-Kredite hat nach Rückzahlungen beziehungsweise Limitenlöschungen seit dem Höchststand im August 2020 bereits um fast 30 Prozent abgenommen. Bis Ende Januar 2022 betrage das Volumen an Konkursen sieben Millionen Franken oder ungefähr zwei Prozent. Dies gehe zu Lasten des Bundes, der die Kredite garantiere, so Widmer.

Niederlassungen werden nicht reduziert

Anders als andere Institute, wie zuletzt die Valiant Bank, die im Aargau vier Filialen schliesst, beabsichtigt die AKB nicht, ihre Standorte zu reduzieren. Es seien aber auch keine neuen geplant: «Jede einzelne schreibt schwarze Zahlen», betonte Widmer. Die Zahl der Mitarbeitenden stieg letztes Jahr um vier Prozent. Mehr als jede zehnte Stelle ist von Lernenden besetzt. Das sei mehr als bei vergleichbaren Instituten, fügte Widmer stolz an.

Luft nach oben hat die Bank beim Frauenanteil bei den Kadern. Er stieg zwar um drei Prozentpunkte, beträgt jetzt aber erst 27,4 Prozent. Ein Drittel der Belegschaft arbeitet in Teilzeit. Darunter sind nebst zwei Drittel Frauen auch ein Drittel Männer. Ein besonderes Augenmerk gilt laut Widmer der Altersverteilung. Der Anteil männlicher Mitarbeitender zwischen 55 und 59 Jahren ist nämlich besonders hoch. Wenn diese Babyboomer mit all ihrer Erfahrung in nicht mehr allzu ferner Zeit in Pension gehen, werde dies die Bank fordern.