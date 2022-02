Neuer Rekord bei Helirettungen im Aargau

Jahr 2021 So viele Heli- und Ambulanzeinsätze im Kanton Aargau wie noch nie Im ersten Coronajahr sind die Einsatzzahlen der Rettungsdienste erstaunlich stabil geblieben. Letztes Jahr jedoch gingen sie sowohl bei den Ambulanzen als auch bei den Rettungshelis wieder deutlich nach oben. Lesen Sie hier die Gründe dafür. Mathias Küng Jetzt kommentieren 28.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Rega kam im Aargau letztes Jahr deutlich öfter zum Einsatz. Im Bild bei einer Rettung am 17.1.2021. Mit der Seilwinde wird eine verletzte Skifahrerin aus unwegsamem Gelände am Benkerjoch geborgen. Jean-Pierre Mathys/Leserreporter

Vor einem Jahr berichteten wir an dieser Stelle, dass sich die Zahl der Heli-Rettungsflüge und der Rettungseinsätze von Ambulanzen auf hohem Niveau stabilisiert habe. Ein Grund dafür war der aufgrund der behördlichen Pandemieschutzmassnahmen massiv reduzierte Verkehr und Tourismus, was auch weniger Unfälle zur Folge hatte.

Doch 2021 war alles wieder ganz anders – trotz Corona. Die der AZ vorliegenden neusten Zahlen des Kantons zeigen: Die Heli-Rettungseinsätze machten einen Sprung nach oben. Bei der Alpine Air Ambulance (AAA) nahmen die Primäreinsätze mit 234 (Vorjahr 249) zwar leicht ab, bei der Rettungsflugwacht Rega gab es aber mehr als eine Verdoppelung von 43 auf 96 Rettungsflüge. Gesamthaft wurden letztes Jahr 330 primäre Rettungsflüge (Vorjahr 292) durchgeführt.

Viele Schweizerinnen und Schweizer verbrachten diesmal ihre Ferien hier

Zur starken Zunahme der Flüge sagt Heini Erne, Fachspezialist Rettungs- und Katastrophenwesen im Departement Gesundheit und Soziales (DGS), im Aargau gelte weiterhin «der Grundsatz, wonach jeweils das nächstverfügbare, geeignete Rettungsmittel aufgeboten wird – terrestrisch und in der Luft». Dass es mehr Flüge gab, habe gewiss damit zu tun gehabt, dass der Verkehr letztes Jahr wieder zunahm, ebenso der Tourismus. Zudem machten viele Einheimische statt im Ausland Ferien in der Schweiz.

Doch warum nahmen nur die Regaflüge derart zu? Es sei zu bedenken, so Erne, dass der im Birrfeld stationierte AAA-Heli eben auch für Nachbarkantone wie Zürich und Schaffhausen aufgeboten werde. Und wenn er dort im Einsatz ist, sind für den Aargau je nach Unfallort die Rega-Stützpunkte Dübendorf oder Basel-Mulhouse am nächsten.

Verlegungsflüge auch, um Intensivstationen zu entlasten

Rettungshelis wurden erneut auch für Verlegungsflüge eingesetzt, und zwar für Corona- und andere Patientinnen und Patienten. Verlegungsflüge von Intensivpatienten gab es in wenigen Fällen auch von einem Spital ins andere, nur um sicherzustellen, dass jedes Spital trotz Coronapatienten noch IPS-Kapazitäten für neue Notfälle wie etwa Unfall- oder Herzinfarktpatienten hat. Zahlenmässig waren diese sogenannten Sekundäreinsätze mit elf bei der Rega und 13 bei der AAA aber nicht hoch.

Alles anzeigen

Ambulanzrettungsfahrten verdreifachten sich seit 2005

Im Vergleich zur Luftrettung viel stärker zu Buche schlägt die erneute massive Zunahme bei den Ambulanz-Rettungseinsätzen. 3309 Mal rückten Ambulanzen im Vergleich zum Vorjahr zusätzlich aus. Das ist ein Plus von über 10 Prozent (vgl. Tabelle oben). Und es ist gegenüber 2005 (damals waren es 11’712 Rettungen) schlicht eine Verdreifachung. Zu den Primäreinsätzen (Rettungseinsätze) kamen letztes Jahr 9524 Sekundäreinsätze (Patientenverlegungen) dazu.

Die Ambulanz rückte im Aargau letztes Jahr dreimal öfter aus als noch 2005. Stefania Telesca

Für die Erhöhung letztes Jahr verweist Heini Erne auf das Bevölkerungswachstum und – wie schon bei den Helirettungen – auf das Wiederanziehen des Verkehrs. Das kann aber nicht alles sein, schliesslich wuchs die Aargauer Bevölkerung letztes Jahr «nur» etwas mehr als ein Prozent? Natürlich spiele zusätzlich eine Rolle, dass immer mehr Menschen ein hohes Alter erreichten, dass die Freizeitaktivitäten wieder zugenommen hätten, und dass die Notrufnummer 144 erfreulicherweise mittlerweile sehr gut bekannt sei, sagt Erne.

Immer weniger Hausärzte und weniger Hausbesuche

Wird die 144 denn inzwischen zu rasch gerufen? Das gebe es auch, sagt Erne. Er kennt Fälle von Leuten, die die Ambulanz riefen oder in den Spitalnotfall gingen, bloss weil sie so rascher zu einem Termin kamen als bei einem Hausarzt. Es gebe aber auch immer weniger Hausärzte, und die verbleibenden hätten kaum noch Zeit für Hausbesuche, gibt der Fachspezialist zu bedenken.

Die Notrufzentrale fragt bei Notrufen jeweils nach. Es komme vor, dass sie bei offensichtlich leichten Fällen einen Termin beim Hausarzt empfehle. Erne wünscht sich, dass sich Betroffene in leichten Fällen eine Alternative (Hausarzt, ärztliche Notrufnummer oder Apotheke ) überlegen, bevor sie die Ambulanz rufen oder in den Notfall gehen.

Immer mehr Einsätze: Rettungsdienste stocken Personal auf

Vor einem Jahr sagte er an dieser Stelle, dass die diplomierten Rettungssanitäterinnen und -sanitäter knapp würden. Spitzt sich das jetzt noch mehr zu? «Die Spitäler stellen sich auf die Zunahme der Einsätze ein», antwortet Erne. So hätten beispielsweise beide Kantonsspitäler ihre Teams aufgestockt. Deshalb seien die Ambulanzen weiterhin in genügender Menge verfügbar.

Aber dauert es länger, bis sie vor Ort sind, wenn sie immer öfter gerufen werden? Nein, sagt Erne. Der Kanton gibt vor, dass die Ambulanzen in 80 Prozent der Fälle nach 15 Minuten vor Ort sein müssen. Das sei letztes Jahr in 89,6 Prozent (Vorjahr 89,9 Prozent) der Fälle so gewesen. Bei einzelnen Rettungsdiensten liege dieser Wert gar über 90 Prozent.

Länger dauern kann es in Randgebieten, wo die Anfahrt länger ist. Zeit kosten kann auch schlechtes Wetter (zum Beispiel Schneefall), oder wenn eine Ambulanz in der Hauptverkehrszeit in einen Stau gerät. Das System funktioniere aber aus Sicht des Kantons gut, betont Erne, «zu Lande und in der Luft».

Aufgebot via kantonale Notrufzentrale funktioniert

Das Aufbieten der Rettungskräfte funktioniere über die kantonale Sanitätsnotrufzentrale (SNZ 144) weiterhin sehr gut, sagt Erne. Die SNZ entscheidet unter anderem aufgrund einer Indikationsliste, ob sie nach einem Notruf eine Ambulanz oder einen Heli aufbietet. Letzterer komme etwa dann zum Einsatz, wenn man aufgrund des Notrufs schon sehe, dass ein Notarzt bzw. eine Notärztin nötig ist.

Man wisse jederzeit, wo die Rega-Helis und der AAA-Heli beziehungsweise die Ambulanzen sind – ob im Einsatz oder verfügbar: «Wir sehen auf dem Bildschirm jederzeit, welches Rettungsmittel wo ist.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen