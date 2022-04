Jagdstatistik Warum die Aargauer Jäger mehr Wildschweine erlegten – und was der Kanton zum Wolf sagt Die neuste Jagdstatistik zeigt erneut eine hohe Zahl geschossener Rehe, und deutlich mehr geschossene Wildschweine als im Jahr davor. Der Kanton plant im Herbst einen Infoanlass für Nutztierbesitzer zum Wolf. Und erstmals gibt es im Aargau einen Verdachtsfall von Gemsblindheit. Mathias Küng Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

Wildschweine sind schlau und schwierig zu bejagen. Imago Stock&people

Die neuste Jagdstatistik für 2021 weist insgesamt etwas höhere Abschusszahlen als diejenige des Vorjahres aus. Besonders auffallend: Mit 2071 wurden fast doppelt so viele Wildschweine erlegt wie im Jahr davor. Nun schwanken die Abschusszahlen seit langem von Jahr zu Jahr stark. Gleichwohl die Frage an den im Departement von Stephan Attiger zuständigen Jagdspezialisten Reto Fischer: Haben die Wildschweine zuvor wieder derart zugenommen?

Reto Fischer, Fachspezialist Jagd und Fischerei, Abteilung Wald BVU. Louis Probst

«Wildschweine zu zählen ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeit, weil sie heimlich und nachtaktiv leben», sagt Fischer. Je mehr sie im Wald sind, desto schwieriger werde es. Sie sind zudem schlau und sehr mobil. Fischer: «Im Aargau leben tatsächlich viele Wildschweine. Die jährliche Jagdstrecke gibt aber lediglich einen Hinweis auf ihre Zahl, ebenso wie die tendenziell steigenden Schäden auf den Feldern.»

Im Wald ist die Jagd sehr aufwendig, in der Schonzeit ist sie dort natürlich nicht möglich. Beim Kanton ist man aber nicht unglücklich darüber, wenn die Wildschweine viel im Wald sind, weil sie dort nur wenig Schäden anrichten. Einfacher zu jagen sind Wildschweine natürlich, wenn sie ausserhalb des Waldes auf Nahrungssuche sind.

Rehe: viel Fallwild trotz verbesserter Warnungen

Seit 20 Jahren konstant hoch und gar leicht steigend sind die Abschusszahlen für Rehe. Letztes Jahr waren es 5700. Doch gleichzeitig kamen auch 700 Rehe auf der Strasse um. Auch diese Zahl ist auf hohem Niveau stabil. Nützen denn die Wildwarneinrichtungen an neuralgischen Strecken im Aargau doch weniger als bisher gemeldet? «Doch, die nützen sogar sehr viel», sagt Fischer. «An den vier neuralgischsten Strecken mit elektronischen Warnanzeigen gibt es nur noch wenige bis keine Wildunfälle mehr.»

Ein wachsames Reh. Leserbild: Angela Pucillo

Traditionelle Warntafeln werden kaum beachtet

Warum bleibt die Zahl trotzdem so hoch? Unfälle können im waldreichen Aargau an sehr vielen Orten passieren, gibt Fischer zu bedenken. Er beobachtet zudem, dass die vor Wild warnenden Warntafeln («Achtung Wildwechsel») kaum beachtet werden. Weitere elektronische Anlagen sollen bei weiteren bekannten Wildwechseln folgen (kann man schon sagen, wo?), sagt Fischer, «doch es ist rein mengenmässig unmöglich, überall dort, wo Wild auf die Strasse geraten kann, solche zu installieren».

Wo der Luchs daheim ist, kann Jagd aufwendiger und Wild heimlicher sein

Gerade in Kantonen wie Bern hatten Jäger enorme Befürchtungen, dass der Luchs ihnen «ihre» Rehe wegschnappen könnte. Das scheint im Aargau nicht zu geschehen, da die Jagdzahlen stabil hoch bleiben? Lokal könne der Luchs auf die Rehbestände durchaus Einfluss haben, antwortet Fischer: «Doch auf das Gebiet des ganzen Kantons gesehen spürt man das praktisch nicht, wiewohl wir inzwischen über den ganzen Jura hinweg regelmässige Luchsnachweise haben. Hingegen ist die Jagd dort, wo der Luchs unterwegs ist, schwieriger und aufwendiger, weil das Wild aufgrund des durchgehend hohen Jagddruckes entsprechend vorsichtig ist.»

Mit einem Wolf ist jederzeit zu rechnen

Vor wenigen Wochen sorgte im Grenzgebiet Zürich/Aargau ein Wolf für enorme Aufregung, nachdem er eine ganze Reihe Schafe gerissen hat. Letztes Jahr gab es im November in Eppenberg-Wöschnau an der Grenze zwischen Solothurn und Aargau einen Wolfsnachweis. Einzelne Wölfe wurden im Aargau auch schon in den Vorjahren gesichtet. Für Fischer ist denn auch klar: «Mit einem durchwandernden Wolf ist jederzeit zu rechnen.»

Der Kanton erhöht seine entsprechenden Schutzempfehlungen für Nutztierhalter aber noch nicht. Warum nicht? Fischer: «Der Schutzaufwand wäre im Vergleich zum möglichen Schaden unverhältnismässig gross.» Zu gross wäre bei uns im Mittelland aktuell auch der Aufwand für Herdenschutzhunde zur Wolfsabwehr.

Informationsanlass für Tierhalter zum Wolf geplant

Dann kann man also nur hoffen, dass nichts passiert? Wenn jemand etwas tun wolle, gebe es schon effektive und finanziell vertretbare Möglichkeiten, sagt Fischer. So beobachte man, dass 15 cm höhere Flexizäune (üblich sind solche von 90 cm Höhe) eine gute Abhaltewirkung erzielen. Fischer weiss aber, dass das Interesse am Thema Wolf in der Bevölkerung und bei den Tierhaltern sehr gross ist, und er versteht das auch, «weil der Wolf grössere Schäden verursacht als beispielsweise der Luchs». So ist im kommenden Herbst mit Blick auf den Wolf ein Informationsanlass für Tierhalterinnen und Tierhalter geplant.

Biber sind geschützt. Ihre Aktivität beginnt, wenn die Sonne untergeht. Leserbild: Ximena Blass

Noch nie ein «schadenstiftender Biber» geschossen

Jahr für Jahr steigt in der Jagdstatistik auch die Zahl der Biber. Letztes Jahr wurden 56 Abgänge gemeldet. Allerdings handelt es sich in fast allen Fällen (54) um Fallwild. Grundsätzlich könnte von Gesetzes wegen mit entsprechender Erlaubnis auch ein besonders schadenstiftender Biber abgeschossen werden, sagt Reto Fischer: «Das ist im Aargau aber noch nie geschehen.»

Die beiden letztes Jahr geschossenen Biber seien von Krankheit bzw. Verletzungen erlöst worden. Soweit es sich jeweils feststellen lasse, kommen beileibe nicht alle tot aufgefundenen Biber im Strassenverkehr ums Leben: «Die besten Biberreviere sind längst besetzt, jetzt geht es noch um die zweitbesten Reviere. Der Kampf darum kann sehr heftig sein, wobei Biber manchmal sehr schwere Verletzungen davontragen.»

Erstmals Zahlen zum Ausmass der Fuchsräude

Letztes Jahr wurden von Jägerinnen und Jägern über 2000 Rotfüchse erlegt. Lässt sich aufgrund dieser Zahl etwas über das Ausmass der für diese Tiere fast immer tödlichen Fuchsräude sagen? Letztes Jahr hätten die Jäger erstmals angeben können, ob ein erlegter Fuchs die Krankheit hatte, sagt Fischer. Tatsächlich sei dies bei 360 Tieren der Fall gewesen. 230 davon waren Fallwild, 130 waren von Jägern erlegt worden. Ob die Krankheit zunehme oder nicht, lasse sich erst in den nächsten Jahren sagen, wenn man weitere Zahlen habe.

Dass Füchse Haustiere (Hunde, Katzen) anstecke, sei jedoch sehr selten: «Und wenn, dann lässt es sich bei diesen Haustieren gut medikamentös behandeln.» Grundsätzlich sei es auch möglich, dass ein Mensch angesteckt wird, so Fischer: «Für ihn wäre die Krankheit aber nicht gefährlich, und mir ist im Aargau bisher kein einziger solcher Fall bekannt.»

Ein möglicher erster Fall von Gemsblindheit?

In manchen Regionen der Alpen ist die Gemsblindheit ein grosses Problem, im Aargau war es dies bisher glücklicherweise nicht. Doch aus dem Studenland wurde unlängst ein Verdachtsfall gemeldet, bestätigt ist der Fall aber laut Reto Fischer bisher nicht. Doch die Aufmerksamkeit ist seither besonders gross. Konzentriert sind Gemsen im Aargau ursprünglich am Villiger Geissberg sowie am Küttiger Achenberg, inzwischen gibt es welche aber auch den ganzen Jura entlang.

