Oldtimer-Rennen Mille Miglia: Zofinger angekommen

Am Samstagnachmittag schafften es Thomas Hauser und sein Co-Pilot Ronar Härtsch in Norditalien über die Ziellinie. Rund 1'600 Kilometer fuhren die beiden in ihrem Lancia Aurelia von Brescia nach Rom und wieder zurück. Nur mit viel Glück konnten sie das Rennen mit einem zweiten Ersatzrad beenden.

21.06.2021, 11.02 Uhr