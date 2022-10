Dringt die invasive Schwarzmeergrundel bald bis in die Aare vor?

Invasive Art Noch ein Stauwehr überwunden: Dringt die Schwarzmeergrundel vom Rhein her bald in die Aare vor? Die Schwarzmeergrundel gelangte vor über zehn Jahren in Ballasttanks von Schiffen in den Basler Rheinhafen. Von dort aus breitet sie sich langsam den Rhein aufwärts aus und verdrängt einheimische Arten. Seit diesem Sommer wurden Grundeln auch oberhalb des Kraftwerks in Laufenburg nachgewiesen. Mathias Küng Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

Schwarzmeergrundeln wurden jüngst sogar schon oberhalb des Kraftwerks Laufenburg nachgewiesen. Sie drohen, einheimische Fische zu verdrängen. Zvg / FRI

«Alarm im Aargau: Wo die Schwarzmeergrundel auftaucht, stirbt die heimische Fischwelt aus» – das schrieb die AZ vor fünf Jahren. Damals schickte sich die invasive Art an, sich vom Rheinhafen Kleinhüningen her den Rhein hoch zu kämpfen, und dabei einheimische Fischarten zu verdrängen. Die Schwarzmeergrundel lebt am Grund des Flusses und nimmt dort den Lebensraum der heimischen Groppe ein.

Der unscheinbare kleine Fisch gelangte 2011 in Ballasttanks von Schiffen via Rotterdam nach Basel. Das Problem: Der räuberische Allesfresser vertilgt den Laich anderer Fischarten und verdrängt diese so. Im Rheinhafen fangen Fischer inzwischen vorwiegend Grundeln, mit denen sie aber nichts anfangen können. Man kann sie als Fischknusperli zubereiten, sie ist durchaus essbar, aber bisher hat sie sich als Speisefisch nirgendwo durchgesetzt.

Grundel laicht von April bis September alle drei bis vier Wochen

Die Grundel laicht von April bis September alle drei bis vier Wochen. Eine Untersuchung eines Teams an der Universität Basel zeigte zudem, dass der Laich von Grundeln überaus widerstandsfähig gegen Austrocknung ist. Sogar 24 Stunden an der Luft beeinträchtigten die Schlupfrate von Grundeln nicht. Florian Randegger, Fachspezialist Fischerei beim Kanton: «Durch ihre Resistenz gegen Austrocknung können Grundeleier an Bootsrümpfen durchaus einen längeren Überlandtransport in ein weiter entferntes Gewässer überstehen.»

Patricia Holm forscht an der Universität Basel zur Grundel. ZVG

Patricia Holm ist Professorin für Ökologie an der Universität Basel. Sie befasst sich seit Jahren auch mit der Ausbreitung der Schwarzmeergrundel vom Basler Rheinhafen aus den Rhein aufwärts. Am jüngsten Symposium zur Grundel freute man sich im Juni eben noch, dass sie die Staustufe bei Laufenburg noch nicht überwinden konnte: «Doch kurze Zeit danach», so Patricia Holm, «erreichte uns die Nachricht, dass sie inzwischen auch dieses Hindernis überwunden hat» (vgl. Grafik).

Fischerinnen und Bootsbesitzer für Grundelproblematik sensibilisiert

Nützen letztlich denn alle Massnahmen nichts, auch spezielle Sperren an Fischtreppen nicht, um sie zu stoppen? Holm hofft, dass die Grundel an einer neuen Hürde, die an der Fischtreppe des Kraftwerks in Rheinfelden kürzlich montiert wurde, scheitert. Doch es gibt weitere Möglichkeiten, den Rhein hochzuwandern. Holm: «Die Grundel wird sich, einmal etwas schneller, einmal etwas langsamer, leider weiter ausbreiten. Wir versuchen, dies aber möglichst zu bremsen. Sie auszurotten schaffen wir nicht».

Die Sensibilität von Fischerinnen und Fischern sowie Bootsbesitzenden und Wassersportlern gegenüber der Grundelproblematik sei dank intensiver Kommunikation beidseits des Rheins gut, lobt Holm. Inzwischen weiss man, dass es nicht reicht, den Rumpf ausgewasserter Boote von Fischlaich zu befreien, bevor es woanders wieder eingewassert wird. Holm: «Jüngst wurden am Rhein sogar schon Grundellarven im Kühlwassersystem eines Motorbootes entdeckt.»

Hält glattes Edelstahlblech die Grundel zurück?

Im Aargau erhofft man sich viel von einem in Fischtreppen einzubauenden Hindernis. Obwohl ein schlechter Schwimmer, kann die Grundel nämlich Fischtreppen und Umgehungsgewässer von Flusskraftwerken überwinden, so Fischerei-Spezialist Randegger. An der Uni Basel und am Karlsruher Institut für Technologie wurde deshalb eine selektive Sperre speziell für Fischtreppen entwickelt.

Durch den Einbau glatter Edelstahlbleche wird die Fliessgeschwindigkeit in einem Schlitz des Fischpasses so verändert, dass die Grundel es nicht schafft, den Fischpass zu überwinden. Im Schwimmkanal passierten die einheimischen Groppen und Gründlinge laut Randegger die Sperre, «während Grundeln zuverlässig zurückgehalten wurden».

So weit rheinaufwärts ist die Schwarzmeergrundel bereits vorgedrungen.

Ein Prototyp einer solchen Sperre wurde im Frühling 2022 im Fischpass des Kraftwerks in Rheinfelden eingesetzt. Wenn die Tests erfolgreich verlaufen, hofft der Spezialist des Kantons, dass in den kommenden Jahren weitere Fischtreppen damit ausgerüstet werden können, «um so zumindest die natürliche Ausbreitung der Grundel rheinaufwärts zu stoppen».

Aber warum setzte man die Sperre in Rheinfelden ein, wo die Grundel längst durch ist? Randegger:«Es ist eine Versuchssperre, die Klarheit darüber bringen soll, ob die erfolgreichen Tests im Labor auch unter realen Bedingungen bestätigt werden können, was wir sehr hoffen.»

Warum so viel Aufwand, wenn man doch nur verzögern kann?

Nur: Warum unternimmt man derartige Anstrengungen, wenn die Grundel irgendwann so oder so im Hallwilersee und noch später auch im Vierwaldstättersee ankommen wird? Randegger widerspricht klar: « Am Hallwiler- und auch anderen Seen gilt für einzuwassernde Boote bereits ein Reinigungsgebot, das auch kontrolliert wird, um so das Einschleppen invasiver Arten wie der Quaggamuschel oder der Grundel vorzubeugen. Wir wollen die weitere Verbreitung von invasiven Arten stoppen. Wenn alle am selben Strick ziehen und sich auch die Grundelsperre bei Fischtreppen bewährt, haben wir bei den Schwarzmeergrundeln eine Chance.»

