Aargauer Jägerpräsident warnt: Bald braucht es Polizei im Wald

Interview «Wenn wir den Wald noch mehr nach dem Lust- und Willkürprinzip nutzen, geht es bald nicht mehr ohne Polizei» Biker, Reiterinnen, Hündeler, Joggerinnen und Erholungssuchende: Immer mehr Menschen drängen in den Wald. Rainer Klöti, Präsident von Jagd Aargau, sorgt sich um schwindende Ruheräume für das Wild. Und für ihn ist klar: Der Wolf wird regelmässig im Mittelland auftauchen – und zwar schneller, als viele denken. Mathias Küng Jetzt kommentieren 02.05.2022, 05.00 Uhr

Rainer Klöti, Präsident Jagd Aargau, porträtiert zusammen mit Hündin Ivy in seinem Jagdrevier ob Veltheim, am 27. April 2022. Severin Bigler

Nachdem letzte Woche die neueste Jagdstatistik mit Rekordabschusszahlen für Wildschweine bekannt geworden ist, treffen wir Rainer Klöti, den langjährigen Präsidenten von Jagd Aargau, bei ihm zu Hause in Auenstein. Dort werden wir von seiner Hündin Ivy freudig begrüsst. Nach dem Gespräch geht es fürs Bild ins nahe Jagdrevier Klötis.

Herr Klöti, letztes Jahr wurden über 2000 Wildschweine erlegt, mehr als je zuvor im Aargau. Gibt es inzwischen so viele?

Das lässt sich kaum sagen. Wie der Jagdverantwortliche des Kantons, Reto Fischer, in Ihrer Zeitung schon gesagt hat, kann man diese schlauen, heimlichen, sehr mobilen und nachtaktiven Tiere nicht zählen. Ein Grund für die hohen Abschusszahlen ist gewiss der nasse Sommer 2021. Da war das Nahrungsangebot auf den Feldern üppig, was die Tiere aus dem Wald lockte. Das machte die Jagd einfacher.

Gibt es noch andere Gründe?

Generell lässt sich sagen, dass der Zeitaufwand, um ein Wildschwein zu schiessen, innerhalb von 20 Jahren von 30 auf etwa zehn Stunden gesunken ist. Dies dank effizienterer Bewegungsjagd und Nachtsichtgeräten. Das hat aber auch Nachteile.

Rainer Klöti (links) und Martin von Arx (mit einem von ihm erlegten Rehbock), im Wald bei Schinznach-Dorf, am 16. November 2019. Severin Bigler

Nämlich?

Wenn wir jetzt auch in der Nacht erfolgreich jagen können, wenn Wildschweine aktiv sind, nimmt ihnen das die bisherige Sicherheit, nachts ungefährdet und ungestört auf Nahrungssuche gehen zu können.

Störfaktoren gibt es mittlerweile ja viele im Wald, primär tagsüber.

Ja, früher waren dort Spaziergänger, Pilzler, Waldarbeiter, Jäger und vielleicht Holzsammler unterwegs. Sie hielten und halten sich mehrheitlich an das engmaschige Waldstrassen- und Wegnetz. Heute aber sind im Wald auch Sportler, Jogger, Biker und andere unterwegs, oft irgendwo im Wald, zum Beispiel auf unbewilligten Biketrails. Dabei scheuchen sie ungewollt Wild auf. Es flüchtet und verbraucht dabei gerade im Winter Energie, die es dringend zum Überleben bräuchte. Es ist auf Ruhezonen angewiesen.

Tritt Ihr Verband deswegen aktuell gegen einen Wald-Vitaparcours im Fricktal an?

Ja. Wir haben nichts gegen einen Vitaparcours. Aber links und rechts davon bringt dieser je 50 bis 100 Meter in die Tiefe eine unwiederbringliche Störung für Wildtiere, angefangen von kleinen Vögeln bis zu grossem jagdbaren Wild.

Der Wald ist gross, da mag es doch einen Vitaparcours vertragen.

Der Wald wird – erst recht seit der Coronapandemie – von uns Menschen immer mehr auch freizeitlich genutzt. Das ist nicht schlecht, ich bin ja auch gern im Wald. Aber wenn es dort unkoordiniert immer mehr Menschen und Freizeiteinrichtungen gibt wie Biketrails, Seilpärke, Spielplätze, Waldhüttenfeste, Brätliplätze, Geocaching, Reiter, Spaziergänger, Jogger, Pilzler, Hündeler und so weiter, bleibt dem Wild immer weniger Raum. Da müssen wir als Jäger, die wir uns auch als Heger verstehen, gegensteuern.

Und nützt das etwas?

Wir stellen im Gespräch mit dem Kanton, den Gemeinden und Bikern fest, dass das Verständnis für diese Zusammenhänge wächst. Das Gespräch ist dabei zentral. Unser Ziel ist, solche Aktivitäten, wo möglich, zu zentralisieren, damit dem Wild möglichst viel Raum bleibt. Gemäss dem Entwurf für ein neues Waldgesetz könnten die Gemeinden bis ein Prozent des Waldes für Freizeitaktivität freigeben.

Nur ein Prozent?

Ja, mit Blick auf die ganze Waldfläche scheint das wenig. Allerdings wissen wir noch nicht, was der effektive Stand ist und was seine direkten und indirekten Folgen auf Fauna und Flora sind. Gemäss unseren Beobachtungen ist der Anteil von einem Prozent der Waldfläche für Freizeitanlagen schon vielerorts überschritten. So oder so – bei Störungen im Wald muss die Gemeinde eingreifen. Wir müssen dieses Problem jetzt mögliche gemeindeübergreifend angehen und entscheiden, wie viel überhaupt noch zuträglich ist, damit dem Wild der nötige Ruheraum bleibt.

Was würden Sie denn tun?

Aktivitäten an bestimmten Orten konzentrieren. Denn wenn der Wald noch mehr unkoordiniert zum Tummelplatz wird, wir ihn noch mehr nach dem Lust- und Willkürprinzip nutzen, statt unser Tun zu lenken, geht es bald nicht mehr ohne Polizei im Wald.

Der Wald wird mittlerweile von verschiedenen Gruppen genutzt, etwa von Bikern. Walter Schwager

Aber die Menschen haben doch das Recht, auch in der Natur zu sein.

Selbstverständlich. Es geht jedoch um Rücksichtnahme auf die Wildtiere. Wir dürfen ihnen nicht immer mehr Lebensraum wegnehmen. Überdies zeigen Umfragen, dass 85 Prozent der Menschen in der Schweiz mit den Angeboten im Wald zufrieden sind. Ihre Bedürfnisse dort sind bereits abgedeckt. Und wo noch etwas kommen soll, muss es sorgfältig geplant und umgesetzt werden.

Apropos Rücksichtnahme: Elektronische Warnanlagen verhindern Wildunfälle. Trotzdem sinkt deren Zahl insgesamt nicht. Warum?

Die elektronischen Warnanlagen etwa in Bremgarten oder in Vordemwald sind sehr effektiv, haben aber natürlich nur sehr lokal eine Wirkung. Leider beachten die Leute die herkömmlichen Wildsignale nicht, passen die Fahrweise nicht an. Das hat unzumutbar viele verletzte und tote Wildtiere zufolge, bringt viel unnötiges Tierleid und auch viel Arbeit für die Jäger, wenn sie oft nachts verletzte Wildtiere suchen und erlösen müssen.

Was schlagen Sie vor?

Es ist Aufgabe der öffentlichen Hand, konsequent in existierende und effiziente technische Hilfsmittel zu investieren. Genauso wie bei einem Budget oder den Bussenzahlen muss sich der Staat auch beim Fallwild ein Ziel setzen, beispielsweise dieses in fünf Jahren zu halbieren, und weitere Massnahmen ergreifen, falls er das Ziel verfehlt.

Sie arbeiten an einer Vision Jagd 2025. Was ist hier das Ziel?

Die Idee ist nach der Ablehnung des Eidgenössischen Jagdgesetzes an der Urne geboren worden. Wegen der Ablehnung konnten auch viele unbestrittene Bestandteile der Vorlage nicht in Kraft treten, etwa Entschädigungen für Schäden geschützter Tiere, verstärkte Wildtierschutzmassnahmen, Geld für Vernetzungsmassnahmen et cetera. Wir wollten nicht warten, bis eine neue Vorlage aus Bern kommt, sondern selbst aktiv werden.

Und wie?

Indem wir Vorschläge für eine nächste Revision des kantonalen Jagdgesetzes ausarbeiten. Die letzte Revision war im Entwurf sehr von Verwaltung und Regierung geprägt. Diesmal wollen wir Praktiker selbst einen breit abgestützten Meinungsbildungsprozess einleiten und Ideen einbringen. Das haben wir dem zuständigen Regierungsrat Stephan Attiger rechtzeitig mitgeteilt, er hat es wohlwollend aufgenommen.

Rainer Klöti an einer Pressekonferenz des Aargauer Pro-Komitees zum Eidgenössischen Jagdgesetz im August 2020. Die Vorlage wurde später vom Volk abgelehnt. Fabio Baranzini

Hauptstolperstein beim Eidgenössischen Jagdgesetz war die Befürchtung, es könnte den Druck auf den Wolf zu sehr erhöhen. Der ist inzwischen immer öfter zu Besuch.

Meines Erachtens waren diese Befürchtungen sehr übertrieben, ein Wolf würde dann zu schnell abgeschossen, aber der Entscheid an der Urne ist gefallen. Der Wolf wird auch bei uns im Mittelland regelmässig auftauchen, und zwar schneller, als viele denken.

Kürzlich riss einer an der Kantonsgrenze Zürich/Aargau gleich zwei Dutzend Schafe.

Ja, Probleme gibt es genau dann, wenn ein Wolf die Distanz und den Respekt vor dem Menschen verliert, wagemutiger und vorwitziger wird und Nutztiere wie Schafe oder in einer nächsten Phase gar Haustiere reisst. Wenn das geschieht, kann die Stimmung rasch kippen.

Glauben Sie nicht, dass wir im Mittelland mit dem Wolf zu Rande kommen können?

Grossraubtiere wie der Luchs und der Wolf sind geschützte Tiere. Sie kehren zurück und sie gehören hierher. Doch sie sollen wie jagdbare Arten einem konsequenten Management unterworfen werden.

Heisst das auf gut Deutsch abschiessen?

Nein oder nur, wenn alle Stricke reissen. Gleichwohl ist es dringend notwendig, den Handlungsspielraum für eine effektive Regulation zu schaffen, der die Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung, ihrer Haus- und Nutztiere, aber auch einen angemessenen Schutz für Beutetiere berücksichtigt, etwa Schalenwild, in den Berggebieten auch Auer- und Birkwild.

«Talk Täglich» zum Thema Wolf mit Rainer Klöti (helle Jacke) und Ralf Bucher (Mitte), aufgenommen im Tele-M1-Studio in Aarau am 2. April 2019, im Gespräch mit AZ-Chefredaktor Rolf Cavalli. Claudio Thoma

Wildtiere sind aber auch anderweitig gefährdet, etwa durch Zäune.

Leider ja. Der Aargauische Jagdverband zusammen mit der Stiftung Wildtiere Aargau setzt sich dafür ein, dass nicht mehr genutzte Zäune rückgebaut werden. Denn in Flexizäunen, aber genauso in Stacheldrahtzäunen verheddern sich immer wieder Wildtiere. Sie gehen elend zugrunde, wenn man sie nicht rechtzeitig entdeckt.

Was sollen Tierhalter tun?

Wenn so ein Flexizaun aufgestellt wird, bitte an genügend Abstand zum Waldrand denken und den Zaun rückbauen, wenn keine Tiere weiden. Weniger gefährlich für Wildtiere sind zudem feste Drahtzäune. Ganz aktuell kann man aber noch mehr tun.

Sie sprechen die Rehkitzrettung an, für die die Stiftung sich einsetzt?

Ja. Die Stiftung besitzt drei Drohnen mit Wärmebildkameras und finanziert die Ausbildung von Drohnenpilotinnen und -piloten. Mit Drohen kann man, ergänzend zu den bewährten Massnahmen wie Fahnen, Wiesen, nach Rehkitzen und auch nach Vogelgelegen absuchen, bevor sie gemäht werden. Wir empfehlen Bauern zudem, Randstreifen ungemäht zu lassen, und eine Wiese von innen nach aussen zu mähen, damit Tiere fliehen können, zum Beispiel in den stehen gelassenen Randstreifen.

Sie sind Arzt und Jäger, eine ungewöhnliche Kombination. Wie kamen Sie eigentlich zur Jagd?

Mein Grossvater und mein Vater waren Jäger. Ich war schon als kleiner Bub viel mit meinem Vater im Wald, in der freien Natur, habe ihn auch auf der Jagd begleitet. Ich bin da gewissermassen hineingewachsen. Ich bin sehr gern in der freien Natur, und die Jagd fasziniert mich ebenso.

Nicht alle Menschen haben Verständnis für die Jagd. Sie werden auch angefeindet.

Als ich als 24-Jähriger die Jagdprüfung machte, wurde die Jagd noch nicht in Frage gestellt. Heute hat die Öffentlichkeit auf viele Tätigkeiten einen deutlich kritischeren Blick, auch auf die Jagd.

Und wie gehen Sie damit um?

Die Jägerschaft hat gelernt, dass ihr Tun für viele nicht selbstverständlich ist. Wir informieren, wo wir können, über das, was wir tun und warum wir es tun. Wir gehen auf die Menschen zu, haben beispielsweise schon vor vielen Jahren einen Jagd-Knigge entwickelt.

Der ist witzig gemacht. Aber wie erklären Sie einem Jagdgegner, was Sie tun?

Wir Jäger sehen uns in der Verantwortung für die Hege und Pflege der Natur und der Wildtiere. Ohne Jagd würden die Wildbestände überhandnehmen.

Inwiefern?

Die Zahl der Wildschweine beispielsweise könnte sich in einem einzigen Jahr verdrei- bis vervierfachen. Auch die Zahl der Rehe würde sich rasch verdoppeln. In der Folge gäbe es im dicht besiedelten Aargau massiv mehr Flurschäden, etwa von Wildschweinen oder Verbissschäden im Wald. Am gravierendsten wäre aber, dass bei den immer enger aufeinander lebenden Tieren Seuchen ausbrechen und sehr viele Wild- und vermutlich auch Nutztiere daran sterben würden.

Was, wenn es keine Jäger gäbe?

Dann müsste der Staat wie im Kanton Genf für sehr viel Geld Wildtierverantwortliche einstellen, die gleichwohl jagen. Auch im kleinen Kanton Genf werden jährlich Hunderte Hirsche und Wildschweine geschossen, zur Verhinderung von Schäden an den Rebbergen und damit es nicht zu mehr Wildtierunfällen im Verkehr kommt, was auch für den Menschen gefährlich ist. Umfragen zeigen indessen, dass die Jagd von einer Mehrheit hierzulande klar akzeptiert ist, nicht nur in den Bergkantonen, auch bei uns im Mittelland.

Rainer Klöti (links), im Januar 2009 als FDP-Grossrat im Gespräch mit Jürg Stüssi-Lauterburg (SVP). Ganz vorn sitzt Bernhard Scholl (FDP) und oben Renate Gautschy (FDP). Scholl ist weiterhin Grossrat, Klöti, Stüssi-Lauterburg und Gautschy sind nicht mehr dabei. Raphael Hünerfauth

Sie sagen, ohne Jäger müsste der Kanton viel Geld zahlen, um die Bestände zu regulieren. Wie viel?

Yves Hürlimann hat in einer Bachelorarbeit an der Fachhochschule Nordwestschweiz im Jahr 2016 die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Aargauer Jagdreviere errechnet.

Wie berechnet man das?

In dieser Arbeit wurden die Stundensätze für Jagdlehrlinge, Jäger und Jagdaufseher definiert und dann die Personenstunden abgeleitet. Yves Hürlimann kam zum Ergebnis, dass der Kanton für den Leistungsauftrag zwischen 9,3 und 12,8 Millionen Franken jährlich an die Jagdgesellschaften bezahlen müsste.

Auch wenn der Kanton dieses Geld nicht aufbringen muss, entnehme ich der langen Liste der frisch patentierten Jungjäger, dass Sie keine Nachwuchssorgen haben?

Das ist so, ihre Zahl nimmt langsam zu. Das Durchschnittsalter der Jäger (58 Jahre) sinkt sogar leicht. Besonders freut mich, dass der Anteil der Jägerinnen zunimmt. Sie stellen zwar erst zehn Prozent, aber der Trend ist positiv.

Kommen Jägerinnen und Jäger vorab aus dem ländlichen Raum?

Von dort, aber auch aus der Stadt. Wir sind beileibe kein elitärer Verein. Jägerinnen und Jäger kommen aus allen möglichen Berufen. Es sind viele Förster dabei, auch Polizisten, Handwerker, Bauern, Unternehmer, Personen aus den Gesundheitsberufen. Die bei uns vertretenen Berufe sind ein Abbild unserer Gesellschaft.

Sie präsidieren Jagd Aargau bereits zehn Jahre. Machen Sie es nochmals so lange?

Bestimmt nicht (lacht). Ich habe noch kein Amt länger als drei bis höchstens vier Amtsperioden ausgeübt. Wir schauen in unserer Personalplanung, dass jemand bereitsteht, wenn es dann mal so weit ist.

Zur Person Rainer Klöti Rainer Klöti (1954), aufgewachsen in Hausen, verheiratet mit Marianne Köti-Weber, zwei erwachsene Kinder. Klöti promovierte 1982 in Zürich zum Dr. med. 1990 bis 2019 Facharzt für Rheumatologie in eigener Gemeinschaftspraxis, seit 2020 in einem Teilzeitpensum Belegarzt im Kantonsspital Baden. 2001 bis 2010 FDP-Grossrat, Gründungsmitglied und langjähriger Verwaltungsrat Medizinisches Zentrum Brugg, Präsident Ärzteverein Bezirk Brugg. Hobbys sind Reisen, Wandern, Motorradfahren. 1978 machte er die Jagdprüfung, seit 2012 ist er Präsident von Jagd Aargau.

