Gesundheitsökonom zum Knall am Kantonsspital Aarau

Interview Was braucht es, damit ein Spital gut und effizient geführt wird? Das sagt der Gesundheitsökonom zur Lage des Kantonsspitals Aarau Alfred Angerer ist Professor für Management im Gesundheitswesen an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Winterthur. Der Gesundheitsökonom hat im Jahr 2017 die Führungsstruktur von 60 Schweizer Spitälern untersucht – im Interview analysiert er die Situation am Kantonsspital Aarau.

Fabian Hägler 13.06.2021, 05.00 Uhr

Alfred Angerer sagt mit Blick auf den geplanten Neubau, rein gesundheitsökonomisch wäre es sinnvoll, dass sich das Kantonsspital Aarau und das Kantonsspital Baden zusammentun würden. Visualisierung/Porträt: ZVG, Montage: Kob

Robert Rhiner (62) ist nur noch bis Ende Monat CEO des Kantonsspitals Aarau (KSA), dann übernimmt interimistisch der bisherige Betriebsleiter Sergio Baumann, im Frühling 2022 soll eine neue, jüngere Person den Chefposten im grössten Spital des Aargaus übernehmen. Der oder die neue CEO soll laut KSA-Verwaltungsratspräsident Peter Suter eine Person mit positiver Denkweise und viel Energie sein.

Doch im Kantonsspital Aargau geht es nicht nur um die personelle Besetzung des Chefpostens, sondern auch um die Struktur und Zusammensetzung der Geschäftsleitung. Um die Herausforderungen mit dem Umzug in den Neubau und der Transformation des Spitals zu meistern, brauche das KSA «eine über mehrere Jahre stabile operative Führung mit höchstmöglicher Einbindung der medizinischen Bereiche sowie ein hohes Mass an unternehmerischer Agilität», teilte der Verwaltungsrat am Dienstag mit.

Verwaltungsrat kehrt zur Geschäftsleitungs-Struktur vor 2018 zurück

Dabei stellt sich die Frage, wie eine Geschäftsleitung ausgerichtet und besetzt sein muss, damit ein Spital effizient geführt werden und finanziell erfolgreich arbeiten kann. Zeitgleich mit dem Abgang von Rhiner als CEO nimmt das KSA auch eine Neuausrichtung der operativen Führung vor. Der Posten des medizinischen Direktors wird gestrichen, das Spital trennt sich deshalb vom bisherigen Chief Medical Officer Christoph Egger. Auch die Präsidentin der Ärztekonferenz, Monya Todesco Bernasconi, ist ab dem 1. Juli nicht mehr Mitglied der Geschäftsleitung.

Dafür sitzen künftig drei Chefärzte im Führungsgremium - damit macht Verwaltungsratspräsident Suter nach drei Jahren einen Entscheid seines Vorgängers Konrad Widmer teilweise rückgängig. Dieser hatte im Frühling 2018 die Geschäftsleitung des KSA von zwölf auf sieben Mitglieder reduziert und damit markant verkleinert. Ist das nun das Erfolgsmodell für das grösste Spital im Aargau?

Die AZ hat darüber mit Alfred Angerer, Professor für Management im Gesundheitswesen an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Winterthur, gesprochen.

Alfred Angerer, Gesundheitsökonom an der ZHAW Winterthur. Mallaun Photography/ZVG

Das Kantonsspital Aargau entlässt den 62-jährigen CEO Robert Rhiner. Man will einen jüngeren Chef, der über den Bezug des Neubaus hinaus die Transformation des Spitals begleitet – ist das für Sie nachvollziehbar?

Alfred Angerer: Aus der Ferne kann ich nicht beurteilen, ob diese Entscheidung des Verwaltungsrats richtig oder falsch ist. Wenn man dies gewollt hätte, wäre aber sicher auch ein anderes Modell der Übergabe denkbar gewesen – zum Beispiel eine parallele Führung, indem man den künftigen CEO schon früher dazu holt und dieser dann in zwei Jahren übernimmt.

Bis im Juli 2018 sassen fünf Chefärzte in der Geschäftsleitung, danach wurden diese entfernt und durch einen medizinischen Direktor und die Ärztekonferenz-Präsidentin ersetzt. Ab Juli 2021 sind es drei Chefärzte im Turnus – was sagen Sie zu diesem Hin und Her?

Es gibt nicht das eine Erfolgsmodell, wie eine Geschäftsleitung zusammengesetzt sein muss und welche Struktur sie haben soll, damit eine effiziente und gute Führung resultiert. Bei unserer Untersuchung aus dem Jahr 2017 haben wir Geschäftsleitungen von 60 Spitälern in der Schweiz analysiert, dabei zeigten sich riesige Unterschiede. Man kann nicht sagen, das Modell mit einem ärztlichen Direktor sei besser oder schlechter als jenes mit mehreren Chefärzten in der Geschäftsleitung.

Mit diesen Neuausrichtungen veränderte sich auch die Grösse der Geschäftsleitung. Mal sassen zwölf Mitglieder darin, dann wieder nur sieben. Was ist die optimale Grösse, um ein Spital effizient zu führen?

Die Grösse der Geschäftsleitung hat keinen entscheidenden Einfluss auf den Erfolg eines Spitals, das hat unsere Untersuchung gezeigt. Die Spanne reichte bei den analysierten Spitälern von 2 bis 16 Geschäftsleitungsmitgliedern. Grosse Spitäler haben tendenziell grössere Geschäftsleitungen, es gibt aber auch kleine Spitäler mit relativ grossen Geschäftsleitungsgremien und umgekehrt. Sehr grosse Geschäftsleitungen von über zwölf Mitgliedern funktionieren gemäss Aussagen der befragten CEO ebenso gut wie kleinere mit fünf oder weniger Mitgliedern.

Sie empfehlen in der Untersuchung, dass die Ärzteschaft in angemessener Form in der Geschäftsleitung vertreten sein sollte. Sollte denn auch der CEO eines Spitals ein Arzt sein?

Nur wenige Spitäler habe keine ärztliche Vertretung in der Geschäftsleitung. Bei dieser Frage waren sich bei unserer Untersuchung alle befragten CEO einig: Es braucht ausgewählte ärztliche Führungskräfte in den Geschäftsleitungen. Ganz oben steht aber nur bei rund einem Viertel der Spitäler ein Arzt. Der CEO muss also nicht zwingend Mediziner sein, wie ABB auch nicht unbedingt von einem Ingenieur geführt werden muss.

Laut Ihrer Untersuchung soll der CEO die Geschäftsleitung zusammenstellen, beim KSA tut das jetzt der Verwaltungsrat, und der neue Chef muss sich damit abfinden.

Wenn die Geschäftsleitung als Team gut funktionieren muss, ist es nicht ideal, wenn die Zusammensetzung von aussen gesteuert wird. Für den künftigen CEO macht es die Ausgangslage schwieriger, wenn er im kommenden Jahr ein Team übernehmen soll, dessen Struktur und Besetzung er nicht beeinflussen konnte. Schwieriger heisst nicht unmöglich, wenn die Leute Kompromisse eingehen und die Teamkultur passt, kann die neue Geschäftsleistung trotzdem eine sehr gute Leistung erbringen.

Wenn Sie von aussen auf die Spitallandschaft Aargau schauen: Wie sinnvoll ist es, dass das KSA und das KSB je einen Neubau erstellen und jeweils eigene Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen haben? Wäre ein Modell als «Kantonsspital Aargau» mit zwei Standorten unter einer Führung nicht effizienter?

Das ist eine heikle Frage – aber rein gesundheitsökonomisch gesehen, ist es tatsächlich fragwürdig, innerhalb von wenigen Kilometern zwei grosse Spitäler zu betreiben. Wenn sich KSA und KSB zusammentun würden, gäbe das sicher Vorteile, beispielsweise durch höheren Fallzahlen, günstigere Möglichkeiten beim Einkauf, Synergien bei der Informatik oder im Personalwesen. Auch von der Grösse her wäre ein solches Haus mit rund 70'00 Mitarbeitenden sicher führbar, es gibt einige grössere Spitäler in der Schweiz.

Also würden Sie dem Kanton empfehlen, die beiden Spitäler zusammenzulegen und gemeinsam zu führen?

Man darf die Turbulenzen nicht unterschätzen, die ein solcher Schritt mit sich bringen würde. Es würde wohl jahrelang Machtfragen und Konflikte geben, weil viele medizinische Bereiche an beiden Spitälern geführt werden. Nach einigen Jahren hätte sich das wahrscheinlich eingespielt und die Vorteile würden überwiegen, aber kurz- und mittelfristig wäre der Reibungsverlust wohl sehr gross.