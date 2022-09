VR-Präsident der StWZ nach dem Aarburger Nein zur Energiefusion

Interview «Wundere mich über nichts mehr»: VR-Präsident der StWZ Hottinger nach dem Aarburger Nein zur Energiefusion Das Fusionsprojekt der vier regionalen Energieversorger ist in der geplanten Form vom Tisch. Aarburg will eigenständig bleiben und hat sich aus dem Projekt zurückgezogen. Einer der Köpfe hinter den Plänen ist der ehemalige Zofinger Stadtammann und VR-Präsident der StWZ AG, Hans-Ruedi Hottiger. Er ist Mitglied und Mediensprecher des Steuerungsausschusses, der das Projekt aufgegleist hat. Im Interview mit dem ZT verrät Hottiger, ob er sich über den Entscheid aus Aarburg ärgert – und wie es jetzt weitergeht. Philippe Pfister, ZT Jetzt kommentieren 02.09.2022, 15.58 Uhr

Hans-Ruedi Hottiger bei seinem letzten ZT-Talk als Stadtammann am 28. Dezember 2021. Bild: Philippe Pfister

Der ehemalige Zofinger Stadtammann Hans-Ruedi Hottiger ist Verwaltungsratspräsident der StWZ Energie AG und Mitglied des Steuerungsausschusses, der die Fusion der vier regionalen Energiewerke vorangetrieben hat. Was sagt er dazu, dass sich die Aarburger TBA Energie AG aus dem Projekt verabschiedet hat? Gegenüber dem ZT hat Hottiger Stellung genommen.

Herr Hottiger, Hand aufs Herz: Ärgern Sie sich, dass Aarburg aus dem Fusionsprojekt aussteigt?

Hans-Ruedi Hottiger: Es liegt in der Verantwortung der Entscheidungsorgane, also der Verwaltungs- und Gemeinderäte, ob sie eine erfolgreiche Entwicklung ihrer Unternehmen eher im Alleingang oder im Verbund mit anderen sehen. Insofern ist die Entscheidung aus Aarburg zu akzeptieren. Und nach fast zwanzig Jahren in der kommunalen und regionalen Politik wundere ich mich über nichts mehr in der regionalen Zusammenarbeit. Ärger verhindert genaues Denken. Ich konzentriere mich daher lieber auf das weitere Vorgehen mit den verbleibenden Partnern, denn ich bin nach wie vor vom Erfolg eines Zusammenschlussprojektes überzeugt.

Wenn man die kurzfristige Entwicklung anschaut, haben die Aarbiger einen Punkt: Dort fällt der Stromaufschlag in der Region am moderatesten aus. Geschickt Strom einkaufen kann man auch als kleines Unternehmen. Es braucht die anderen dazu nicht.

Sie sagen es richtig: «kurzfristig». Der Strom-Einkaufspartner der TBA hat offensichtlich einen guten Job gemacht. Aber abgerechnet wird zuerst einmal am Ende des Jahres 2023. Dann wird man im Jahresabschluss sehen, ob die Preise der TBA den Aufwand zu decken vermögen. Zweitens gibt es ja nicht nur das Jahr 2023, auch der Stromeinkauf für die folgenden Jahre wird höchst anspruchsvoll werden. Und drittens geht es beim Zusammenschluss auch, aber nicht nur, um die Preise. Wir stehen punkto Versorgungssicherheit vor höchst herausfordernden Wintern. Ich bin überzeugt, dass sich diese Herausforderungen in einem grösseren Verbund besser meistern lassen.

Der TBA-VR und der Gemeinderat von Aarburg sagen, dass man mit einer Fusion als sehr kleine Aktionärin am neuen Unternehmen bedeutende finanzielle Risiken eingehen würde. Konkret genannt ist das Gasgeschäft der StWZ und der Telekombereich der EW Oftringen AG. Was sagen Sie zu diesen Bedenken?

Als Unternehmen im Markt geht man immer Risiken ein. Auch nichts zu tun kann ein Risiko sein. Die Einschätzung der Risiken ist eine Kernaufgabe der strategischen Leitung. Sie trägt dafür auch die Verantwortung. Also haben wir dem Verwaltungsrat der TBA nicht zu sagen, was er zu tun hat. Ich weiss als VRP der StWZ einfach, dass das Gasgeschäft in den letzten Jahren sehr gut lief. Und sicher auch noch einige Jahre gut laufen wird – vor allem wegen der Prozesswärme und der erneuerbaren Gase.

Wie geht es jetzt ganz konkret weiter und wie sieht der weitere Zeitplan aus?

Die verbleibenden Mitglieder des Steuerungsausschusses sehen nach wie vor grosses Potential in einem Zusammenschluss. Die Grundlagen sind erarbeitet, also scheint es sinnvoll, das Projekt mit den verbleibenden Partnern weiterzuführen. Darüber haben aber die Verwaltungsräte und die Eigentümervertretungen endgültig zu entscheiden. Einen konkreten Zeitplan gibt es daher im Moment noch nicht.

Geschrumpftes Fusionsprojekt Am Donnerstagabend gab der Gemeinderat Aarburg bekannt, dass er sich aus dem Fusionsprojekt der vier regionalen Energieversorger definitiv zurückzieht. Den Zusammenschluss geplant hatten die TBA Energie AG (Aarburg), die EW Oftringen AG, die EW Rothrist AG sowie die StWZ Energie AG. Die TBA Energie AG habe das Fusionsprojekt vorberaten und ihre Empfehlungen abgegeben. «Der Verwaltungsrat ist mehrheitlich gegen eine Fusion», teilte der Gemeinderat mit. Auch die Aarburger Exekutivbehörde komme wie der VR zum Schluss, das Fusionsprojekt nicht weiter zu verfolgen. Der Steuerungsausschuss, der das Fusionsprojekt vorantreibt, sieht trotz des Rückzugs der TBA Energie AG weiterhin grosses Potential in einem Zusammenschluss der regionalen Energie- und Wasserversorger. Er schlägt die Weiterführung des Projekts mit drei Partnern vor.

