Thomas Burgherr: Unternehmer und Politiker sein ist ein Spagat

Interview Unternehmer und SVP-Nationalrat Thomas Burgherr: «Der Spagat zwischen Politik und Firma ist manchmal schwierig» SVP-Ständerat Hansjörg Knecht tritt im Herbst 2023 nicht mehr zur Wahl an, weil die Belastung aus politischen Pflichten und geschäftlicher Tätigkeit zu gross wird. Thomas Burgherr, SVP-Nationalrat und auch Firmenpatron, sieht die Belastung für Unternehmer im Ständerat als grenzwertig hoch an.

Thomas Burgherr, SVP-Nationalrat und Geschäftsführer seiner eigenen Holzbaufirma, ist als Politiker und Unternehmer gefordert. Fabio Baranzini

Herr Burgherr, was sagen Sie zum Verzicht von Hansjörg Knecht auf eine erneute Kandidatur für den Ständerat?

Thomas Burgherr: Ich bedaure seinen Verzicht natürlich, kann die Entscheidung aber nachvollziehen, denn die Belastung ist schon sehr hoch. Hansjörg Knecht war wohl noch der einzige Ständerat, der operativ im eigenen Unternehmen eingebunden ist. Ich habe mehrfach erlebt, dass er auch im Bundeshaus Anrufe erhielt, und nach Sitzungsende arbeitete er meistens noch bis spätabends für seine Unternehmung. Hansjörg Knecht hat im Ständerat seriös gearbeitet, hat seine Priorität jetzt aber auf sein Unternehmen und sein Privatleben gesetzt, das muss man akzeptieren.

Sie sind selber Nationalrat und Unternehmer, früher waren Sie auch noch SVP-Aargau-Präsident – ist das alles zusammen überhaupt machbar?

Seit ich nicht mehr Kantonalpräsident bin, hat sich die Belastung etwas reduziert, aber es ist nach wie vor ein Spagat, der manchmal schwierig ist. Ich habe in meiner Firma zum Glück zwei sehr gute Projektleiter, sodass ich nach der Akquirierung eines Auftrags selber nicht mehr viel eingreifen muss. Dennoch bin ich als Geschäftsführer voll für unser Familienunternehmen verantwortlich. Ich würde mein Pensum als Nationalrat auf etwa 60 bis 65 Prozent beziffern, wenn ich keinen persönlichen Mitarbeiter hätte, wären es eher 80 Prozent.

Wie entlastet Sie Ihr persönlicher Mitarbeiter?

Urs Vögeli ist Politologe, er arbeitet für mich in einem 15-Prozent-Pensum, in meinen ersten Jahren im Nationalrat war das Pensum noch höher, inzwischen haben wir es etwas reduziert. Er hilft mir, wenn es zum Beispiel um Administratives oder die Recherche für Vorstösse geht. Aber als Politiker muss ich trotzdem über die wichtigen Themen selber Bescheid wissen, weshalb eine grössere Entlastung kaum möglich.

Wie können Sie sich selber entlasten in der politischen Arbeit?

Ich habe ganz bewusst entschieden, dass ich nur einer Kommission angehören möchte. Das ist die Kommission für Wirtschaft und Abgaben, dort befasse ich mich primär mit Vorlagen, die KMU und das Gewerbe betreffen. Das entspricht meinen Interessen und meinen Fähigkeiten, deshalb kann ich diese Themen auch kompetent vertreten. Die SVP ist im Nationalrat sehr gut vertreten, deshalb ist eine gewisse Spezialisierung möglich. Im Ständerat ist die Belastung durch die Kommissionsarbeit sicher grösser, wie dies auch Hansjörg Knecht erwähnt hat.

Thomas Burgherr (rechts, damals SVP-Aargau-Präsident), applaudiert am 29. August 2018 für Hansjörg Knecht, der als Ständeratskandidat nominiert wurde. Alex Spichale

Also wäre eine Kandidatur für den Ständerat für Sie kein Thema, weil Sie dann nicht mehr genügend Zeit hätten für Ihr Unternehmen?

Ich habe 2012 für den Regierungsrat kandidiert – in diesem Amt wäre es unmöglich gewesen, mein Unternehmen weiterzuführen. Damals hätte ich eine Lösung gehabt, nämlich meine Firma zu verpachten. Als nationaler Parlamentarier kommt eine solche Variante für mich nicht in Frage, ich finde es sehr wichtig, dass aktive Unternehmer auch in Bern vertreten sind. Deshalb werde ich im Herbst 2023 nochmals für den Nationalrat kandidieren, als Ständeratskandidat stehe ich hingegen nicht zur Verfügung.

Warum ist es aus Ihrer Sicht so wichtig, dass Unternehmer im Bundeshaus sitzen? Wäre es nicht besser, ein Nationalrat könnte sich voll auf die Politik konzentrieren?

Nein, ganz im Gegenteil, es braucht Leute in Bern, die draussen in der Arbeitswelt aktiv sind und direkt mit der Bevölkerung in Kontakt stehen. Ich bin täglich in meiner Firma und spüre, wo die Mitarbeiter der Schuh drückt, was für die Kunden wichtig und wo die Lieferanten ihre Probleme haben. Diese konkreten Erfahrungen sind sehr wichtig und ermöglichen es mir, authentisch und glaubwürdig Wirtschaftspolitik, gerade auch als Mitglied der Wirtschaftskommission (WAK), zu machen. Ansonsten entsteht ein zu grosser Graben zwischen Praxis und Politik.

Zurück zum Verzicht von Hansjörg Knecht und zu seiner Nachfolge – mit Ihrer Erfahrung als Ex-Präsident der SVP Aargau: Wie schwierig ist es, ohne Bisherigen-Bonus den Sitz zu verteidigen?

Der Verzicht von Hansjörg Knecht kam für alle überraschend, auch für mich als Ex-Präsident und Mitglied der Geschäftsleitung der SVP Aargau. Natürlich ist es immer ein Vorteil, wenn man mit einem Bisherigen antreten kann, zumal Hansjörg Knecht im Ständerat sehr gute Arbeit macht. Er wird dies auch noch anderthalb Jahre tun, im Januar 2023 ist die Nomination, bis dahin werden wir sicher eine geeignete Person finden.

