AKB will kein Geld verdienen mit Krediten in sensiblen Branchen

Interview «Sensible Geschäftsfelder»: Wie der AKB-Präsident den Rückzieher bei der Nachhaltigkeits-Strategie erklärt Dieter Egloff, Präsident des AKB-Bankrats, erklärt die Lockerungen der nachhaltigen Vergabekriterien bei der Kantonalbank. Und er sagt, warum die Bank doch wieder Kredite an Schnapsproduzenten, Tabakhersteller, Glücksspielanbieter, Waffenfirmen und Betreiber von Atom- oder Gaskraftwerken vergeben könnte. Fabian Hägler 1 Kommentar 18.05.2022, 05.00 Uhr

Dieter Egloff präsidiert den Bankrat, das oberste strategische Führungsgremium der Aargauischen Kantonalbank (AKB). Claudio Thoma

Vor vier Monaten kündigte die AKB nachhaltige Kreditregeln an, das löste Kritik von Wirtschaftsverbänden sowie FDP und SVP aus. Nun krebst die AKB zurück und vergibt doch wieder Kredite für Branchen, die zuvor ausgeschlossen waren.

Dieter Egloff: In den vielen Gesprächen, die wir mit dem Regierungsrat, Vertretern der Wirtschaftsverbände und Parteien, Unternehmen und Kunden geführt haben, wurde unsere strategische Vision, dass die AKB die nachhaltigste Bank im Aargau sein will, nie in Frage gestellt. Diese Ausrichtung war unbestritten. Es gab für uns daher keinen Grund, unsere nachhaltige Kreditvergabe fundamental zu ändern.

In der ersten Version gab es harte Ausschlusskriterien, dies ist jetzt nicht mehr der Fall. Warum hat die AKB die Kriterien geändert?

Es gab Lob und Kritik zu unseren nachhaltigen Vergabekriterien. Die verschiedenen konstruktiven Reaktionen haben uns aber dazu bewogen, nochmals über die Bücher zu gehen, unsere nachhaltigen Kreditvergabekriterien kritisch zu reflektieren und einzelne Änderungen anzubringen.

Das klingt sehr versöhnlich, aber ist es nicht so, dass die AKB einfach der Kritik von Gewerbeverband, Handelskammer und bürgerlichen Parteien nachgegeben hat?

Die Vertreter der Wirtschaftsverbände und der Parteien haben es geschätzt, dass wir bereit waren, ihre Rückmeldungen entgegenzunehmen und das Ganze nochmals anzuschauen und kritisch zu hinterfragen. Inhaltlich finde ich den zweiten Wurf eine gelungene Weiterentwicklung. Kritisiert wurde zudem, dass unsere Kommunikation der Kreditregeln moralisierend und belehrend gewirkt habe. Das war nicht unsere Absicht. Wir haben daher auch diesen Punkt aufgegriffen und das Wording auf unserer Website angepasst.

Dennoch vergibt die AKB jetzt wieder Kredite an Schnapsproduzenten, Tabakhersteller, Glücksspielanbieter, Waffenfirmen und Betreiber von Atom- oder Gaskraftwerke. Ist das konsequent?

Letztlich ist dies ein Stück weit ein Kompromiss, wobei wir im Fall der Energieversorger bereits nach den bisherigen Regeln unter bestimmten Umständen Kredit gewährt haben. Es ist mir aber ein grosses Anliegen, darauf hinzuweisen, dass wir alle Kreditgesuche aus den genannten Branchen mit einer erhöhten Aufmerksamkeit auf die Einhaltung von nachhaltigen Kriterien prüfen werden. Dabei können Kredite mit Auflagen verbunden oder höhere Zinssätze vereinbart werden. Gesuche können aber auch abgelehnt werden.

Wenn Sie sagen, ein Kredit für Firmen aus diesen Branchen könne mit höheren Zinsen oder anderen Auflagen verbunden sein – ist das für die AKB lukrativ?

Es liegt mir an der Feststellung, dass die AKB mit Krediten in diesen Geschäftsfeldern kein zusätzliches Geld verdienen will und wird. Im Gegenteil: Damit keine falschen Anreize geschaffen werden, wird die AKB den Deckungsbeitrag, also die Differenz zwischen den Zinseinnahmen und unseren Refinanzierungskosten, von sämtlichen Kreditgeschäften aus diesen Branchen zur Förderung der Nachhaltigkeit in ihrem Marktgebiet zur Verfügung stellen.

Derzeit liegt der Ertrag aus Krediten in solchen Branchen bei der AKB bei rund 500000 Franken. Dass dieses Geld in die Nachhaltigkeitsförderung fliessen soll, klingt wie eine Lenkungsabgabe. Wollen Sie die Firmen doch zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell animieren?

Wenn wir Unternehmen zur nachhaltigen Geschäftstätigkeit animieren, ist das nicht falsch. Unser primäres Ziel ist es aber, nachhaltigste Bank im Marktgebiet zu sein. Mit unserem Modell stellen wir sicher, dass die Bank kein finanzielles Interesse daran hat, Kreditgesuche aus Branchen anzuziehen, wo es Fragezeichen bezüglich dem Thema Nachhaltigkeit gibt. Andererseits stehen wir für einen starken Wirtschaftskanton ein und wollen Forschung und Entwicklung im Aargau unterstützen. Deshalb sollen grundsätzlich alle Unternehmen Zugang zu Kredit haben.

Die AKB hat die Kreditregeln nach nur vier Monaten überarbeitet und entschärft. Wie oft werden die Kriterien künftig geprüft – und werden sie bald wieder verschärft?

Die heute kommunizierten Kriterien sind nicht in Stein gemeisselt, sondern werden immer wieder überprüft. Es gibt keinen festen Turnus. Ändern zudem die gesetzlichen Grundlagen, zum Beispiel im Bereich der Gentechnik, werden wir das berücksichtigen.

Die Wirtschaftsverbände haben nicht nur die Vergabekriterien kritisiert, sondern auch eine ständige Vertretung im Bankrat verlangt. Was sagen Sie als Präsident dieses strategischen Führungsgremiums zu dieser Forderung?

Sechs von neun Mitgliedern des Bankrats stammen heute aus dem Kanton Aargau, diese Personen sind gut vernetzt. Die Bevölkerung und das Unternehmertum sind schon heute sehr gut vertreten im Bankrat. Wir haben die Entwicklung, die sich nach der Bekanntgabe der nachhaltigen Kriterien Ende Januar ergeben hat, sicher etwas unterschätzt. Ich glaube aber nicht, dass dies mit einer anderen Besetzung des Bankrats anders gewesen wäre. Deshalb bin ich der Meinung, dass dies keinen Einfluss auf die künftige Zusammensetzung haben sollte.

Braucht es statt einer festen Wirtschaftsvertretung im Bankrat künftig eine Expertin oder einen Fachmann für Nachhaltigkeitsfragen in diesem Gremium?

Das wäre der völlig falsche Weg. Nachhaltigkeit ist ein zentraler Baustein unserer Strategie. Deshalb muss dieses Thema die ganze Bank durchdringen, das reicht vom obersten Führungsorgan bis zur Kundenberatung am Schalter. Erst wenn alle unsere Mitarbeitenden die Nachhaltigkeit leben, können wir unsere Ziele erreichen.

