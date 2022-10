Aargauer Kesb-Chef wird nach 18 Jahren pensioniert

Interview Pensionierter Kesb-Chef ist überzeugt: «Die Bevölkerung würde Kinder schneller fremdplatzieren» Jürg Lienhard war 18 Jahre Oberrichter im Aargau und seit 2013 Präsident der Kammer für Kindes- und Erwachsenenschutz. Er sagt, warum er froh ist, dass es das Vormundschaftswesen nicht mehr gibt und warum er sich rüstige Rentner – aber nicht sich selbst – als Beistände wünschen würde. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

«Der Kindes- und Erwachsenenschutz ist im Aargau sehr schlank aufgestellt. Für mich etwas zu schlank», sagt Jürg Lienhard. Severin Bigler

Nächstes Jahr ist es zehn Jahre her, dass das Vormundschaftswesen abgeschafft und die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) eingeführt wurde. Oberrichter Jürg Lienhard hat den Wechsel im Aargau mitgestaltet und präsidierte ab 2013 die neue Kammer für Kindes- und Erwachsenenschutz des Aargauer Obergerichts. Diese beurteilt Beschwerden gegen Entscheide der Kesb, die im Aargau in die Gerichte integriert sind. Es geht um Beistandschaften, Sorgerechtsstreitigkeiten oder auch Fremdplatzierungen von Kindern.

Ende Juli ist Jürg Lienhard pensioniert worden. So richtig realisiert hat er es noch nicht, dass er nach 18 Jahren nicht mehr Oberrichter ist. «Im Moment fühlt es sich an wie verlängerte Ferien», sagt er. Aber er ist sich sicher, dass ihm schon bald nicht nur die Arbeit als Richter, sondern auch der Berufsalltag und seine Kolleginnen und Kollegen fehlen werden.

Gibt es auch Dinge, die Sie nicht vermissen werden?

Jürg Lienhard: Die Coronajahre waren auch für uns am Gericht schwierig. Dass der Austausch mit den Mitarbeitenden und Gemeinden oder Beiständinnen plötzlich online stattfinden musste, das vermisse ich gar nicht.

Wie haben Sie das mit Befragungen gelöst?

Bei fürsorgerischen Unterbringungen, also Einweisungen in eine Psychiatrie gegen den Willen der Betroffenen, haben wir vorwiegend online gearbeitet.

Funktioniert das? Eine fürsorgerische Unterbringung betrifft ja Leute in einem psychischen Ausnahmezustand.

Es funktioniert tatsächlich nicht so gut. Aber zeitweise war es nicht anders möglich. Auch Befragungen in Pflegeheimen waren nicht möglich, weil Externe nicht zugelassen waren. Wir haben zwar alle gelernt, online zu arbeiten, aber es ist nicht optimal.

Hat der fehlende persönliche Kontakt zu schlechteren Entscheiden geführt? Sprich: Sind während der Pandemie mehr Fälle beim Obergericht, der Beschwerdeinstanz, gelandet?

Nein. Und es gab – anders als befürchtet – auch nicht mehr Kindesschutzfälle während der Pandemie. Aber die Dünnhäutigkeit haben wir schon gespürt.

Inwiefern?

Es gab verstärkt Drohungen gegen Mitarbeitende der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb). Die gab es schon vor Corona, aber im Zusammenhang mit dem Ausnahmezustand während der Pandemie hat das sicher zugenommen.

Als Oberrichter waren Sie vermutlich nicht so oft Zielscheibe von Angriffen wie Beiständinnen oder Mitarbeitende der Kesb.

Nein, solche Drohungen betreffen natürlich schon vor allem die Beiständinnen. Aber das Obergericht ist ja auch noch Aufsichtsinstanz und ich hatte immer ein offenes Ohr für Familiengerichte und Beiständinnen. Ich wurde oft gefragt, wie ich eine Situation einschätze, ob beispielsweise eine Strafanzeige sinnvoll ist oder ein Gesuch um Amtsgeheimnisentbindung.

Im Kindes- und Erwachsenenschutz hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Nächstes Jahr ist es zehn Jahre her, dass das Vormundschaftswesen abgeschafft wurde. Haben Sie sich das alte System je zurückgewünscht?

Nein. Ich sage auch gleich, warum, möchte aber zuerst noch allgemein erklären, in welchem Bereich wir uns rechtlich überhaupt bewegen.

Nur zu.

Wir haben es mit einem sehr privaten Bereich und massiven Eingriffen in die familiäre und private Lebenssituation zu tun. Es geht um Fremdplatzierungen von Kindern oder darum, Erwachsenen ihre Kompetenzen über die Finanzen oder Gesundheit wegzunehmen. Solche Entscheide gehören in die Hände von Fachbehörden.

Es gibt für Sie also kein Zurück.

Nein, das ist undenkbar. Der Wechsel war überfällig. Damit will ich nicht sagen, dass die Laienbehörden vorher alles falsch gemacht haben. Sie haben oft mit einem gewissen Pragmatismus im Ergebnis richtige Entscheide gefällt. Aber sie hatten meist nur selten derartige Entscheide zu fällen und damit viel zu wenig Erfahrung und Routine – gerade die kleineren Gemeinden.

Es gab schon unter dem alten Recht die Möglichkeit, sich gegen einen Entscheid zu wehren. Haben Beschwerden mit der Einführung des neuen Rechts zugenommen?

Früher gab es zwei Rechtsmittelinstanzen. Die Bezirksämter und die Vormundschaftskammer des Obergerichts, wie sie damals hiess. Es gab damals mehr Beschwerden auf Ebene Bezirksamt, dafür bei uns am Obergericht etwas weniger. Heute haben wir mit der Kammer für Kindes- und Erwachsenenschutz nur noch eine Beschwerdeinstanz – entsprechend haben wir etwas mehr Beschwerden als früher, aber etwas weniger, als die Bezirksämter damals hatten. Der Rechtsweg ist schlanker und schneller, hat sich aber sonst nicht wesentlich verändert unter dem neuen Recht.

Entscheidet das Obergericht oft anders als die Familiengerichte?

Wir haben in den letzten zehn Jahren immer wieder Beschwerden von Betroffenen gutgeheissen. Ich schätze, dass von den 80 bis 100 Beschwerden pro Jahr vielleicht 10 bis 15 Prozent erfolgreich oder teilweise erfolgreich sind. Es gibt aber allgemein relativ wenig Beschwerden. Das zeigt, dass die meisten Entscheide angebracht waren und entsprechend von den Betroffenen auch akzeptiert wurden.

Das steht im Widerspruch zur öffentlichen Wahrnehmung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Hat die Kesb ein Imageproblem?

Ich sage nicht, dass die Familiengerichte oder auch die Kammer für Kindes- und Erwachsenenschutz keine Fehler machen, überhaupt nicht. Aber wenn Journalistinnen oder Politiker aufgrund eines einzelnen Falles eine ganze Behörde in Frage stellen, stört mich das.

Wegen des Amtsgeheimnisses darf sich die Kesb nicht zu Einzelfällen äussern. Dadurch kennt man oft nur die Seite der Betroffenen.

Es ist absolut richtig, dass wir uns nicht zu Einzelfällen äussern dürfen. Es geht darum, die Betroffenen zu schützen. Ich bin aber überzeugt, dass die Bevölkerung häufiger eine Massnahme anordnen oder Kinder schneller fremdplatzieren würde, als es die Behörden tun, wenn wir in der Öffentlichkeit sagen könnten, was wir in den Akten gesehen oder in einer Anhörung gehört haben.

Machen Sie ein Beispiel.

Denken Sie an einen Messie-Haushalt. Ich habe jeweils nur Fotos gesehen. Aber da sprechen wir von Wohnungen, die zugemüllt sind und in denen ein Durchkommen vor lauter Abfallsäcken fast nicht mehr möglich ist. Ich bin überzeugt, die Bevölkerung würde, wenn sie diese Bilder sieht, sofort fordern, die Kinder fremd zu platzieren.

Und die Behörden finden es in Ordnung, wenn Kinder in einer zugemüllten Wohnung aufwachsen?

Natürlich nicht. Aber wir ordnen Fremdplatzierungen sehr zurückhaltend an und suchen andere Lösungen, beispielsweise unterstützende oder aufsuchende Massnahmen.

«Heute sind wir sehr zurückhaltend mit Fremdplatzierungen. Manchmal vielleicht fast schon zu zurückhaltend», sagt Jürg Lienhard. Severin Bigler

Bei Fremdplatzierungen herrschte früher eine völlig andere Praxis.

Das ist so. Denken Sie an die sogenannten Kinder der Landstrasse. Damals war man überzeugt, dass es richtig sei, Fahrenden die Kinder wegzunehmen und diese «anständig» zu erziehen. Derartiges geschah bis in meine Kindheit. Heute sind wir davon zum Glück weit entfernt und sehr zurückhaltend mit Fremdplatzierungen. Manchmal vielleicht fast schon zu zurückhaltend.

Liegt das auch an den hohen Kosten?

Eine Fremdplatzierung ist natürlich teuer. Man versucht deshalb oft zuerst – und auch zu Recht – die Familien mit anderen Massnahmen zu unterstützen. Gleichzeitig ist ein Kind, das fremdplatziert ist, nicht einfach für immer fremdplatziert. Da finden permanent Überprüfungen statt.

Trotzdem gibt es Einzelfälle, in denen sehr teure Massnahmen angeordnet werden. In Turgi zum Beispiel kostete ein besonders gravierender Fall die Gemeinde mehr als 100’000 Franken pro Jahr.

Diese Fälle sind teuer. Das ist so. Deshalb gibt es im Aargau das System des Teilpoolings. Bei einem Fall, der mehr als 60'000 Franken pro Jahr kostet, wird jener Kostenanteil, der über dieser Grenze liegt, von allen Gemeinden in Relation zu ihrer Einwohnerzahl zusammen finanziert.

Dieses Teilpooling funktioniert nur dann, wenn die Betroffenen Sozialhilfe beziehen.

Darauf hat FDP-Grossrat Adrian Schoop in einem Vorstoss hingewiesen, was wir sehr begrüsst haben. Wir waren der Meinung, das Teilpooling funktioniere, und waren entsprechend erstaunt, dass das nicht in allen Fällen so ist. Dieser Vorstoss hat also etwas gebracht.

Adrian Schoop kritisiert auch, dass die Gemeinden nicht in die Entscheide involviert sind, die angeordneten Massnahmen aber bezahlen müssen.

Das ist natürlich unschön. Aber das ist auch beim öffentlichen Verkehr oder im Strassenbau so und nicht nur im Kindes- und Erwachsenenschutz. Ausserdem: Wenn eine Gemeinde oder auch ein Gericht heute aus Kostengründen eine notwendige Kindesschutzmassnahme nicht anordnen würde, wäre das rechtswidrig. Eine solche Massnahme muss angeordnet werden, wenn sie notwendig ist. Ob sie viel kostet, oder nicht, darf nicht massgebend sein.

Dennoch gibt es eine gewisse Bandbreite zwischen keiner Massnahme und einem teuren Sondersetting.

Der Vorwurf, die Familiengerichte nähmen keine Rücksicht auf die Kosten, ist sicher falsch. Ich bin überzeugt, dass sie sich für die günstigere Massnahme entscheiden, wenn sie ähnlich wirksam ist wie eine teurere. Ich habe manchmal sogar Angst, dass sie wegen der hohen Kosten eine Massnahme nicht anordnen, die angezeigt wäre.

Gibt es einen Fall, bei dem Sie im Nachhinein anders entscheiden würden?

Es kommt relativ häufig vor, dass man sich als Richter fragt, ob ein Entscheid richtig war. Das gehört zum Ringen um das Richtige. Gleichzeitig muss ein Gericht entscheiden. Und als Richter muss man es aushalten, dass man entscheiden muss.

Im schlimmsten Fall kann es in einer Tragödie enden wie im Fall Flaach, wo eine junge Mutter am 1. Januar 2015 ihre beiden Kinder tötete, um sie vor der Heimplatzierung zu verschonen. Welche Lehren haben Sie aus diesem Fall gezogen?

Dass man vermehrt mit den Leuten reden muss. Gerade schwerwiegende Entscheide müssen mündlich eröffnet und den Betroffenen erklärt werden. Ein Brief mit dem Entscheid reicht da nicht. Es ist in diesem Zusammenhang zum Beispiel sehr wichtig, den Betroffenen die Perspektiven aufzuzeigen. Zu sagen: «Ja, es braucht eine Fremdplatzierung, aber diese ist nicht für immer. Sie kann vielleicht in einem halben Jahr aufgehoben werden, wenn Sie psychisch stabiler sind oder eine Arbeitsstelle haben.»

Das braucht Zeit und Personal. Der Aargau ist nicht gerade bekannt dafür, viele Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

Der Kindes- und Erwachsenenschutz ist im Aargau sehr schlank aufgestellt. Für mich etwas zu schlank. Wir haben von Anfang an und immer wieder um mehr Ressourcen gekämpft. 2014 sind wir im Grossen Rat mit einem Antrag aber nicht durchgekommen. Wir haben dann aber immerhin jene Stellen behalten können, die wir zuerst nur befristet erhalten haben.

Die Anzahl Fälle nimmt ja auch nicht ab, nehme ich an.

Nein. Sie steigt aber auch nicht extrem. Trotzdem sind die Behörden immer etwas am Anschlag und das führt auch zu einem Schwarzer-Peter-Spiel. Belastete oder überlastete Familiengerichte schieben Aufgaben an Beistände ab und diese schimpfen dann.

Nebst Berufsbeiständen können im Aargau auch Angehörige als Beistand eingesetzt werden. Was ist Ihnen lieber?

Bei Erwachsenen ist es oft so, dass der Sohn oder die Tochter einer dementen Person deren Beiständin oder Beistand ist. Im Kindesschutz geht das nicht, weil nahestehende Personen oft zu stark involviert sind. Was es im Aargau nicht oder fast nicht gibt, sind private Beistände ausserhalb des Familiengefüges. Das ist ein Diskussionsthema schweizweit und in anderen Kantonen ist es schon häufiger der Fall, dass zum Beispiel rüstige Rentner diese Aufgabe übernehmen und entsprechend geschult werden.

Was halten Sie davon?

Ich habe mich dafür eingesetzt in den letzten Jahren vor meiner Pensionierung und versucht, etwas aufzugleisen. Es bräuchte aber politische Entscheide, um das im Aargau implementieren zu können, und es würde auch Geld kosten, die privaten Beistände zu schulen und zu betreuen.

Würden sich private Beistände denn längerfristig finanziell auszahlen?

Ich glaube, die Kosten würden sich dadurch kaum verändern. Es braucht mehr Aufwand für die Betreuung und Schulung der privaten Beistände, dafür kosten sie etwas weniger.

Was wäre denn der Vorteil dieser Lösung?

Es wäre eine Chance für die Betroffenen. Private Beistände hätten viel mehr Zeit als Berufsbeistände, die häufig 60 bis 80 Fälle betreuen. Wenn man Private einsetzen würde, würden diese die Leute möglicherweise auch viel länger begleiten – bei den Berufsbeiständen ist die Fluktuation enorm.

Aber wenn ein Beistand mehr Zeit hat, führt das nicht auch dazu, dass er mehr tut als nötig und es dadurch teurer wird?

Nein. Die Kosten für die Beistandschaft sind pauschalisiert.

Politisch wurde diese Idee bisher nicht eingebracht.

Nein, bisher nicht. Im Aargau wird allgemein gezögert, wenn es darum geht, personelle Begehren zu stellen, weil bekannt ist, dass es solche Forderungen politisch schwer haben. Ich hoffe aber, dass die Justizleitung das Thema bei Gelegenheit aufgreift und einbringt. Manchmal braucht es auch von extern aus der Politik noch einen Anstoss.

Sie haben gesagt, das wäre ein Job für rüstige Rentner. Könnten Sie sich vorstellen, als privater Beistand zu arbeiten?

Nein. Ich hatte in diesem System jetzt so lange eine andere Rolle. Ich habe den Beiständinnen und Beiständen jetzt zehn Jahre lang gesagt, was sie falsch machen und was sie anders machen sollen, und würde selber wahrscheinlich von Fehler zu Fehler straucheln. Ich glaube nicht, dass das der richtige Wechsel wäre.

