Aargauer Psychiatrie-Chef will mehr Geld vom Kanton

Interview Neuer Psychiatriechef will mehr Geld vom Kanton: «Wir haben eine Finanzierungslücke von drei Millionen Franken» Beat Schläfli ist seit gut 100 Tagen CEO der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG). Mit der AZ spricht er über den Fachkräftemangel, die Nachwehen der Führungskrise und seine Erwartungen an den Kanton als Eigentümer. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beat Schläfli ist seit August CEO der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG). Sandra Ardizzone

Pink beruhigt. Das ist wissenschaftlich belegt. Die Farbe wird deshalb auch in Psychiatrien, Gefängnissen oder Ausnüchterungsstellen eingesetzt. Auch in Beat Schläflis Büro hängt ein riesiges pinkes Bild an der Wand hinter dem Sitzungstisch. Der CEO der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) hat es nicht selbst ausgesucht. Es stammt noch von seinem Vorgänger, Jean-François Andrey. Aber Beat Schläfli gefällt's. Das Bild darf bleiben.

Die AZ war vor gut einem Jahr zuletzt im Chefbüro. Andrey schlug damals Alarm. Die drei Akutstationen für Erwachsene waren überlastet, fast jedes fünfte Bett konnte wegen Personalmangels nicht betrieben werden und Pflegefachkräfte wandten sich in Sorge um die Patientensicherheit mit einem Brief direkt an den zuständigen Regierungsrat Jean-Pierre Gallati.

Hat sich die Lage beruhigt?

Beat Schläfli: Ja. Wir können seit Ende letzten Jahres wieder alle Betten betreiben. Es sind seither auch verschiedene Dinge verbessert worden.

Zum Beispiel?

Wir haben eine vierte Akutstation eröffnet. Das nahm Druck von den einzelnen Stationen. Und wir haben den internen Pflegepool ausgebaut. Dadurch können wir Vakanzen oder kurzfristige Personalausfälle vermehrt mit internen Mitarbeitenden abdecken.

Und dieser Flex-Pool ist für Mitarbeitende attraktiv?

Mitarbeitende im Pflegepool können sehr gut Teilzeit oder im Stundenlohn arbeiten. Viele finden das attraktiver als eine Festanstellung. Sie können selbst bestimmen, wann sie eingeteilt werden möchten und wann nicht. Das ist gerade bei der jüngeren Generation ein Bedürfnis.

Werden die traditionellen Arbeitszeitmodelle verschwinden?

Nein. Es braucht auch in Zukunft beides. Gleichzeitig werden wir nicht darum herumkommen, generell über neue Arbeitszeitmodelle nachzudenken.

Woran denken Sie da? Gleicher Lohn für weniger Arbeit?

Nein. An diesen Modellen zweifle ich. Ich glaube nicht, dass sie die Lösung sind. Aber wir müssen flexibler werden. Bei der Teilzeitarbeit natürlich, aber es muss auch möglich sein, dass Mitarbeitende zum Beispiel zusätzliche Ferien «einkaufen» können.

Wie sorgen Sie dafür, dass sich trotz unterschiedlicher Arbeitsmodelle niemand benachteiligt fühlt?

Das braucht Erklärungs- und Überzeugungsarbeit. Wir müssen beispielsweise bestehenden Teams aufzeigen, dass sie von flexibel einsetzbaren Mitarbeitenden profitieren. Wenn jemand kurzfristig ausfällt, können sie zum Telefon greifen und bekommen internen Ersatz. Die Alternative wäre, einen Tag niemanden zu haben, weil das Temporärbüro einen Tag braucht, um jemanden aufzubieten. Es war auch von Anfang an Bedingung, dass der Pflegepool kein intern konkurrierendes Angebot sein darf.

Von der Rehabilitation in die Psychiatrie Sandra Ardizzone Beat Schläfli Der 56-Jährige ist seit August CEO der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG). Zuvor war er während zehn Jahren Direktor der aarReha Schinznach. Von 2005 bis 2012 war Beat Schläfli Mitglied der Geschäftsleitung der Sanitas-Krankenversicherung und von 2001 bis 2005 leitete er beim Kassenverband Santésuisse die Abteilung Tarife und Preise. Nach seinem ersten Studium als Turn- und Sportlehrer machte er einen Abschluss in Volks- und Betriebswirtschaft. Beat Schläfli ist verheiratet und hat drei Söhne. Er lebt im Bezirk Zofingen.

Wie sehr macht Ihnen der Fachkräftemangel zu schaffen?

Der Fachkräftemangel betrifft die ganze Branche. Auch für uns ist es schwieriger geworden, Personal zu finden. Betroffen sind alle Bereiche: die Medizin, die Pflege, die Therapie – und sogar im Bereich Handwerk oder IT ist es schwieriger geworden. Im Moment liegt unser Stellenbesetzungsgrad bei ungefähr 95 Prozent. Das ist nicht schlecht, aber auch wir haben Vakanzen, die wir nicht sofort besetzen können.

Wie erklären Sie sich, dass andere Spitäler wegen Personalmangels Betten schliessen müssen, Sie aber nicht?

Ich glaube schon, dass es am Schluss auch eine Frage der Unternehmenskultur und des Teamspirits ist. Es geht ja nicht nur darum, neues Personal zu rekrutieren. Genauso wichtig ist es, die bestehenden Mitarbeitenden zu halten. Das schafft ein Unternehmen, wenn die Rahmenbedingungen und das Team stimmen. Ich kenne zum Beispiel Pflegeheime mit einer Warteliste von diplomierten Pflegefachpersonen, die gerne dort arbeiten möchten.

Gerade die Unternehmenskultur der PDAG sorgte aber auch immer wieder für Kritik. Selbst Verwaltungsratspräsident Kurt Aeberhard bezeichnete die Situation vor einem Jahr als «Führungskrise».

Ich war nicht involviert damals. Aber ich glaube auch, dass es eine Frage der Führung war, die zur Krise geführt hat. Die Kultur eines Unternehmens ist stark abhängig von der Führung. Führungskräfte haben eine Vorbildfunktion. Nach der Krise ist ja auch eine ganze Führungslinie ausgetauscht worden. Ich habe das Gefühl, da wurden Fortschritte gemacht. Vielleicht auch, weil die Krise gezeigt hat, wie wichtig eine gute Führung ist.

Was ist besser geworden?

Die externe Untersuchung hat zwei Probleme benannt: die Kommunikation zwischen Hierarchiestufen und die Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen. Als wichtige Änderung wurde die duale Führung eingeführt. Heute leiten die Pflege und die Ärzteschaft die Zentren gemeinsam. Das ist auch ein extrem starkes Signal an die Pflege, die sich letztes Jahr nicht ernst genommen fühlte.

Konnten Sie als neuer CEO auch etwas zur Entspannung beitragen?

Dass es jetzt besser ist als vor einem Jahr, hat nichts mit mir zu tun. Aber ich stehe hinter diesem Kulturwandel. Das Vertrauen in die Führung ist zentral. Mitarbeitende müssen sich darauf verlassen können, dass sie Probleme nach oben melden können, ernst genommen werden und eine Lösung gesucht wird. Meine Türe ist immer offen, wenn ich nicht gerade ein Interview gebe (lacht). Und ich hoffe, das ist auch bei den Klinikleitungen so. Ich erwarte, dass sie sich auf den Abteilungen zeigen und sich nicht im Büro verkriechen.

Letztes Jahr war auch der hohe Aufnahmedruck ein Thema. Wer kein dringender Notfall war, musste unter Umständen auf einen stationären Platz warten. Gibt es immer noch eine Warteliste?

Im Erwachsenenbereich läuft es gut und wir haben keine langen Wartezeiten mehr. Bei den Kindern und Jugendlichen funktioniert die Notfallversorgung in Krisensituationen sowohl ambulant als auch stationär. Unschön ist, dass Kinder und Jugendliche, die keine akute Krise haben, für ambulante Behandlungen nach wie vor warten müssen. Das wollen wir verhindern. Aber das kostet.

Die PDAG haben bereits Ende Juni 2021 bei der Regierung einen Antrag um Zusatzfinanzierung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gestellt. Es ging um verschiedene Projekte und insgesamt 5,5 Millionen Franken. Was ist damit passiert?

Der Kanton hat für 2023 mittlerweile eine Erhöhung der Beiträge um rund 2,5 Millionen Franken in Aussicht gestellt. Das ist sehr erfreulich. Die grösste Lücke klafft weiterhin im Bereich der ambulanten Leistungen. Hier besteht weiterhin eine Finanzierungslücke von rund 3 Millionen Franken.

Warum können Sie notwendige Angebote denn nicht selber finanzieren?

Die ambulanten Tarife sind nicht kostendeckend und wir erbringen drei Viertel unserer Leistungen ambulant. Jeder Franken, den wir so einnehmen, kostet uns 1.40 Franken. Das können wir uns nicht mehr leisten. Wir fordern deshalb, dass das ausgeglichen wird. Das zahlt sich am Schluss sogar aus, weil eine ambulante Behandlung viel weniger kostet als eine stationäre.

Aber im Rahmen der Teilrevision des Spitalgesetzes wurde entschieden, die ambulante psychiatrische Versorgung zu fördern. Seit 2021 steht das so im Gesetz. Hapert es also mit der Umsetzung?

Sagen wir, es wird nicht konsequent umgesetzt. Wir erhalten für die ambulante Versorgung, die wir erbringen, seit Jahren fix 6,5 Millionen Franken vom Kanton. Aber dieser Betrag reicht einfach nicht mehr. Die ambulanten Leistungen sind in den letzten fünf Jahren um über 60 Prozent gestiegen. Der Betrag müsste variabel sein und mit der Leistung, die erbracht wird, mitwachsen.

In der aktuellen Situation bauen Sie also notwendige und in Ihren Augen sinnvolle Angebote für Kinder und Jugendliche nicht auf, weil es finanziell nicht drin liegt?

Ja.

2021 haben die PDAG einen Gewinn von 7,2 Millionen Franken erwirtschaftet. Die Ebitda-Marge lag bei 8,7 Prozent. Da könnten Sie die 5,5 Millionen Franken doch einfach im Sinne der Patientinnen und Patienten investieren.

Eine solche Investition ginge zu Lasten unseres Ebitda. Der Ebitda ist wichtig, damit wir auch künftig in Personal und Unternehmung investieren und uns erfolgreich weiterentwickeln können. Der Verwaltungsrat der PDAG wird einem Leistungsausbau nicht zustimmen, wenn er zu Lasten des Ebitda geht. Deshalb spielen wir diesen Ball an die Politik zurück. Wenn der Kanton will, dass wir unseren Versorgungsauftrag wahrnehmen und gleichzeitig unser Ebitda stimmt, muss er für Kosten aufkommen, die von der Krankenkasse nicht vollständig gedeckt sind.

Sie müssten auch noch Personal finden, das diese Leistungen erbringen kann.

Das ist sicher eine Herausforderung. Aber die PDAG sind eine hochspezialisierte Klinik und wir sprechen von ambulanten Leistungen. Das ist auch für Mitarbeitende attraktiv. Mit Arbeitszeiten von Montag bis Freitag und ohne Schichtbetrieb. Ich bin überzeugt, dass wir zügig ausbauen könnten, wenn wir das Geld bekommen.

Apropos Finanzen: Die Teuerung und steigenden Energiekosten dürften Sie ebenfalls spüren. Werden Sie den Kanton deswegen um finanzielle Hilfe bitten?

Wir werden 2,1 Millionen Franken in Lohnerhöhungen investieren und rechnen mit 2 Millionen Franken Mehrkosten wegen der gestiegenen Energiepreise. Wir haben den Vorteil, dass wir unsere stationären Tarife gekündigt haben. Im Moment sind wir mit den Versicherern in Verhandlungen über die neue Tarifhöhe. Die Teuerung muss da natürlich unbedingt rein.

Sind Sie zuversichtlich, dass die Versicherer das auch so sehen?

Ich gehe davon aus. Wenn wir uns nicht einigen können, muss der Kanton einen Tarif festlegen, und ich bin überzeugt, dass wir da sicher im Minimum die Teuerung erhalten werden.

Sie werden also kein Finanzhilfegesuch stellen, sondern hoffen auf die Tarifverhandlungen?

Ja. Wo wir Geld vom Kanton brauchen, ist, wie gesagt, im ambulanten Bereich.

Bevor Sie CEO in Königsfelden wurden, waren Sie Direktor der aarReha Schinznach. Warum der Wechsel von der Rehabilitation in die Psychiatrie?

Ich hatte spannende zehn Jahre bei der aarReha. Aber es stellte sich die Frage, wie es weitergehen soll. Ich bin 56 Jahre alt. Mir bleiben also noch neun Jahre bis zur Pensionierung. Die Möglichkeit, bei den PDAG einzusteigen und noch einmal etwas Neues kennen zu lernen, hat mich gereizt. Auch, weil die Psychiatrie vor grossen Herausforderungen steht. Ich mag Jobs, in denen ich anpacken und etwas bewegen kann.

Hat es Sie auch gereizt, eine der drei kantonseigenen Gesundheitsinstitutionen zu führen?

(lacht) Es hat mich zumindest nicht so stark abgeschreckt, dass ich mich dagegen entschieden habe. Ich hatte in der aarReha, deren Trägerschaft eine Stiftung ist, sehr viele Freiheiten. Das ist jetzt schon anders.

Inwiefern?

Die Politik interessiert sich plötzlich viel mehr für das, was ich mache. Ich habe Eigentümergespräche beim Kanton. Nach dem ersten Apéro hatte ich bereits ein «Aufgebot» in die Gesundheitskommission. Ich bin natürlich gerne gegangen. Es ist wichtig für mich, die Grossrätinnen und Grossräte zu kennen, die mir auf die Finger schauen. Ich bin ja auch auf sie angewiesen, wenn es darum geht, Projekte realisieren zu können oder Geld vom Kanton zu erhalten.

Würden Sie eine Privatisierung oder Teilprivatisierung der Kantonsspitäler begrüssen?

Ich finde das eine schwierige Frage und es wird auch schwierig sein, Mehrheiten dafür zu finden. Heute hat der Kanton sicher zu viele unterschiedliche Rollen. Ich weiss aber auch nicht, ob es mit mehreren Aktionären tatsächlich einfacher wäre. Mir ist wichtig, dass es eine klare Eigentümerstrategie gibt, die einzelne Unternehmung sich innerhalb dieser Strategie aber frei bewegen kann.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen