AKB-Chef will umstrittene Kreditregeln nochmals überprüfen

Interview Macht die AKB eine Kehrtwende bei nachhaltigen Krediten? Direktor will umstrittene Regeln nochmals überprüfen Dieter Widmer kann ein Rekordergebnis der Aargauischen Kantonalbank (AKB) präsentieren, sieht sich aber auch mit Kritik an den neuen, nachhaltigen Kreditregeln der Bank konfrontiert. Im Interview kündigt er eine Überprüfung der Ausschlusskriterien an, verteidigt aber grundsätzlich die Nachhaltigkeitsstrategie der Bank. 22.02.2022

Dieter Widmer, Direktionspräsident der AKB: «Wenn wir von Nachhaltigkeit reden, schauen wir das gesamtheitlich über alle Geschäftsbereiche an.» Chris Iseli / AGR

Sie sagten im November in einem Interview mit dem Portal finews.ch, die AKB wolle bis 2024 die nachhaltigste Bank im Aargau werden und zu bleiben. Wer hat diesen Titel denn jetzt, und auf welchem Platz steht die AKB?

Dieter Widmer: Es gibt verschiedene Ratings, für uns ist nicht die Platzierung entscheidend, sondern die Aussenwirkung und Wahrnehmung in der Bevölkerung. Ziel ist, dass die AKB als nachhaltigste Bank wahrgenommen wird, wir haben als Bank der Aargauerinnen und Aargauer in diesem Kanton eine grosse Verantwortung in diesem Bereich. Das ist auch in der Eigentümerstrategie des Regierungsrats klar festgehalten, das Thema Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig.

Zuletzt hat die AKB nachhaltige Kreditkriterien eingeführt, das löste heftige Kritik von SVP, FDP, Handelskammer und Gewerbeverband aus. Haben Sie damit gerechnet?

Wir waren bezüglich der Intensität der Rückmeldungen überrascht. Wir sehen bei der Nachhaltigkeit ein grosses Wachstumspotenzial, zumal es im Aargau sehr viele Firmen gibt, die jetzt schon nachhaltig arbeiten und wirtschaften. Es war uns klar, dass der Entscheid einen gewissen Spagat darstellt und nicht alle darüber jubeln werden. In einem umfassenden ESG-Konzept ist für uns einerseits die Einführung von nachhaltigen Kreditvergabekriterien ein logischer Schritt. Andererseits unterstützen wir mit der Green Hypothek Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer mit vergünstigten Hypotheken bei der energetischen Sanierung oder Neuerstellung ihrer Gebäudehülle. Wir planen zudem die Ausdehnung der Green Hypothek auf sämtliche klimatisierten Gebäude inklusive Gewerbeobjekte.

Trotzdem kam die Forderung auf, die AKB solle die neuen Kreditregeln sistieren – haben Sie die Brisanz der Entscheidung unterschätzt?

Wenn wir von Nachhaltigkeit reden, dann schauen wir das gesamtheitlich über alle Geschäftsbereiche an. Dazu zählen die Green Hypothek, die Stiftung Lebensraum Aargau, die im Herbst gegründet wurde, aber auch das Kreditgeschäft. Es gab nach der Ankündigung der neuen Kreditregeln aber Unsicherheiten und auch falsche Aussagen und zusätzliche Ängste, hier muss ich einräumen, dass die Kommunikation nicht optimal war. Wir nehmen die Kritik ernst und sind offen für den Dialog mit allen Seiten. Ich muss aber sagen, dass es auch zahlreiche positive Reaktionen gab, dies ging bisher vielleicht etwas unter.

Zuletzt kam Kritik von Schnapsbrennern und Obstbauern - bleiben alle Kriterien in Kraft, oder nimmt die AKB gewisse Einschränkungen zurück?

Wir werden die Kreditvergabekriterien in den nächsten Wochen intern nochmals kritisch hinterfragen. Wir nehmen die Kritik ernst. Vorläufig gelten die Regeln aber weiter, wie sie auf unserer Webseite definiert sind. Ich empfehle allen, bei Unklarheiten die Details dort nachzulesen, einige Aussagen von Interessenvertretern zu Ausschlusskriterien sind ganz einfach nicht korrekt.

Aber grundsätzlich stehen Sie weiterhin hinter den nachhaltigen Kreditregeln? Oder ist eine umfangreiche Rücknahme zu erwarten?

Ich kann unserer Überprüfung nicht vorgreifen, grundsätzlich ist es aber so, dass die AKB bei weitem nicht alle dieser Kriterien selber entwickelt hat, sondern diese schon lange existieren.. Wir haben neben eigenen Ausschlüssen die Empfehlungen der Weltbank übernommen, die seit 15 Jahren unverändert in Kraft sind. Letztlich müssen wir als Verantwortliche der AKB unsere Geschäftspolitik tragen und vertreten – und das können wir absolut. Nachhaltigkeit hat in der Gesellschaft heute eine ganz andere Bedeutung als noch vor 20 Jahren, dem müssen und wollen wir Rechnung tragen.

Jetzt werden Sie von Bürgerlichen und Wirtschaftsverbänden kritisiert, dafür kommt Lob von SP, Grünen und GLP – das muss ein komisches Gefühl sein für Sie?

Nein, ich fühle mich gut, denn ich bin sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Nachhaltigkeit ist kein Konzept von links oder rechts und keine politische Frage, sondern ein Thema, das uns alle angeht. Ich bin überzeugt, dass die AKB längerfristig von der Ausrichtung auf ein nachhaltiges Geschäftsmodell profitieren wird. Dies nicht nur durch Firmenkunden, die in entsprechenden Geschäftsfeldern tätig sind, sondern auch durch Privatkunden, denen es wichtig ist, dass eine Bank nachhaltig ausgerichtet ist.

Wann ist die Nachhaltigkeits-Strategie für Sie ein Erfolg? Wenn das Kreditgeschäft 2022 besser läuft als 2021?

Nachhaltigkeit ist kein Faktor, den man in Monaten beurteilen kann, sondern eine Entwicklung, die sich über mehrere Jahre erstreckt. Dabei spielen verschiedene Aspekte mit, am Ende entscheiden aber die Kundinnen und Kunden, ob unsere Strategie richtig und erfolgreich ist. Für uns gehört Nachhaltigkeit zu den Risikofaktoren, die wir in unserem täglichen Handeln berücksichtigen müssen. Und das gilt eben nicht nur für das Anlagegeschäft, sondern auch für die Kreditvergaben.

Wie stark geht es bei der Nachhaltigkeits-Strategie um ein gutes Image, und wie stark tatsächlich um den geschäftlichen Erfolg?

Es handelt sich nicht um eine Marketing-Gag, wie es gewisse Kritiker betitelt haben. Die Strategie basiert auf der Erkenntnis, dass Nachhaltigkeit in allen Geschäftsbereichen wichtig ist. Natürlich haben solche Entscheide auch einen Einfluss auf das Image einer Bank, aber das war nicht der Hauptgrund dafür. Im Kreditgeschäft sind solche Kriterien von Banken ein eher neues Phänomen, dennoch stellen wir im Gespräch mit unserer Kundschaft fest, dass sie mehrheitlich gut aufgenommen werden.

Das klingt sehr positiv – gab es kein Unternehmen, das sich bei ihnen gemeldet hat, weil es jetzt keine Kredite mehr bekommt von der AKB?

Ein konkreter Fall wäre mir nicht bekannt, von den Kriterien sind im Aargau auch nur wenige KMU-Kunden direkt betroffen. Es geht primär um neue Abschlüsse, die bisherigen Geschäftsbeziehungen sind nur bei Neuregelungen wie zum Beispiel bei Krediterhöhungen betroffen. Für allfällig betroffene Branchen gibt es eine mehrjährige Übergangsfrist, da die Ausrichtung auf die Nachhaltigkeit nicht von heute auf morgen erfolgen kann.

Reputation ist ein wichtiges Thema für eine Bank, bei der CS mit Suisse Secrets und den Coronaverstössen des VR-Präsidenten sowie bei Raiffeisen mit dem Vincenz-Prozess ist das derzeit problematisch. Sind Sie manchmal froh, dass Sie bei der «anständigen» AKB arbeiten?

Das sind Einzelfälle, die dem Image des Bankensektors und des Finanzplatzes Schweiz schaden. Ich weiss, was wir bei der AKB tun – und was wir eben nicht tun. Die Geschäftsleitung und die Mitarbeitenden unserer Bank sind sich ihrer Verantwortung bewusst, wenn es um ihr Verhalten und ihren Auftritt geht. Und ich glaube, der weitaus überwiegende Teil aller Bankangestellten in der Schweiz machen jeden Tag einen guten und korrekten Job.

Spüren Sie nach Skandalen bei anderen Banken, dass mehr Kunden zur AKB wechseln?

Das kommt vor, die Zahl ist aber relativ gering und die Bedeutung von kurzfristigen Wechseln wird überschätzt. Was wir aber feststellen, ist Folgendes: Die Kundinnen und Kunden beschäftigen sich zunehmend stärker mit dem Geschäftsgebaren ihrer Bank und machen Entscheide davon abhängig. Dies war mitunter einer der Auslöser die Nachhaltigkeitsstrategie voranzutreiben.

