EVP-Präsidentin Lilian Studer im Interview

Interview Lilian Studer: «Ich habe mir eine kleine, gute Partei ausgesucht» Lilian Studer (43) ist neue Präsidentin der EVP-Schweiz. Im Interview spricht die Halbnorwegerin über die Vorteile kleiner Parteien, die Haltung der EVP zur «Ehe für Alle» und sie sagt, was sie in der Pandemie am meisten vermisst hat. Eva Berger 02.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lilian Studer aus Wettingen ist Nationalrätin EVP und Parteipräsidentin der EVP Schweiz. Britta Gut

Wir treffen Lilian Studer bei ihr daheim in Wettingen. Sie wohnt in einem ruhigen und doch zentral gelegenen, alten Quartier in einem Mehrgenerationenhaus. Davor steht ein Auto, das mit «Brockenstube» angeschrieben ist. Es gehört zum Laden, den Studer als Geschäftsführerin des Blauen Kreuzes in Oberentfelden betreibt.

Am Nachmittag wird die 43-Jährige dort arbeiten. Ausgebildet wurde Studer zur Lehrerin für textiles Werken, ihr Beruf aber ist die Politik. Das gilt spätestens jetzt, da die Nationalrätin das Präsidium der EVP Schweiz übernommen hat.

Zur Person Lilian Studer ist 1977 in Wettingen geboren, dort aufgewachsen und heute wohnhaft. Sie wurde von den Delegierten am 19. Juni zur Präsidentin der EVP Schweiz gewählt. Am 20. Oktober 2019 hat Lilian Studer die Wahl in den Nationalrat geschafft, dort sitzt sie in der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur. Die Halb-Norwegerin war vorher seit 2002 im Aargauer Grossen Rat. Lilian Studer war 2004 Mitbegründerin der Jungen EVP Schweiz und auch erste Präsidentin. (eva)

Sie sind erst seit eineinhalb Jahren im Nationalrat und jetzt bereits Präsidentin der EVP Schweiz. War das der Plan?

Lilian Studer: Überhaupt nicht! Ich hatte in meinem Lebensplan weder die Politik noch ein Parteipräsidium. Diese Anfrage kam überraschend und ich habe mir viel Zeit zum Überlegen genommen, einen solchen Job nimmt man nicht einfach so an. Aber ich lasse mich sehr gerne auf dieses Abenteuer ein.

Wird man in einer kleinen Partei wie der EVP schneller in die Posten gedrängt?

Man macht automatisch mehr als in einer grossen Partei, wo man sich je nach Aufgabe zurücknehmen kann, oder Schlange steht. Es hätte auch jemand anderes bei uns das Präsidium übernehmen können, idealerweise macht es aber jemand aus dem Nationalrat und da ist die Auswahl bei uns sehr klein. Wir sind ja nur zu dritt.

Von aussen kam Ihre Wahl zur Präsidentin nicht überraschend. Man stellt sich vor, dass Sie etwas vorbereitet sind, weil Ihr Vater Heiner Studer auch Nationalrat und EVP-Präsident war. Stimmt das denn nicht?

Einiges weiss ich sicher, da ich schon lange in der Politik bin. Als Politikerin habe ich meinen Vater in dieser Rolle aber wenig erlebt, ich habe mich damals als Grossrätin bewusst voll und ganz auf den Kanton konzentriert. Schlussendlich bin ich eine andere Person, ich habe meine Eigenarten und Fähigkeiten, wie er seine hatte.

Lilian Studer schaffte am 20. Oktober 2020 die Wahl in den Nationalrat (hier mit Grossrätin Therese Dietiker im Aarauer Bullingerhaus)

Michael Würtenberg

Sie sind mit 43 Jahren politisch schon sehr erfahren, sind früh eingestiegen und rückten bereits als 24-Jährige in den Grossen Rat nach. Haben Sie die EVP gewählt, oder hat die Partei Sie geholt?

Ich habe mir eine kleine, gute Partei ausgesucht. Meine Familie hat mich nicht in die Politik oder in die EVP gedrängt. Aber ich wurde in diesem politischen Umfeld gross, für mich war das ganz gewöhnlich. Es hat mich geprägt, aber zunächst nicht einmal speziell interessiert. Mich interessierten Menschen und die Gesellschaft, und wie man helfen kann. Ich habe dann realisiert, dass das mit der Politik stark zusammenhängt und ich mit ihr etwas bewirken könnte.

Aber warum die EVP? Junge drücken sich doch eher bei den Extremen aus, den Jusos oder der Jungen SVP, zum Beispiel.

Meine Wertegrundhaltung ist jener der EVP am nächsten.

Als Sie zur Präsidentin gewählt wurden, haben Sie die Werte der EVP betont: Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, Menschenwürde. Warum diese Werte?

Ich sehe sie als Leitfaden, an dem wir uns mit unseren Ideen, Haltungen und Vorstössen orientieren. Auch wenn sie nicht modern sind, so sind sie doch auf die aktuellen Themen anwendbar.

An Ihrer Wahl-Delegiertenversammlung hat die EVP auch die Nein-Parole zu einem sehr aktuellen Thema, der «Ehe für alle», gefasst. Wie bringen Sie diese Haltung mit dem Wert Gerechtigkeit zusammen?

Auch innerhalb der EVP gibt es unterschiedliche Meinungen und Haltungen. Es war die Mehrheit, die vor allem wegen der Samenspende das Gesetz ablehnt, da sie das Kindswohl im Fokus hat. Ich finde, auch diese Haltung ist berechtigt.

Sagt Ihre Partei auch deshalb Nein, weil man das von der Evangelischen Volkspartei erwartet?

Ich hoffe nicht, dass man aufgrund von Erwartungen entscheidet.

Die Haltung zu den Rechten der LGBTQ-Bevölkerung entspricht nicht dem Zeitgeist. Gleichzeitig unterstützt die EVP linke Themen. Wie finden Sie im Links-rechts-Schema überhaupt Wähler?

Wir haben eine Stammwählerschaft. Und wir werden von vielen Weiteren unterstützt, insbesondere weil sich unsere Mitglieder oft in der Gesellschaft engagieren und damit ein gutes Netzwerk haben. Auch ich erhalte immer sehr viele Panaschierstimmen. Bei uns als kleine Mittepartei sind die Personen sehr wichtig. Schlussendlich sind wir auch Brückenbauerpartei und auch dies wird geschätzt.

Einsatz für den Umweltschutz: Lilian Studer (links) war Teil des Aargauer Ja-Komitee zum CO2 Gesetz. 01.06.2021 Britta Gut

Die EVP Schweiz ist zwar bereits über 100 Jahre alt aber immer etwa gleich klein, 2019 hatte sie einen Wähleranteil von 2,1 Prozent. Reicht das, um etwas zu bewirken?

Ich wünsche mir natürlich, dass wir noch mehr Wähleranteile gewinnen können. Wir haben zwar eine konstant kleine Basis, darob vergisst man aber, dass nach den Grünen und der GLP auch die EVP zu den Gewinnerinnen bei kantonalen Wahlen der vergangenen zwei Jahren gehörte.

Möchten Sie aus der EVP eine grosse Partei machen?

Mein Ziel ist nicht, die EVP zur Bundesratspartei zu machen, aber ich möchte, dass sie mehr wahrgenommen wird. Bei der Kommunikation können wir uns verbessern und uns sichtbarer machen. Wir haben aber als Nischenpartei auch mehr Spielraum als die grossen Parteien, um uns selbst zu sein und unsere Werte zu vertreten. Auch wenn wir damit nicht ins klassische Links-rechts-Schema passen.

Die EVP ist sehr unterschiedlich stark vertreten, in den katholischen Kantonen gibt es sie fast gar nicht. Könnten Sie sich dort überhaupt etablieren?

Es ist schwieriger. Von der Tradition her sind wir reformiert. Doch der Wunsch, auch in diesen Kantonen vertreten zu sein, ist da. Zudem hat eine Parteizugehörigkeit bei uns nichts mit einer bestimmten Konfession zu tun.

Sie übernehmen das Parteipräsidium in keiner einfachen Zeit, die Coronapandemie legt sich erst. Wie soll der Umgang damit aus Ihrer Sicht weitergehen?

Auch wenn der Alltag wieder normaler wird, dürfen wir nicht fahrlässig werden. Wir haben einen Ausweg mit der Impfung. Gleichzeitig dürfen wir aber auch die epidemiologische Lage nicht aus dem Blick verlieren und müssen allenfalls wieder Anpassungen vornehmen. Wir dürfen nicht vergessen, dass in der Schweiz und im Aargau vieles sehr gut funktioniert hat und wir für eine weitere Welle gewappnet sein können. Und dann müssen wir die sozialen und wirtschaftlichen Folgen angehen.

Sie sind Geschäftsführerin des Blauen Kreuzes Aargau/Luzern und betreiben in Oberentfelden eine Brockenstube, die im Lockdown zu war. Wie läuft es jetzt?

Bei der Wiedereröffnung war das Kundenbedürfnis da und wir hatten sehr gute Umsätze. Der Laden war zuvor zwar geschlossen, aber wir konnten auch während des Lockdowns Hausräumungen anbieten. Das hat uns finanziell geholfen, aber auch unseren Klienten, die Arbeitseinsätze leisten konnten.

Was hat Ihnen im Lockdown am meisten gefehlt?

Die sozialen Kontakte, davon habe ich sonst viel mehr. Ich freue mich darum sehr darauf, dass die Begegnungen wieder normaler werden. Meine Grossmutter in Norwegen habe ich seit über zwei Jahren nicht mehr gesehen.

Wann besuchen Sie sie?

Ich warte noch ein paar Tage, um das zu entscheiden. Noch müsste man nach der Einreise in die Hotelquarantäne, das möchte ich vermeiden. Doch ich bin geimpft und Norwegerin, darum kann es sein, dass es für mich bald einfacher wird.

Hatte die Krise auch positive Seiten?

Ich bin grundsätzlich ein sehr positiver Mensch, das hilft in solchen Situationen. Aber diese Zeit war nicht positiv und hat viel Leid gebracht. Wir kamen glücklicherweise im Vergleich mit anderen Ländern noch gut davon. Auch jetzt funktionieren die Hilfsmassnahmen und die Prävention mit der Impfung. Das ist erfreulich und nicht selbstverständlich.

Lilian Studer während des ersten Lockdowns im Homeoffice (2. April 2020) Zvg

Gab es für Sie persönlich etwas Gutes?

Ich hatte mehr Zeit. Ich habe zwar die Anlässe vermisst, ihre Häufigkeit – manchmal war es einer an jedem Abend – aber nicht. Dadurch, dass vieles digital abgehalten worden ist, wurde es auch effizienter.

Haben Sie sonst keine Freizeit?

Doch, Freizeit ist Lebensqualität. Ich habe mir meine Arbeit so ausgesucht, dass sie mit der Politik vereinbar ist und ich daneben auch noch Zeit für anderes habe. Man erinnert sich am Ende des Jahres an die Ausflüge und die Begegnungen mit Menschen, nicht an die Geschäfte.

Inwiefern ist die Politik bereits Ihr Beruf?

Jetzt mit Nationalrat und Parteipräsidium ist sie der grösste Brocken in meinem Leben. Ich sehe das klar als Beruf, auch wenn viel Freiwilligenarbeit darin steckt.

Nach 17 Jahren im Grossen Rat kannten Sie die kantonalen Geschäfte auswendig. Wie war es für Sie damit, in den Nationalrat zu wechseln?

Ich habe mir immer gesagt: Lilian, jetzt fängst du neu an. Und so war es auch. Die Abläufe sind andere, die Geschäfte ebenfalls. Aber es ging allen Neuen gleich.

Verbringen Sie in Bern auch Zeit mit Ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem Aargau oder bleiben Sie unter Parteigenossen?

Es kommt immer wieder vor, dass wir während der Session aus Baden zusammen mit dem Zug nach Bern reisen oder ich in Bern mit jemandem zusammensitze. Dieser Austausch ist mir sehr wichtig. Ich habe es sehr gut mit den anderen Mitte-Fraktionsmitgliedern, auch den EVPlern. Doch ich pflege gern den Austausch von rechts bis links.

Die neugewählten Aargauer Nationalräte sind gemeinsam mit dem Zug nach Bern an ihren ersten Arbeitstag an der Wintersession gefahren. Fotografiert am 2. Dezember 2019.

Im Bild: Die neuen Aargauer Nationalräte sind komplett: vlnr Benjamin Giezendanner (SVP), Lilian Studer (EVP), Stefanie Heimgartner (SVP), Gabriela Suter (SP), Maja Riniker (FDP), Martina Bircher (SVP), Marianne Binder-Keller (CVP) und Jean-Pierre Gallati (SVP) Sandra Ardizzone / AGR

Wie ist die Zusammenarbeit mit der Kantonalpartei?

Wir tauschen uns immer wieder aus. Wenn es sinnvoll scheint, versuche ich, nationale Anliegen aus dem Kanton in Bern einzubringen und umgekehrt. Insofern haben wir alle Freude, dass wir diesen Sitz geholt haben.

Die EVP hat diesen Sitz der BDP weggeschnappt. Kann sie ihn in zwei Jahren verteidigen?

Es spekulieren jetzt auch andere Parteien auf diesen Sitz, das ist klar, aber wir wollen ihn verteidigen. Ob es gelingt, kommt auf die Konstellationen und auf die Wählenden an. Ich hoffe, dass ich mich für länger als für vier Jahre im Nationalrat eingearbeitet habe. Sollte es aber nicht noch einmal klappen, wird sich eine Türe für Neues öffnen. Aber den Bundesrat schliessen Sie aus. Ja, das ist der Vorteil, wenn man in der EVP ist: Man weiss, dass es so weit nicht kommen wird.