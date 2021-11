Interview: Landammann Stephan Attiger über Corona

Interview Landammann Stephan Attiger: «Mir fehlte monatelang der direkte Kontakt zur Bevölkerung» Der Aargauer Landammann spricht über das Regieren in der Pandemie, die Alternativen zu den traditionellen Stammtischen mit der Bevölkerung und die Kritik am Krisenmanagement des Regierungsrats. Fabian Hägler 07.11.2021, 15.50 Uhr

Landammann Stephan Attiger bei seiner Rede zur Eröffnung der Stätte der Erinnerung «Rettung Sagimülitäli» zwischen Gallenkirch und Linn. Claudia Meier / Aargauer Zeitung

Sie sind dieses Jahr Landammann, haben aber kaum Auftritte, wie das sonst in diesem Amt üblich ist – sind Sie unglücklich, weil Corona das unmöglich machte?

Stephan Attiger: Da gibt es zwei Seiten: einerseits ergibt sich eine gewisse Entlastung von Terminen, vielleicht auch eine Entschleunigung. Andererseits fehlte mir monatelang der Kontakt zur Bevölkerung, der mir sehr wichtig ist. Das Ganze hat sich während der Pandemie verändert: Vor einem Jahr wurden die meisten Anlässe einfach abgesagt, in den ersten Monaten 2021 wurde viel digital durchgeführt, ich hatte sogar mehr Sitzungen als in früheren Jahren. In den letzten Wochen gibt es wieder viele physische Anlässe, wo ich vor Ort bin. Vielleicht sind es nicht Grossveranstaltungen, wie früher, aber es ist wertvoll, wenn man sein Netzwerk auch im kleinen Kreis pflegen kann.

Sie waren kürzlich am Bau- und Wirtschaftskongress im Campussaal Brugg-Windisch, das war mit 600 Personen kein kleiner Anlass.

Das stimmt, das war aber wohl der grösste Anlass seit langem, an dem ich war. Ich freue mich, dass solche Veranstaltungen mit dem Zertifikat möglich sind und man den direkten Austausch wieder pflegen kann. Wir als Regierungsrat schätzen das, aber vielleicht ist es für die Privatwirtschaft sogar noch wichtiger.

Einer der seltenen Grossanlässe: Stephan Attiger am 21. Oktober am

Bau- und Wirtschaftskongress, links Moderatorin Christine Honegger. Valentin Hehli / AGR

Sie planten Landammann-Besuche statt der traditionellen Stammtische mit der Bevölkerung. Wie hat das funktioniert?

Wir mussten flexibel planen und haben die Besuche auf Branchen ausgerichtet, die von der Pandemie stark betroffen waren. Ein paar Treffen mit Gastronomen, Zulieferer wie fleischverarbeitenden Betrieben oder auch Treffen mit der Tourismusbranche wie Thermalbädern, Hotellerie waren möglich. Ein geplanter Termin in einer Berufsschule konnte hingegen nicht stattfinden.

War die Coronapandemie auch ein Thema an der letzten Regierungssitzung?

Natürlich, die aktuelle Situation, die epidemiologische Lage und mögliche Massnahmen werden immer diskutiert. Aber wir haben am vergangenen Mittwoch keine konkreten Beschlüsse zu Corona gefasst.

Am Dienstag findet die erste Grossratssitzung seit fast zwei Monaten statt. Ist es Ihnen wohl im Grossratssaal mit rund 150 Personen auf relativ engem Raum und ohne Zertifikatspflicht?

Bisher hat das Ratsbüro aus meiner Sicht sehr umsichtig entschieden: Die Sitzungen wurden nach Spreitenbach in die Umwelt Arena verlegt, wo man die Abstände einhalten konnte, jetzt tagt man wieder in Aarau, einfach mit Maskenpflicht. Für mich ist das eine gute Lösung, die auch den Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit entspricht, daran gibt es nichts auszusetzen.

Erhalten Sie als Landammann auch Briefe oder Mails von Aargauerinnen und Aargauer, die das Krisenmanagement des Regierungsrats oder von Gesundheitsdirektor Gallati kritisieren?

Wir bekommen als Regierung natürlich relativ viele Schreiben von Verbänden, die von Corona betroffen sind und Informationen möchten oder nach Unterstützung fragen. Solche Anliegen prüfen wir und bieten je nach Fall auch ein Gespräch an. Es kamen zum Beispiel mehrfach Fragen, ob gewisse Branchen davon ausgehen könnten, dass der Kanton weiterhin Hilfen finanziert. Natürlich ist auch nicht die ganze Bevölkerung mit unserem Kurs in der Pandemie einverstanden, solche kritischen Schreiben gibt es. Aber es ist nicht so, dass unser Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati persönlich oder einzeln angegriffen würde.