Infektiologe Christoph Fux: Ist die Pandemie wirklich vorbei?

Interview KSA-Infektiologe Fux: Welche Fehler wir nicht wiederholen dürfen, was er jetzt von den Ungeimpften erwartet Chefarzt und Infektiologe Christoph Fux vom Kantonsspital Aarau (KSA) sagt, wie er die Folgen des Bundesratsentscheides einschätzt, worauf es jetzt ankommt, damit es keinen Rückfall gibt und wo er sich als Fachmann auch mal getäuscht hat. 17.02.2022

Optimistisch, aber vorsichtig: Chef-Infektiologe Christoph Fux. Britta Gut

Herr Fux, Sie waren für eine schrittweise Öffnung. Geht Ihnen das jetzt zu schnell?

Christoph Fux: Nicht die schnelle Öffnung ist das Problem, sondern dass sich zu wenig Menschen haben impfen lassen. Mich besorgt die Vorstellung, wie viele nicht Immune sich in den nächsten Wochen anstecken werden. Die Impfaufrufe haben zuletzt nicht mehr gefruchtet. Darum ist es konsequent, dass man jetzt öffnet.

Also für Sie kein Freudentag, sondern eher Ernüchterung?

Es ist richtig, dass die Gesellschaft den Schritt zurück zur Normalität macht. Jeder hat die Chance gehabt sich zu schützen. Jetzt verfolgen wir die Durchseuchungsstrategie. Wer ungenügend geimpft ist, wird sich anstecken. Dadurch wird die Immunisierung der Bevölkerung ein Niveau erreichen, das Planungssicherheit verspricht. Schwere Infektionen werden zunehmend seltener werden.

Man spricht immer von der endemischen Phase, die jetzt eintritt. Was heisst das?

Endemisch heisst, dass die Krankheit in einer Gesellschaft längerfristig aktiv bleibt. Da die Immunität insbesondere im Alter mit der Zeit nachlässt, kommt es immer wieder zu Ansteckungen. Zirkuliert das Virus in der Gesellschaft, steckt man sich hoffentlich wieder an, solange das eigene Immunsystem einen noch vor einer schweren Infektion schützen kann. Mit dem Entscheid, alle Massnahmen aufzuheben, ssorgen wir dafür, dass das Virus zirkulieren und eine Herdenimmunität aufbauen und dann erhalten kann.

Wie erklären Sie, dass sich viele zweimal geimpft haben, aber dann nicht mehr geboostert?

Es wurden die falschen Signale ausgesendet: Der Bundesrat blieb lange demonstrativ in den Ferien, die Medien haben über Grossveranstaltungen mit bescheidenem Schutzkonzept berichtet. Wir sind erschrocken über die – wie prognostiziert – riesigen Fallzahlen, durften dann aber staunend zur Kenntnis nehmen, wie milde die meisten Verläufe waren. Mit Omikron statt Delta schien alles nicht mehr so schlimm, das Ganze bald eh vorbei.

Aber Omikron ist ja tatsächlich eher harmlos für die allermeisten.

Für die meisten ja. Aber Omikron bleibt ein unbekannter neuer Tanzpartner. Wir wissen immer noch wenig über die Folgen für vulnerable Gruppen. Wir wissen beispielsweise noch nicht, zu welchem Ausmass Omikron-Infizierte von long-Covid betroffen sind.

Ist für die Spitäler aber das Gröbste vorbei?

Ich erwarte nochmals eine Zunahme von Fällen auf den Abteilungen, aber keine Dekompensation. Es wird auch wieder vermehrt Ausfälle beim Personal geben. Das Ausmass hängt vom Verhalten der ungeimpften Risikogruppen ab. Schützen sie sich weiter oder nehmen Sie eine Ansteckung in Kauf.

Im Spital gilt laut Bund weiterhin Maskenpflicht für Besuchende. Was ist mit der aktuellen 3G-Regel?

Gute Frage, wir klären das zur Zeit mit dem Kanton. Wir möchten die 3G-Regel in einer ersten Phase aufrecht erhalten, denn viele werden sich bei leichten Symptomen nicht mehr testen lassen, um sich mit einer Isolation nicht selber zu bestrafen. Damit wird das Ansteckungsrisiko in der Bevölkerung initial ansteigen.

Die Maskenpflicht in Läden und Klubs fällt, im ÖV nicht. Bringt das noch was?

Davon bin ich überzeugt. Im ÖV kann man die Dichte der Menschenmassen nicht aussuchen. Gerade zu Spitzenzeiten ist die Ansteckungsgefahr wohl deutlich grösser. Viele sind auf den ÖV angewiesen, brauchen ihn auf dem Weg zur Arbeit oder Schule. Darum ist dieser Schutz vorläufig sinnvoll.

Auch am Arbeitsplatz muss keine Maske mehr getragen werden. Empfehlen Sie diese aber für Orte mit engen räumlichen Verhältnissen?

Nein, nicht grundsätzlich. Der Fokus muss weg vom Schutz der Bevölkerung, hin zum Schutz des Individuums. Selbstverantwortung ist jetzt gefragt, jeder muss das Risiko selber einschätzen. Wichtig ist dabei insbesondere, dass sich Leute in Risikogruppen, die sich jetzt anstecken, testen lassen und sich betreffend medikamentöser Behandlung informieren, die jetzt zunehmend möglich wird.

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass es noch dieses Jahr eine vierte Impfung braucht?

Es laufen Vorbereitungen, damit man beispielsweise über 65-Jährigen und Risikogruppen eine vierte Impfung anbieten könnte im Herbst. Aber das ist noch völlig offen. Wir wissen noch zu wenig über die langfristige Wirkung der Boosterimpfung gegenüber Omikron.

Wagen Sie eine Prognose für den Herbst?

Nein. Wenn eine aggressive neue Variante kommt, welche die Impfimmunität umgeht, beginnt alles wieder von vorne. Aber das wissen wir schlichtweg nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Omikron haben wir auch nicht kommen sehen.

Im Nachhinein waren die Fachleute – auch Sie – aber zu pessimistisch bei Omikron, oder?

Wir hatten einfach riesiges Glück, dass Omikron so nett ist! Die Prognose der Fallzahlen stimmten. Dafür war traf die klinische nicht ein wie befürchtet.

Sie waren Berufes wegen immer eher der Mahner. Waren Sie auch mal zu optimistisch?

Die Impfskepsis haben wir total unterschätzt. Dass sich so viele nicht impfen liessen, nicht mal aus Solidarität, hätte ich nie gedacht.

Welche Fehler dürfen wir nicht wiederholen?

Heute wissen wir: Irgendwann ist in dieser Pandemie Jeder geimpft oder infiziert. Wenn man das von Anfang an als Fakt genommen hätte, hätte das vielleicht bei einigen Skeptikern die Angst vor der Impfung genommen. Und wir müssen einige Entscheidungen hinterfragen: Wir haben Abermillionen ausgegeben für für Tests, welche bereits am Folgetag wertlos waren. Diese Millionen an anderer Stelle wieder einzusparen wird Opfer verlangen. Man muss sich dann die Frage stellen: War es das wert für die persönliche Freiheit, sich nicht impfen zu lassen? Oder wir müssen uns fragen: Warum mussten Schüler dafür zahlen, dass sich viele Erwachsenen nicht impfen oder in ihrer Freizeit mehr einschränken lassen wollten?

Sind Sie für die Impfpflicht in Zukunft?

Das ist nicht an mir, das zu fordern. Aber ich bin überzeugt: Mit einer Impfpflicht wären wir viel schneller und billiger durch die Pandemie gekommen.

