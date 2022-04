«Jede Schulklasse sollte einmal in den Schwarzwald reisen»

Interview Alt-Regierungsrat Thomas Pfisterer: «Jede Schulklasse sollte einmal eine Reise in den Schwarzwald unternehmen» Der frühere Aargauer Regierungs- und spätere Ständerat Thomas Pfisterer war einst Mitgründer der Hochrheinkommission mit Baden-Württemberg (heute auch mit Schaffhausen). Ihm sind die Beziehungen mit Baden-Württemberg ein besonderes Anliegen. Wir sprachen mit ihm über den Weg zur heutigen guten Zusammenarbeit. Mathias Küng Jetzt kommentieren 19.04.2022, 05.00 Uhr

Der frühere Regierungsrat und frühere Ständerat Thomas Pfisterer im Garten seines Hauses in Aarau. Sandra Ardizzone

Herr Pfisterer, als ehemaliger Regierungsrat und Mitgründer der Hochrheinkommission betonen Sie das Gemeinsame der Beziehungen zu Baden-Württemberg. Was trennt uns nebst dem Rhein?

Thomas Pfisterer: Es gibt mehr Gemeinsamkeiten, schon geschichtlich: die alemannische Sprach- und Kulturtradition oder die Herrschaft der Habsburger vom Elsass bis in den Aargau, ins Fricktal bis rund 1801.

Dann empfinden Sie den Rhein also als unnatürliche Grenze?

Die Rheingrenze entstand erst und nur im östlichen Teil 1415, mit der Eroberung des Aargaus durch die Eidgenossen. Der Rhein zerschneidet das Tal zufällig. Drei aargauische Bezirke stossen an den Rhein, gleichsam mit dem Rücken zur Wand. Eine politische Laune hat Laufenburg in eine badische und eine aargauische Stadt getrennt. Trotzdem atmen wir auf beiden Seiten des Rheins dieselbe Luft, trinken wir dasselbe Wasser. Wir sind ein gemeinsamer Arbeits- und Wirtschaftsraum. Baden-Württemberg ist für die Schweiz und den Aargau der wichtigste Handelspartner. Wir sind daran interessiert, dass es unsern Nachbarn gut geht, dann geht es auch uns gut.

Die starke Verflechtung sieht man auch an den vielen Grenzgängern.

Ja, dass das reibungslos funktioniert, haben wir heute den Abkommen mit der EU (vorab Personenfreizügigkeit, Landverkehr und Schengen/Dublin zu verdanken. Auch sozialversicherungsmässig sind Grenzgängerinnen und Grenzgänger abgesichert. Südbaden profitiert von den Einkommenstransfers aus der Schweiz. Wir müssen diese Abkommen vernünftig umsetzen, unter anderem mit Hilfe der Hochrheinkommission.

Zeigen sich die Gemeinsamkeiten auch im Grenzverkehr?

Ja, der Aargau und Baden-Württemberg haben immer wieder Brücken gebaut oder den Bau angestossen. Das sind für die Bevölkerung sichtbare Erfolge der guten Zusammenarbeit, so als gäbe es die Grenze nicht. Zum Beispiel? In den 90er Jahren war es zuerst die Ertüchtigung der alten Eisenbahnbrücke zwischen Waldshut und Koblenz. SBB-Züge fahren bis Waldshut, erstmalig ins Ausland! Darauf folgten die Autobahnbrücke bei Rheinfelden sowie die Brücke Laufenburg, beide verknüpft mit der Verkehrsbefreiung der Altstädte.

Sie sehen den Aargau als Grenzland par excellence. Inwiefern?

Der Aargau ist das grosse Land zwischen Rhein und Voralpen, in der Mitte der Deutschschweiz zwischen den Zentren Zürich, Basel, Bern, Luzern. Viele erreichen die Bundesstadt nur durch den Aargau. Nach aussen haben wir mit über 70 Kilometern unter den Kantonen (abgesehen vom Sonderfall Schaffhausen) die längste direkte Landgrenze zu Deutschland. Sie ist die längste EU-Aussengrenze Deutschlands.

Zur Person san Thomas Pfisterer Thomas Pfisterer (1941/FDP) war 1973 bis 1980 Mitglied des Verfassungsrates . 1990 wurde er in den Regierungsrat gewählt. Als Baudirektor und zweimal als Landammann war er 1991 bis 2000 massgeblich am Aufbau der heutigen Strukturen für die grenzübergreifende Zusammenarbeit beteiligt. 1999 bis 2007 vertrat er den Aargau als Ständerat in Bern. Seine inhaltlichen Schwerpunkte waren im Staatsrecht, in der Umwelt-, Raumplanungs- und Verkehrspolitik. Er war an den Arbeiten zur Bundesverfassung, zu den bilateralen EU-Verträgen und zum öffentlichen Verkehr beteiligt. Zuvor war er Verwaltungsgerichtspräsident, danach Bundesrichter gewesen. Er war als Titularprofessor an der Universität St. Gallen tätig. Er und seine Frau (sie haben drei erwachsene Söhne) leben in Aarau.

Sie betonen die praktische Lösungssuche und -findung im kleinen Raum über die Grenze hinweg. Muss man nicht jedes Mal via Bern und Berlin verhandeln?

Nein, in den 90er Jahren bot sich die Chance zur Erneuerung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit In der Schweiz hat die (neue) Bundesverfassung die Befugnisse der Kantone zur Mitwirkung im Bund und zur eigenen Aussenpolitik gefestigt. Zugleich sind die bilateralen Verträge Schweiz-EU mit Mitwirkung der Kantone aufgebaut worden. Aargauische Vertreter haben bei beiden mitgearbeitet. Zeitgleich boten Deutschland, Baden-Württemberg und die EU Hand, um vermehrt grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten, so mit den Interreg-Programmen.

Und darüber hinaus?

1996 schlossen Deutschland, Frankreich, Luxemburg und dieer Schweiz, ausdrücklich auch des Aargaus, das Karlsruher Abkommen. Es ermöglicht den Gemeinden über die Landesgrenze hinweg Verträge zu schliessen, ohne in Aarau, Stuttgart bzw. in Bern oder in Berlin nachzufragen zu müssen. Der Aargau nutzte diese Chancen rasch.

Gibt es auch da konkrete Beispiele?

Ja, die Abfallverwertung zwischen dem Landkreis Waldshut sowie den aargauischen Gemeinden und ihren Kehrichtverbrennungen in Oftringen, Buchs und Turgi sowie der Stadt Zürich und der Deponie der Schlacken nördlich des Rheins, mit fachlicher Zustimmung des Bundes.

So findet man also Lösungen von unten her?

Diese Zusammenarbeit in der Hochrheinkommission wickelt sich nicht bloss «von oben», durch Konferenzen von Regierungsvertretern, ab. Sie gründet auf Verbindungen zwischen gewählten Vertretern in der Kantonsregierung und in den Gemeinden mit den gewählten Bürgermeistern sowie Kreisräten, die ihrerseits die Landräte wählen. Nach dem Konzept der Hochrheinkommission erarbeiten diese gewählten Vertreter von beidseits des Rheins gemeinsam Lösungen, die beidseits akzeptabel sind. Die Demokratiekonferenzen Aargau - Baden-Württemberg der 20er Jahre setzen gedanklich unter anderem hier an.

Beim Flugverkehr kann man aber nicht von gemeinsam gefundenen Lösungen reden.

Sie sprechen das schwierigste Kapitel der Zusammenarbeit an. Noch heute bedaure ich, dass sich der Kanton Zürich damals – bevor die Stimmung kippte – nicht an der Zusammenarbeit via Hochrheinkommission beteiligt hat. Wir hofften dort, einen Ausgleich zu finden. Noch immer wartet die Schweiz auf einen Vertrag mit Deutschland.

Und was brachte die Zusammenarbeit beim öffentlichen Verkehr?

Sie brachte viel. Übrigens hat der Aargau als formell erster Kanton einen Beitrag für eine S-Bahn von Laufenburg über Basel bis nach Mühlhausen geleistet. Laufenburg ist zur Drehscheibe für Postautos bis Brugg und ins Kirchspiel geworden. Offen ist aber immer noch der verbesserte Anschluss an die rechtsrheinische, elektrifizierte Bahn zwischen Schaffhausen und Basel.

Die Zusammenarbeit nach dem Nein zu einem EU-Rahmenabkommen dürfte aber schwieriger werden, etwa bei der Energie.

Der Kanton Aargau hat die grenzüberschreitende Energieversorgung massgeblich mitbegründet, und zwar privatwirtschaftlich. Heute stecken wir weithin in einem luftleeren Raum. Die Kantone können kaum mehr selber handeln. Der Bund hat auf ein Stromabkommen und die damit auch den Kantonen sowie ihren Stimmberechtigten offen stehenden demokratischen Teilnahmemöglichkeiten verzichtet. Hier muss auf nationaler Ebene eine Lösung mit der EU gesucht werden, im Lichte des Krieges in der Ukraine besonders dringend.

Wie könnte man sich noch besser kennen lernen?

Etwa im Kulturellen. Zumindest könnte jede aargauische Schulklasse einmal ihre Reise in den Schwarzwald machen, und umgekehrt auf die Habsburg.

