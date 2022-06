Irlen Syndrom: Fritz Steiner über den Fall David Koblizek

Interview Irlen-Diagnostiker Fritz Steiner: «Man schätzt, dass rund ein Zehntel der Bevölkerung betroffen ist» Der Irlen-Diagnostiker Fritz Steiner über den Fall David, den Erfolg mit Farbfiltergläsern und das Unwissen vieler Augenärzte. Interview: Martin Rupf 24.06.2022, 05.00 Uhr

Seit wann beschäftigen sie sich mit dem Irlen-Syndrom?

Fritz Steiner: Ursprünglich war ich Primar- und Reallehrer. Ab 1974 spezialisierte ich mich im Blinden- und Sehbehindertenwesen. Ab 1984 arbeitete ich mit einem spezialisierten Augenoptiker an der Einführung der Low Vision Rehabilitation in der Schweiz mit. Es geht dabei um das gezielte Ausnutzen des verbleibenden Sehvermögens mit Abklärung und Anwendungstrainings verschiedener Hilfsmittel wie Lupenbrillen, Bildschirmlesegeräten.

Wann und wie sind Sie auf das Irlen-Syndrom gestossen?

Fritz Steiner zvg

Im Umgang mit Personen mit Lese-/Schreibproblemen vermutete ich einen Zusammenhang mit visuellen Problemen. Das Buch von Helen Irlen «Lesen mit Farben – Bei Dyslexie und anderen Leseschwierigkeiten helfen!» lieferte viele Antworten auf meine Fragen. Mit Standardabklärungen bei Augenärzten oder Optometristen konnten keine Befunde festgestellt werden. «Alles in Ordnung» lautete die Rückmeldung oft. Im Jahre 2000 absolvierte ich dann in England die Screener-Ausbildung und ein Jahr später die Ausbildung zum Irlen-Diagnostiker.

Wie viele Menschen leiden unter dem Syndrom?

Das Irlen Institut in Long Beach (USA) schätzt, dass fast die Hälfte der Personen mit Leseproblemen, ein Drittel der Personen mit ADS/ADHS und ungefähr ein Zehntel der Bevölkerung vom Irlen-Syndrom mehr oder weniger betroffen sind. Ein Teil der Betroffenen besteht aus Hochbegabten und guten Lesern, bei denen die Probleme zunächst nicht auffallen, weil sie es schaffen, sie zu kompensieren.

Sie haben in der Schweiz die Abklärungen zum Irlen-Syndrom eingeführt. Wie gehen Sie vor?

In erster Linie ermittle ich mit verschiedenen Farbfolien die beste Farbfolie respektive die beste Folienkombination. Das Ziel der Anwendung von Farbfiltergläsern besteht darin, selektiv jenen Teil des Farbspektrums herauszufiltern, und zwar exakt jenen kleinen Teil, der das Gehirn dazu veranlasst, die empfangene Information zu verzerren. Weil dieser Lichtanteil bei jedem Menschen verschieden ist, gibt es tatsächlich Hunderte verschiedener Farben oder Farbkombinationen, aber nur eine von ihnen hilft optimal. Die Farbfiltergläser unterstützen nicht nur beim Lesen, sondern auch beim Schreiben, beim Abschreiben von der Tafel, beim Sporttreiben oder beim Treppensteigen. Publikationen aus der ganzen Welt belegen die Wirksamkeit und auch die Wissenschaftlichkeit der Intervention mit Spektralfiltern.

Sie haben auch David wortwörtlich unter die Lupe genommen. Ist David ein typischer Fall?

David ist insofern ein klassischer Fall, als er zwischen Stuhl und Bank gefallen ist. Der Optiker wie auch der Augenarzt erkannten das Problem nicht. Mein Ziel ist es deshalb, Ärzte, Optiker aber auch Schulen für diese Thematik zu informieren und zu sensibilisieren.

Wie weit sind sie mit dieser Mission?

Leider noch nicht sehr weit. Vor drei Jahren hatte ich Gelegenheit, vor rund 40 Augenärzten zu sprechen. Als ich fragte, wer schon vom Irlen-Syndrom gehört habe, gingen von 40 Teilnehmenden gerade einmal vier Hände in die Höhe.

Da scheinen Sie noch viel Arbeit vor sich zu haben.

Ja, das ist so. Das Krankheitsbild ist zwar schon viel bekannter als noch vor ein paar Jahren. Doch der Fall von David ist exemplarisch. Man hat zwar eine Farbenfehlsichtigkeit festgestellt, sich aber nicht gefragt, was sonst noch fehlen könnte. Dabei wäre es so einfach gewesen. Man hätte David nur fragen müssen, was und wie er sieht, ohne und mit «seinen» Spektralfiltern. Dies hat David vor kurzem vor Kinderärztinnen und Kinderärzten gemacht und konnte damit informieren und sensibilisieren.