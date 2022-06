Christoph Fux zur Coronasituation: Ich mache mir keine Sorgen

Interview Infektiologe Christoph Fux: «Die Bevölkerung soll mit dem Virus in Kontakt kommen, damit sich das Immunsystem an die neue Variante anpasst» Christoph Fux, Chefarzt Infektiologie am Kantonsspital Aarau, verfolgt die Coronapandemie seit über zwei Jahren intensiv. Nun erklärt er, warum es viel mehr Fälle gibt, als offiziell bekannt ist, wer beim Flug in die Ferien eine Maske tragen soll, für wen ein zweiter Booster sinnvoll ist und wo die Grenzen der Durchseuchungsstrategie liegen. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.00 Uhr

Christoph Fux, Chefarzt Infektiologie am Kantonsspital Aarau. Fabio Baranzini

Herr Fux, in den letzten drei Wochen sind die Infektionszahlen stark angestiegen – macht Ihnen das Sorgen?

Christoph Fux: Nein, das macht mir keine Sorgen, die Entwicklung war grundsätzlich so zu erwarten. Die Bevölkerung soll mit dem Virus in Kontakt kommen, damit sich das Immunsystem der Menschen auch an die neue Variante BA.5 anpasst. Wir sehen, dass die überwiegende Zahl der Leute, die sich anstecken, wenig Symptome und sicher keine schweren Komplikationen aufweisen.

Allerdings nehmen die Spitaleinweisungen zu, die Zahl hat sich innerhalb einer Woche fast verdoppelt – ist BA.5 doch nicht so harmlos?

Wenn man die Hospitalisierungen isoliert betrachtet, ist die Zunahme stark. Aber hier wird die Dunkelziffer der Infektionen nicht berücksichtigt. Ich gehe davon aus, dass sehr viel mehr Menschen mit Covid-19 infiziert sind, als wir denken, weil sie sich nicht testen lassen. Darauf weist die Verdoppelung der Positivitätsrate der Abstriche auf aktuell 43 Prozent hin. Es macht keinen Sinn, die Zahl der hospitalisierten Personen mit der Zahl positiver Tests zu vergleichen.

Was wäre denn ein korrekter Vergleich?

Man muss die Spitaleinweisungen mit den mutmasslichen Infektionszahlen in Relation setzen. Daten der Abwasseruntersuchungen zeigen, dass die effektiven Ansteckungszahlen deutlich höher sind als die publizierten Fallzahlen mit positiven Tests. Es dürfte viele Leute geben, die infiziert sind, aber keine oder nur schwache Symptome aufweisen und sich deshalb nicht testen lassen. Zudem ist rund die Hälfte der Patientinnen und Patienten wegen Covid-19 hospitalisiert, bei der anderen Hälfte ist Covid-19 nur eine Nebenerkrankung, sie wurden aber aus anderen Gründen ins Spital eingewiesen.

Bisher hiess es, draussen könne man sich kaum mit Corona anstecken, bei BA.5 ist das offenbar anders?

Man muss jede Generation des Virus wieder genau anschauen und kann nicht einfach Erkenntnisse von früher direkt übernehmen. Eine neue Mutation setzt sich nur dann durch und wird dominant, wenn sie ansteckender ist als ihre Vorgänger. BA.5 ist ansteckender. Dafür gibt es verschiedene Ursachen: Entweder bildet das Virus mehr Aerosole, dockt besser an die Schleimhaut an, vermehrt es sich schneller oder es überwindet die Immunabwehr. BA.5 dürfte bei einigen dieser Faktoren Vorteile gegenüber früheren Virenvarianten haben.

Wie beurteilen Sie den Schweregrad der Erkrankung bei einer BA.5-Infektion? Nach der ersten Omikron-Variante gab es die Hoffnung, dass sich das Virus immer mehr abschwächt – ist das der Fall?

Es ist nicht so, dass die Infektion mit jeder Mutation weniger schwer verläuft, wie es glücklicherweise beim Wechsel von Delta auf Omikron war. Aber ich sehe auch keine Hinweise, dass BA.5-Infektionen gravierender wären als solche mit einer anderen Omikron-Variante. Soweit ich die aktuellen Studien überblicke, ist der Schweregrad sehr ähnlich. Die Lungen könnten wieder etwas stärker betroffen werden, aber das lässt sich noch nicht definitiv sagen. Mutationen bringen immer wieder Überraschungen und wir wissen nicht, wie sich das Virus weiterentwickelt.

Moderna hat einen Impfstoff gegen Omikron geprüft, vielleicht kommt der im Herbst zur Anwendung – hilft das etwas, wenn das Virus so schnell mutiert? Oder könnte man auch den bisherigen Impfstoff verwenden?

Soweit sich das heute sagen lässt, scheint der Mehrwert des Omikron-Impfstoffs relativ gering. Man könnte also den aktuellen Impfstoff anwenden und hätte praktisch den gleichen Effekt. Das ist nicht nur negativ, sondern unterstreicht, dass die bisherigen Impfstoffe weiter zuverlässig vor schweren Verläufen schützen. Dieser stabile Schutz beruht vor allem auf den T-Zellen, während die lokale Abwehr in den Schleimhäuten, die vor den Atemwegssymptomen der ersten Ansteckungstage schützt, nach einigen Monaten wieder schwächelt. Um die dafür nötigen Antikörperspiegel zu halten, braucht es den zweiten Booster.

Reden wir über ein paar konkrete Situationen, und wie man sich dabei verhalten soll. Jemand geht seine Eltern oder Grosseltern im Heim besuchen – was würden Sie empfehlen?

Grundsätzlich ist wichtig, dass man ernst nimmt, wenn man Symptome hat, die auf Covid-19 hindeuten. Wenn dies der Fall ist, sollte man sich testen lassen und gegebenenfalls Risikokontakte meiden. Wer sich nicht testen lässt, sollte auch bei kleinsten Symptomen für den Besuch im Altersheim eine Maske tragen.

Wie gefährdet sind ältere Menschen, die schon Vorerkrankungen haben, bei der aktuellen Virusvariante?

Auch bei BA.5 gilt die Regel: Je älter jemand ist und je mehr Vorerkrankungen die Person hat, desto grösser ist das Risiko, dass man trotz Impfung einen schweren Verlauf erlebt. Aber es gibt auch jüngere Leute in meinem Umfeld, die trotz Dreifachimpfung ein paar Tage richtig krank waren.

Die nächste Situation: In den Sommerferien fliegen viele Leute in die Ferien – soll man im Flugzeug eine Maske tragen?

Die Maske ist nach wie vor ein etabliertes und wirkungsvolles Mittel, um sich vor einer Ansteckung zu schützen. Deutlich wirkungsvoller als die übliche medizinische Maske ist für den Selbstschutz eine FFP2-Maske. Auch wenn mal als Einzige oder Einziger eine Maske trägt, gewährleistet die FFP2-Maske einen ausgezeichneten Schutz gegen die Übertragung durch Aerosole, während die chirurgische Maske vor allem gegen Tröpfcheninfektionen schützt.

Ein älteres Paar, im Dezember geboostert, fragt sich, ob eine vierte Impfung sinnvoll wäre – sie sind sonst gesund und haben keine Vorerkrankungen.

In einem solchen Fall muss man das Gesamtrisiko abschätzen. Dass dieses Paar schwer erkrankt, ins Spital eingeliefert oder auf der Intensivstation behandelt werden muss, ist äusserst unwahrscheinlich. Sie könnten sich mit einem zweiten Booster aber besser davor schützen, dass sie nach einer Ansteckung relevant erkranken, also ein paar Tage im Bett liegen, starkes Kopfweh, Atembeschwerden oder auch Magen-Darm-Probleme haben.

Soll das Paar diese vierte Impfung gleich jetzt machen oder warten bis im Herbst, wenn sie vielleicht offiziell empfohlen wird?

Die offizielle Empfehlung der Eidgenössischen Kommission für Impffragen besagt, dass man bis im Herbst warten soll, wenn der zweite Booster kommt. Ich gehe davon aus, dass die Kommission empfehlen wird, dass sich ältere Leute, Menschen mit höherem Komplikationsrisiko aufgrund von Vorerkrankungen und Personal im Gesundheitswesen dann nochmals impfen lassen. Aktuell ist eine Impfung als Off-Label-Anwendung möglich; das heisst, dass Impfwillige explizit bestätigen müssen, dass sie einen zweiten Booster wollen, obwohl es dafür keine offizielle Empfehlung gibt.

Die nächste Situation: Ein älteres Paar ohne Vorerkrankung geht einkaufen im Supermarkt oder macht eine Zugreise – sollen sie eine Maske tragen?

Wenn ich eine ältere Person wäre, dann würde ich mich mit Blick auf die steigenden Fallzahlen in solchen Situationen zusätzlich schützen. Das kann durch das Tragen einer Maske passieren oder mit einer erneuten Impfung. Dafür sollte der letzte Immunstimulus – sei es in Form einer Impfung oder Erkrankung – zumindest vier bis sechs Monate her sein. Vorher macht es keinen Sinn.

Die nächste Situation: Ein junger Kollege von mir hat ein leichtes Kratzen im Hals und hustet ein bisschen – soll er sich testen lassen?

Für ihn persönlich macht es keinen Unterschied, ober er sich testen lässt oder nicht. Man wird eine junge Person, die nicht zu einer Risikogruppe gehört und positiv getestet wurde, nicht vorsorglich mit Medikamenten behandeln, weil keine Gefahr für Komplikationen besteht. Wichtiger ist die Konsequenz eines positiven Tests für sein Verhalten: Ihr Kollege sollte Risikopersonen in seinem Umfeld vor einer Ansteckung bewahren. Ob er dies tut aufgrund seiner Symptome oder weil er positiv getestet ist, ist nicht entscheidend.

Was heisst das konkret?

Man kann im Fall eines positiven Tests fünf bis sieben Tage seine Kontakte so auswählen, dass kein Risiko für vulnerable Personen besteht. Dasselbe kann man auch ohne Test tun, solange man Symptome hat. Andererseits ist es Teil der Durchseuchungsstrategie, wenn sich Kontaktpersonen anstecken, die kein Risiko für einen schweren Verlauf haben. Konkret: Ich besuche meine älteren Verwandten nicht oder nur mit Maske, kann mich aber mit 30-jährigen gesunden Kollegen problemlos treffen.

Das führt aber zu zahlreichen Ansteckungen, die wiederum Long Covid auslösen können, davor warnen auch Wissenschafter.

Grundsätzlich ist es erwünscht, dass das Virus in der Bevölkerung zirkuliert und das Immunsystem der Menschen sich immer wieder damit beschäftigt und für die ungewisse Zukunft übt, um es etwas salopp zu sagen. Es hat sich gezeigt, dass eine Kombination aus Impfung und durchgemachter Infektion den besten Schutz gegen einen schweren Krankheitsverlauf bietet. Das gilt auch für Long Covid, welches deutlich milder verläuft, wenn jemand eine Immunität mitbringt.

Werden sich also auch die ganz vorsichtigen Menschen irgendwann mit Covid-19 anstecken?

Früher gab es drei Varianten: Ich stecke mich an und mache die Krankheit durch, ich lasse mich impfen oder ich bin sehr vorsichtig, habe Glück und infiziere mich nicht. Die dritte Variante gibt es schon lange nicht mehr, über kurz oder lang werden sich alle anstecken. Untersuchungen haben gezeigt, dass mittlerweile bis 95 Prozent der Schweizer Bevölkerung eine gewisse Immunität besitzen. Die Frage ist nur, wie schützend die Immunität noch ist. Je länger eine Impfung oder durchgemachte Krankheit zurückliegt, umso schwerer sind die Symptome und umso höher ist das Risiko von Long Covid.

Gibt es einen Punkt, an dem Sie sagen würden, jetzt braucht es wieder Massnahmen – wie zum Beispiel eine Maskenpflicht in Innenräumen?

Es gibt im Spital den Moment, in dem wir für Mitarbeitende bei Patientenkontakt und für Besucher die Maskenpflicht wieder einführen. Dafür schauen wir die Fallzahlen in der Bevölkerung an, aber auch die Ausfallquote unserer Mitarbeitenden spielt eine Rolle. Und wir schauen, ob es Übertragungen im Spital gibt.

Und wie sieht es für die breite Bevölkerung aus?

Da gelten aus meiner Sicht die gleichen Parameter wie während der letzten Wellen. Die Schweiz verfolgt eine Durchseuchungsstrategie, davon wird man nur abweichen, wenn die Fallzahlen unkontrollierbar hoch werden. Da gibt es zwei Kennzahlen: einerseits die Belastung der Spitäler, andererseits die Personalausfälle in der Wirtschaft. Da kann der Moment kommen, wo man zur Einsicht gelangt, dass die hohen Ausfallzahlen in Schule und Beruf die Gesellschaft mehr kosten als billige und effiziente Einschränkungen wie beispielsweise eine Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen.

