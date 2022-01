«Inakzeptabel und illoyal»: AKW-Streit bei FDP Aargau eskaliert

Interview «Inakzeptabel und illoyal»: FDP-Präsidentin Freiermuth greift Nationalrat Jauslin nach dessen Kritik am AKW-Papier der Freisinnigen direkt an Nationalrat Matthias Jauslin hat sich am Parteitag der FDP Aargau und in der Sonntagspresse klar gegen die Pläne seiner Partei geäussert, das Verbot für den Bau neuer Atomkraftwerke aufzuheben. FDP-Aargau-Präsidentin Sabina Freiermuth goutiert dies nicht und fordert von Jauslin mehr Respekt bei Entscheiden von Parteigremien. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 25.01.2022, 05.00 Uhr

Keystone/Gut/Baranzini Montage AZ

Am letzten Dienstag hat der Parteitag der FDP Aargau ein Papier zur künftigen Stromversorgung verabschiedet. Darin wird die Aufhebung des Verbots zum Bau neuer AKW verlangt. Ein paar Tage später wird ein Papier der FDP Schweiz mit derselben Forderung publik – ist das Zufall?

Sabina Freiermuth: Ja, die beiden Papiere sind unabhängig voneinander entstanden, dass sie praktisch zeitgleich publik wurden, ist Zufall. Das Thema der künftigen Stromversorgung beschäftigt momentan breite Kreise. Wir von der FDP Aargau haben bereits im Juli 2021 beschlossen, im Herbst unsere Rheinfelder Tagung dazu durchzuführen. Da waren unter anderem Regierungsrat Stephan Attiger, Nationalrat Matthias Jauslin und Vertreter von Swissgrid und Economiesuisse dabei.

Nach der Tagung mit deutlich über 100 Teilnehmenden gab es ein sehr grosses Echo. Deshalb haben wir entschieden, in der FDP Aargau ein Papier mit energiepolitischen Forderungen zu erarbeiten. Dazu haben wir eine Fachkommission eingesetzt, alle kantonalen Parteigremien konnten Anträge einbringen, am Parteitag vor einer Woche wurde das Papier dann diskutiert und verabschiedet.

Und das Papier der FDP Schweiz? Das wurde ja von den Kantonalpräsidien verabschiedet. Sie sind Präsidentin der FDP Aargau – haben Sie hier die Fäden gezogen?

Ich habe keine Fäden gezogen. Der Antrag zur Aufhebung des Technologieverbots stammt auch nicht von mir, sondern von einer anderen Kantonalpartei. Dass die Forderungen im nationalen und im kantonalen Papier ähnlich sind, ist aber naheliegend, schliesslich stammen sie beide von der FDP. Das nationale Papier wurde von der Präsidentenkonferenz einstimmig gutgeheissen und wird am

12. Februar den Delegierten der FDP Schweiz vorgelegt.

Im Entwurf zum kantonalen Papier kamen Atomkraftwerke oder Kernenergie mit keinem Wort vor, es war nur von technologieoffener Forschung und Energieproduktion die Rede. Nun stehen eine Aufhebung des Bauverbots für neue AKW und eine längere Laufzeit für bestehende Reaktoren als Forderungen drin …

Wir waren in der Fachkommission der Meinung, dass die Forderung, das faktische Technologieverbot für Atomenergie aufzuheben, im Papier genügt. Bei der Diskussion am Parteitag gab es Anträge, die konkretere Aussagen enthielten. Diese wurden von der Mehrheit der Teilnehmenden am Parteitag unterstützt und darum ins Papier aufgenommen.

Gerade die Aufhebung des Neubauverbots für AKW und die Verlängerung der Laufzeiten stossen auch intern auf Kritik. So sagte der freisinnige Aargauer Nationalrat Matthias Jauslin im «Blick», in einer Blitzübung solle der FDP Atomstrom untergejubelt werden.

FDP-Nationalrat Matthias Jauslin, hier bei einem Auftritt am Parteitag vom 21. Oktober 2021 in Beinwil am See, wird von Kantonalpräsidentin Sabina Freiermuth scharf kritisiert. Alex Spichale

Ich habe kein Problem damit, wenn man inhaltlich hart und intensiv über solche Forderungen diskutiert, wie das bei uns am Parteitag der Fall war. Aber wenn ein eigener Nationalrat wie Matthias Jauslin keine Anträge zu solchen Papieren stellt, dafür nachher den mehrheitlichen Beschluss des Aargauer FDP-Parteitags und den einstimmigen Beschluss der Präsidentenkonferenz öffentlich frontal kritisiert, dann geht das nicht. Solche Beschlüsse hat man zu respektieren. Was Matthias Jauslin macht, ist inakzeptabel und höchst illoyal gegenüber der FDP.

Auch die FDP-Frauen Schweiz stellen sich gegen das Papier, Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher kritisierte es in der «NZZ am Sonntag».

Susanne Vincenz-Stauffacher ist Mitglied der Präsidentenkonferenz, hielt es aber nicht für nötig, daran teilzunehmen. Die Anträge zum Strompapier wurden vor der Sitzung verschickt, doch weder Frau Vincenz-Stauffacher noch ihre an der Konferenz anwesende Stellvertreterin haben sich zum Antrag geäussert. Frau Vinzenz-Stauffacher «verkauft» ihre persönliche Meinung als jene der FDP-Frauen. Ihr Verhalten ist gegenüber einem von einem Parteiorgan gefällten Beschluss respektlos und illoyal. Sie kann ja ihre Anträge an der Delegiertenversammlung einbringen.

Kritik kommt auch von links: SP-Präsidentin Gabriela Suter kritisiert, die drohende Stromlücke ab 2025 lasse sich mit neuen AKW nicht schliessen, weil die Bauzeit viel zu lang wäre.

Bei der Klima- und Energiepolitik sind sich FDP-Aargau-Präsidentin Sabina Freiermuth (links) und SP-Aargau-Präsidentin Gabriela Suter – hier im AZ-Streitgespräch im Juli 2021 – gar nicht einig. Britta Gut

Auch uns ist klar, dass nicht in den nächsten fünf Jahren ein neues AKW gebaut wird, aber solange das Technologieverbot drin ist, fliessen zu wenig Gelder in die Forschung. Das gilt für jede Energieform, eine gewisse Technologie zu verbieten, ist einfach falsch. Ich verstehe, dass von links der Aufschrei kommt, das ist aber reine Ideologie, weil SP, Grüne und GLP die Kernenergie grundsätzlich ablehnen. Darum nochmals: Wir wollen nicht kurzfristig neue AKW, sondern langfristig alle Optionen auch für technologische Entwicklungen offenhalten.

Sogar Christoph Brand, der Chef des Stromkonzerns Axpo, hält den Bau neuer AKW für unrealistisch. Niemand wolle in die Atomenergie investieren und keine Versicherung würde die Risiken decken, sagt er.

Solange das Technologieverbot da ist, wird niemand investieren, deshalb muss man es aufheben. Wir reden von Atomkraftwerken einer neuen Generation. Wenn diese erforscht und zugelassen sind, werden auch die Privaten investieren. Kritisieren ist einfach, aber dann sollen die Linken und Grünliberalen mir sagen, welche Energieträger künftig im Winter den Strom, die Bandenergie liefern sollen, wenn die AKW wegfallen. Just diese Kreise verhindern gleichzeitig den Ausbau der Erneuerbaren durch unzählige Eingaben und Beschwerden, welche die Projekte blockieren.

Von links heisst es, die Produktion von Solarstrom sei viel günstiger als jene von Atomstrom, die FDP wolle eine veraltete und gefährliche Technologie subventionieren.

Es versteht sich von selber, dass grosse Kraftwerke auch unter Einbezug der öffentlichen Hand realisiert werden. Wir sind einfach dafür, dass solche Subventionen nicht einseitig in Solar- und Windenergie fliessen, sondern alle Energieträger berücksichtigt werden und gleich lange Spiesse erhalten. Der Ausbau von Fotovoltaik wird gerade auch im nationalen Papier gefordert. Dazu braucht es aber eine Vereinfachung und Beschleunigung der Bewilligungsverfahren.

Jauslin war auf der Linie der früheren FDP-Präsidentin Petra Gössi

Nationalrat Matthias Jauslin wollte sich auf Anfrage der AZ nicht zur Kritik von Kantonalpräsidentin Sabina Freiermuth äussern. Dass sich Jauslin gegen die AKW-Forderung der Freisinnigen ausspricht, ist indes wenig überraschend. «Ich habe Petra Gössis Linie voll mitgetragen und werde dem treu bleiben», sagte der Nationalrat im August 2021, als die AZ ihn auf eine mögliche Kandidatur von Ständerat Thierry Burkart für das Präsidium der FDP Schweiz ansprach. Jauslin stand seinem Aargauer Parteikollegen kritisch gegenüber und befürchtete, dass unter Burkart der progressive Flügel der Partei vermehrt unter Druck kommen könnte.

Matthias Jauslin stichelte auch schon gegen den neuen Parteipräsidenten der FDP, Thierry Burkart. Keystone

Gössi hatte die Partei auf einen grüneren Kurs gebracht. So fassten die Delegierten der FDP Schweiz im Herbst 2020 deutlich die Ja-Parole zum CO 2 -Gesetz. Kurz zuvor zeigte sich, dass Burkart und Jauslin in der Energiepolitik ganz unterschiedliche Ansichten haben. Der Ständerat stellte sich gegen das CO 2 -Gesetz, der Nationalrat setzte sich dafür ein. Auch bei der Parolenfassung im Frühling 2021 in der Aargauer Kantonalpartei warb Jauslin für ein Ja zum CO 2 -Gesetz, der Parteitag fasste aber mit 103 zu 72 Stimmen die Nein-Parole.

Zur direkten Auseinandersetzung zwischen den beiden war es im Herbst 2018 gekommen, als es um die Nomination für den Ständerat ging. Vor dem entscheidenden Parteitag stichelte Matthias Jauslin gegen Thierry Burkart: «Ich bin ein Praktiker – davon hat es im Ständerat zu wenig. Juristen hingegen hat es schon viele.» An der Nominationsversammlung blieb Jauslin im Duell mit Burkart allerdings chancenlos: Mit 154 zu 38 Stimmen schickten die Freisinnigen den Badener Juristen ins Rennen.

