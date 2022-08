Gabriela Suter: «Ich glaube, dass ich überparteilich wählbar bin»

Interview «Ich glaube, dass ich überparteilich wählbar bin»: Gabriela Suter will für Mitte-links den Ständeratssitz holen Sie ist die erste offizielle Aargauer Kandidatin für die Ständeratswahlen 2023. Im Interview sagt SP-Nationalrätin Gabriela Suter, wie sie in den Wahlkampf steigt, warum sie sich als ideale Mitte-links-Vertreterin sieht und die beiden Ständeräte Thierry Burkart und Hansjörg Knecht das «Doppeltes Lottchen in männlich» nennt. Eva Berger Jetzt kommentieren 17.08.2022, 13.34 Uhr

Entschlossen: Gabriela Suter will für die SP den 2019 verlorenen Ständeratssitz zurückholen. Die Delegierten nominierten sie in Lenzburg einstimmig. Valentin Hehli

Vor drei Jahren wurde Gabriela in den Nationalrat gewählt, jetzt will sie in den Ständerat. Die Aargauer SP-Delegierten haben sie am Dienstagabend einstimmig ins Rennen geschickt.

Thierry Burkart (FDP) tritt wieder an, der andere Bisherige, Hansjörg Knecht (SVP), hat im Juli seinen Rücktritt bekanntgegeben. Mit wem seine Partei den Sitz verteidigen will, ist offen. Gabriela Suter ist die erste offizielle Kandidatin der Aargauer Parteien.

Haben Sie vom Nationalrat schon genug, dass Sie jetzt in den Ständerat wollen?

Gabriela Suter: Nein, gar nicht. Ich mache meine Arbeit im Nationalrat sehr gerne, habe mich gut eingelebt und in der wichtigen Umweltkommission Einsitz, wo weitreichende Entscheide etwa betreffend Versorgungssicherheit gefällt werden. Aber der Ständerat reizt mich: Die einzelne Stimme hat dort mehr Gewicht und es besteht eine andere Diskussionskultur, die mir liegt – im Nationalrat ist das Parteiengeplänkel ausgeprägter. Im Ständerat würde ich gerne vermehrt auch Gesundheits- und Sozialpolitik machen.

Entspricht Ihnen die Umweltkommission denn nicht?

Doch, ich mache seit 20 Jahren Energie- und Klimapolitik. Es ist zentral, Lösungen für die Bekämpfung der Klimakrise zu erarbeiten, das nehme ich sehr ernst und es ist einer meiner zentralen Themenbereiche. Aber gesundheits- und sozialpolitische Anliegen sind mir ebenfalls sehr wichtig. Im Ständerat hat man automatisch Einsitz in mehreren Kommissionen.

Die SP hat gut 14 Monate vor den Wahlen als erste Partei eine offizielle Kandidatur aufgestellt. Warum prescht sie vor?

Die Parteileitung gibt den Fahrplan vor, darauf hatte ich keinen Einfluss. Aber es braucht Zeit, einen solchen Wahlkampf zu organisieren. Ich bin froh, dass wir nun bereits mit der Planung beginnen können.

Sie haben am Parteitag betont, Mitte-links könne die Bürgerlichen schlagen. Ist die Zusammenarbeit mit den Parteien in der Mitte also sicher?

Eine Zusammenarbeit wird es sicher geben. Es liegt auf der Hand, wir haben viele gemeinsame Themen. Ich gehe davon aus, dass im ersten Wahlgang alle Parteien antreten werden, so hat die Bevölkerung eine Auswahl. Im zweiten Wahlgang wird man sich wahrscheinlich auf eine Kandidatur einigen. Das Ziel ist, für Mitte-links einen Sitz zu holen.

Wird man sich auf Sie einigen?

Wir werden nach dem ersten Wahlgang sehen. Ich stehe zur Verfügung. Ich glaube, dass ich überparteilich wählbar bin, schliesslich erhalte ich jeweils viele Panachierstimmen von Wählenden anderer Parteien. Der Rückhalt ist breit – auch, weil wir uns mit den Mitte- und den grünen Parteien gerade in den Umweltthemen meistens einig sind.

Das jetzige Ständeratsduo, Hansjörg Knecht und Thierry Burkart, haben Sie am Parteitag als das «Doppelte Lottchen in männlich» bezeichnet …

… die beiden sind sich politisch schon sehr ähnlich.

Was würden Sie anders machen?

Die beiden rechtskonservativen Politiker vertreten nur etwa 40 Prozent der Aargauer Bevölkerung, das wäre mit mir im Ständerat ganz anders, die ökologischen und sozialen Anliegen wären auch vertreten. In vielen Fragen positionieren sich Hansjörg Knecht und Thierry Burkart leider zum Nachteil des Kantons. So haben sich etwa beide gegen das Rahmenabkommen mit der EU gestellt, obwohl die Aargauer Regierung dieses klar befürwortete. Das Rahmenabkommen wäre dringend nötig, denn damit hätten wir auch ein Stromabkommen mit der EU.

Die SP hat 2019 mit Cédric Wermuth einen Mann ins Ständeratsrennen geschickt. Warum hat man nicht schon dort auf mehr Diversität geachtet?

Es ist müssig, über 2019 zu reden, jetzt stehen die Wahlen 2023 an. Es ist wichtig, eine Frau in den Ständerat zu wählen, aber es geht vor allem auch darum, dass die ganze Breite der Aargauer Bevölkerung in der kleinen Kammer abgebildet sein soll.

Sie waren der einzige Vorschlag der SP-Geschäftsleitung und wurden einstimmig von den Delegierten nominiert. Niemand hat am Parteitag Zweifel an Ihrer Kandidatur geäussert. Haben Sie mit diesem Rückhalt gerechnet?

Ich hatte schon nach der Nominierung durch die Bezirkspartei viel Zuspruch, was mich enorm freut. Es ist sehr motivierend zu spüren, dass man getragen wird. Ich sehe das aber auch als Verpflichtung, alles zu geben und das Vertrauen nicht zu enttäuschen.

Wie starten Sie in den Wahlkampf?

Mit der Nomination ist ein erster Schritt getan, jetzt geht es an die Planung. Ich habe vor, im ersten Halbjahr 2023 die Regionen zu besuchen, dort mit der Bevölkerung zu reden, Institutionen und Unternehmen zu besichtigen. Ich will wissen, wo der Schuh am meisten drückt – bei Unternehmen ist das gemäss erster Rückmeldungen vor allem der Arbeitskräftemangel.

Haben Sie schon ein Wahlkampfbudget?

Das werden wir im Gleichschritt mit der Planung der ganzen Kampagne erstellen. Wir werden sicher transparent machen, wie viel Geld wir brauchen und woher es kommt.

