Heitere: Christoph Bill über Tabakverbot, Corona und Ticketpreise

Interview Heitere-Chef Christoph Bill: «Schlussendlich kann es sein, dass die Ticketpreise erhöht werden müssen» Christoph Bill, Gesamtleiter des Heitere Open Airs und Branchenverbandspräsident, sagt im Interview, welche Auswirkungen das Tabakwerbeverbot auf die Eventbranche hat. Ilir Pinto, ZT Jetzt kommentieren 27.03.2022, 12.00 Uhr

In Zukunft wird Tabakwerbung, die für Kinder und Jugendliche sichtbar ist, verboten sein. Unter anderem fällt somit für einige Kulturveranstaltende das Sponsoring durch Tabakkonzerne wahrscheinlich weg. Vor dem diesjährigen Heitere Open Air vom 12. bis 14. August wird das Verbot noch nicht greifen. Das ZT hat dessen Organisator, Christoph Bill, gefragt, was es für das «Heitere» und die Branche bedeutet.

«Gerade am Sonntag haben wir einen hohen Anteil an Familien, den wir nicht einfach so verlieren wollen», sagt Christoph Bill. Philipp Muntwiler

Christoph Bill, was halten Sie persönlich vom Tabakwerbe­verbot?

Ich bin Nichtraucher. Dennoch finde ich: Der Entscheid zu rauchen liegt in der Eigenverantwortung von jeder und jedem. Tabakwerbung ist nicht die Ursache, wieso junge Leute mit dem Rauchen beginnen. Wenn in einer Gruppe einer zu rauchen beginnt, zieht der Nächste mit. Es ist deshalb wichtig, dass man die eigenen Kinder dafür stark macht, Nein sagen zu können – nicht nur zu Zigaretten. Die vor der Annahme der Initiative bestehenden Einschränkungen hätten vollauf genügt. Am «Heitere» beispielsweise darf man erst ab 18 Jahren in das «Winston Vil­lage», die Zone unseres Tabakpartners. Zudem wird dort nicht zum Rauchen animiert.

Sie sind der Präsident der Schweizer Konzert-, Show- und Festivalveranstalter. Was sind die Auswirkungen des Tabakwerbeverbots auf die Branche?

Wir haben 44 Mitglieder, die in einem normalen Jahr rund 2000 Anlässe veranstalten. Es gibt zwar viele Anlässe ohne Tabakpartner, aber auch zahlreiche, bei denen durch den Wegfall des Sponsorings durch Tabakpartner eine grosse Lücke auf der Einnahmeseite entsteht. Denn Partner aus anderen Branchen stehen nicht Schlange und bestehende sind nicht bereit für grössere Unterstützungen. Ausserdem steigen die Kosten laufend und alle sind gebeutelt von den letzten beiden Jahren. Es sind keine Reserven mehr vorhanden, um den Wegfall mit Links wegzustecken. Schlussendlich kann es sein, dass die Ticketpreise erhöht werden müssen. Denn auch die Gagen werden nicht günstiger.

Wie stellt sich das Heitere Open Air in Zukunft sponsorentechnisch auf?

Unser Tabakpartner Winston – eine Marke der Japan Tobacco International, die in Dagmersellen einen grossen Marketing- und Produktionsstandort hat – ist einer unserer fünf Hauptsponsoren. Ich gehe aktuell davon aus, dass wir auch noch für das Jahr 2023 alles beim Alten belassen können und die Änderung ab 2024 greifen wird. Vielleicht gibt es dann die Möglichkeit einer reduzierten Zusammenarbeit – je nach Umsetzung der Initiative.

Zur Person key Christoph Bill, Heitere-Chef Christoph Bill, 50, ist Gesamtleiter des Heitere Open Airs und Präsident des Branchenverbands der Schweizer Konzert-, Show- und Festivalveranstalter (Swiss Music Promoters Association). Als er im Alter von etwa 16 Jahren eine Schülerdisco besuchte, kam in ihm zum ersten Mal der Wunsch auf, zukünftig Events zu organisieren.Er studierte Betriebswirtschaft an der Universität Bern. Im Jahr 1992 arbeitete er das erste Mal am Heitere Open Air mit und seit 2001 ist er dessen Gesamtleiter. Der Brittnauer ist der Region eng verbunden, er hat auch in Strengelbach, Oftringen und Zofingen gelebt.

Tabakwerbung macht ungefähr 20 Prozent des Sponsoring-Budgets aus. Wie könnten Sie einen Wegfall dieser Einnahmen kompensieren?

Das steht noch offen. Wir müssen den Volksentscheid akzeptieren und schauen, ob und welche Hebel wir haben. Einer wäre, wie erwähnt, den Ticketpreis zu erhöhen – wohl um etwa sieben bis zehn Prozent.

Könnte es am «Heitere» beispielsweise einen abgetrennten Bereich oder einen Abend nur für Erwachsene geben, wo Tabakwerbung möglich ist?

Kaum. Rund 10 Prozent unserer Gäste sind minderjährig, und gerade am Sonntag haben wir einen hohen Anteil an Familien, den wir nicht einfach so verlieren wollen.

Sehen Sie im Ganzen vielleicht eine Chance für die Akquirierung neuer Sponsoring-Partner?

Jein. Es ist nicht so, dass wir uns zuvor gegenüber anderen Branchen verschlossen hätten. Nur kann ich mir im Moment keine neuen Branchen vorstellen, die gesamtschweizerisch in das Feld der Festivals einsteigen würden.

Die Stimmung am Heitere ist – wie hier 2019 – fast durchgehend auf einem hohen Niveau. Andre Albrecht

Nach zwei Jahren Ausfall wegen Corona finden dieses Jahr wieder viele Veranstaltungen wie gewohnt statt. Ist diesen Sommer wieder alles beim Alten in der Eventbranche?

Vieles, ja. Für Veranstaltungen bestehen keine Einschränkungen mehr, und ich sehe viele Anzeichen dafür, dass die Gäste auch nicht mehr zurückhaltend sind. Im letzten Jahr hatten die Leute noch Angst davor, Tickets für Veranstaltungen zu kaufen, die womöglich abgesagt werden müssen. Dafür stehen wir vor neuen Herausforderungen, etwa dem Fachkräftemangel, einer Veranstaltungsflut oder dünnen finanziellen Reserven.

Hängt Corona als Damoklesschwert über dem «Heitere»? Rechnen Sie in diesem Jahr damit, dass kurzfristig doch abgesagt werden muss?

Nein, ich rechne nicht damit, auch wenn die Möglichkeit theoretisch besteht. Das Gute ist, dass wir im Kanton Aargau das innovative und effiziente Instrument des Schutzschirmes für Publikumsanlässe haben: Bei einer Absage durch die Behörden würden uns gegen 90 Prozent der entstandenen Kosten zurückerstattet. Nur so sind wir in der Lage, das Risiko in Kauf zu nehmen.

Wie gross war die staatliche ­Corona-Unterstützung bis jetzt?

Das «Heitere» hat im Jahr 2020 eine Ausfallentschädigung von ungefähr 50 Prozent des Schadens bekommen. Den Rest mussten wir aus unseren Reserven nehmen. Im Jahr 2021 haben wir eine grosse Unterstützung bekommen, um das Heitere Open Air Festival zu realisieren. Für beides sind wir sehr dankbar.

Wie läuft es mit den Vorbereitungen für das Heitere Open Air 2022?

Mein Team und ich sind aktuell sehr gefordert. Und es ist etwas intensiver, da es drei Jahre her ist seit dem letzten richtigen Open Air und in dieser Zeit einiges geschehen ist, sei es auf Lieferanten- oder personeller Seite; es sind nicht mehr die gleichen oder zu wenig Leute am Start. Weitere Herausforderungen sind Materialengpässe und Preiserhöhungen. Ein Stück weit spielt es eine Rolle, dass sich die Projekte aufgrund von Verschiebungen angestaut haben. Auf dem «Heitere» finden zudem nach dem Festival zwei Firmenanlässe statt; die Infrastruktur muss innert vier bis fünf Tagen um- und abgebaut werden.

Nach der Heitere-Festivalwoche 2021 bauen Heitere-Chef Christoph Bill und rund 100 Mitarbeiter die Festivalbauten wieder ab. ZT

Wie hat Corona die Eventbranche verändert?

Ich staune manchmal, wie wenig. Die Zeichen stehen auf eine Rückkehr zur bekannten Normalität. Alternative Formate sind zwar entstanden und existieren da und dort parallel weiter, aber verständlicherweise dominiert das klassische Live-Erlebnis jetzt wieder.

In anderen Ländern gelten noch Restriktionen. Was bedeutet das für internationale Events wie eine Tournee?

Dass Tourneen zusammenfallen, ist im Moment noch ein Risiko. Es sollte aber abnehmen gegen den Sommer. Ein anderes Problem ist die aktuell noch etwas zurückhaltende Nachfrage, die zu Absagen oder Verschiebungen führt.

«Alternative Formate sind zwar entstanden, aber verständlicherweise dominiert das klassische Live-Erlebnis jetzt wieder», sagt Christoph Bill. Ilir Pinto

Was ist einschneidender: Das Tabakwerbeverbot oder Corona?

Ganz klar Corona, die Auswirkungen werden uns noch über Jahre hinweg beschäftigen. Die finanziellen Konsequenzen sind nicht nur bei uns, sondern in der ganzen Branche spürbar. Es gab zudem personelle Abwanderungen in der Branche. Und das Nachfrageverhalten kann nicht abgeschätzt werden.

Das Tabakwerbeverbot muss noch umgesetzt werden Am 13. Februar 2022 wurde die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)» von der Stimmbevölkerung angenommen. Der Anteil an Ja-Stimmen lag bei 56,6 Prozent – bei einer Stimmbeteiligung von 44,2 Prozent. Das Ständemehr hat die Initiative ebenfalls erreicht. Der Bundesrat hat nun drei Jahre Zeit, um die Gesetzesänderung auszuarbeiten. Nach der Umsetzung wird für Minderjährige zugängliche Tabakwerbung untersagt sein.

