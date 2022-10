Aargauer Gewerbepräsident Giezendanner zu hohen Energiepreisen

Interview Gewerbepräsident Giezendanner zu hohen Energiepreisen: «Da bin ich auch als Arbeitgeber in der Verantwortung» Transportunternehmer und SVP-Nationalrat Benjamin Giezendanner steht als Präsident des Aargauischen Gewerbeverbandes derzeit an vielen Fronten: akuter Fachkräftemangel, Energiepreisexplosion, drohender Strom- und Gasmangel, zu wenig Lernende, viel Bürokratie. Letzteres will er mit einem KMU-Stempel eindämmen. Mathias Küng Jetzt kommentieren 19.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Benjamin Giezendanner beim AZ-Interview in Rothrist. Mathias Förster

Laut Sorgenbarometer machen dem Gewerbe seit Jahren Fachkräftemangel und bürokratische Hürden am meisten zu schaffen. Und jetzt? Ist es die drohende Strom- und Gasmangellage?

Benjamin Giezendanner: Die Bürgerinnen und Bürger nehmen dieses Problem sehr stark wahr. Wir nehmen es selbstverständlich sehr ernst und wappnen uns, so gut wir können. Doch seit ich Gewerbepräsident bin, macht uns der Fachkräftemangel am meisten zu schaffen, auch jetzt.

Wie sehr?

Wir suchen in unserer eigenen Firma beispielsweise mehrere Chauffeure und auch Mechaniker. Wenn wir etwas sanieren oder bauen wollen, werden zwar Offerten in Aussicht gestellt. Wann diese realisiert werden können, wissen wir aber nicht, weil die betreffende Firma übermässig mit Arbeit eingedeckt ist und zu wenig Leute hat.

Viele Firmen hätten also Aufträge, können sie aber mangels Leuten nicht umsetzen?

Ja, dafür gibt es zahllose Beispiele. Ich kenne einen jungen, sehr innovativen Schreiner, der so viele Aufträge hat, dass er den Betrieb vergrössern will. Er muss das aber hinausschieben, auch die geplante Vergrösserung seines Maschinenparks – was auch einer anderen Firma einen Auftrag brächte –, weil er die zusätzlich benötigten Schreinerinnen und Schreiner nicht findet.

Zur Person Benjamin Giezendanner Benjamin Giezendanner (Rothrist, 40) präsidiert seit 2020 den Aargauischen Gewerbeverband (AGV). Beruflich ist er seit 2017 Geschäftsführer von Giezendanner Transport in Rothrist. 2019 wurde er für die SVP in den Nationalrat gewählt. Mit 18 Jahren war er 2001 der bisher jüngste gewählte Grossrat. 2017 bekam er als Grossratspräsident 134 von 135 Stimmen. In der Armee ist er Hauptmann. Er ist verheiratet und hat drei Töchter. In der Freizeit widmet er sich seiner Familie, Mountainbike, Wandern, Geschichte.

Bisher suchte man auch im nahen Ausland. Aber in Deutschland werden Fachkräfte inzwischen ebenso händeringend gesucht. Bringt es noch was, dort zu suchen?

Wir rekrutieren viele Mitarbeitende in Deutschland, wenn wir sie hier nicht finden. Das gelingt auch heute noch. Generell muss ich aber sagen, dass infolge der Personenfreizügigkeit zu wenig Fachkräfte kommen, dafür viele, die wir im Arbeitsmarkt nicht brauchen können. Das bessert erst, wenn wir uns mit dem politischen Tabu eines Kontingentsystems auseinandersetzen.

Wir setzen aber die bilateralen Verträge akut aufs Spiel, wenn wir die Personenfreizügigkeit kündigen.

Politisch gesehen stecken wir im riesigen Dilemma. Mehr Zuwanderung dürfte eine Mehrheit der Bevölkerung bald nicht mehr hinnehmen. Noch trauen sich wenige Politiker dies anzusprechen, doch irgendwann wird der Sozialstaat gesprengt und der Wohlstand pro Kopf massiv sinken. Analog der Energiemangellage wird auch dieses Missmanagement irgendeinmal an den Tag treten.

Auf die Personenfreizügigkeit mit der EU können wir an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Aber was tun Sie jetzt konkret, um den Fachkräftemangel zu verringern?

Die Politik muss die Bildungs- und Sozialpolitik hinterfragen. Zu viele Akademiker, zu wenig Berufsleute. Zu viel Teilzeitarbeit, zu wenig Leistungsbereitschaft. Zu viele Staatsangestellte, zu wenige Arbeitnehmende in der Privatwirtschaft. Nun ist der Mangel aufgrund geburtenschwacher Jahrgänge noch grösser geworden. An der Bereitschaft, junge Leute auszubilden, fehlt es jedenfalls nicht.

Es melden sich viel zu wenig junge Leute für eine Metzgerlehre, für den Bau, für Gastroberufe.

Die Liste können wir verlängern, Chauffeure, Elektriker, Maurer ... Umgekehrt werden Informatiklehrstellen überrannt. In der Gastronomie melden sich wieder mehr junge Leute. Das ist erfreulich, aber es reicht bei weitem nicht, um die bestehenden Lücken aufzufüllen.

Angehende Lernende werden derart umworben, dass in einem anderen Kanton kürzlich ein junger Mann gar Teilzeitlehrling (80 Prozent) werden wollte.

Davon habe ich gehört (lacht). Ich habe so etwas aber noch nie erlebt. Ich kenne auch keinen solchen Fall aus dem Kanton Aargau. Doch wir als Arbeitgeber müssen uns auch hinterfragen und schauen, ob wir noch attraktiv genug sind, und uns sonst wandeln, die eigene Infrastruktur auf den neusten Stand bringen, familienergänzende Angebote und Homeoffice anbieten, wo das geht, und zeitgemässe Löhne zahlen.

Benjamin Giezendanner neben einer alten Zapfsäule vor dem Büro seiner Firma. Mathias Förster

Die aktuelle Lohnrunde läuft. Die Erwartungen sind als Folge der hohen Energiepreise und der hohen Inflation gross.

Ja, die Energiekosten sind stark gestiegen. In meiner Branche sind die Löhne nicht so hoch. Wenn ein Chauffeur pro Monat plötzlich bis 150 Franken mehr für Gas und Strom bezahlen muss, spürt er das enorm. Da bin auch ich als Arbeitgeber in der Verantwortung. Die Kunst wird darin bestehen, eine Lohnerhöhung auszuhandeln, die nicht inflationstreibend wirkt, aber den Schmerz der Arbeitnehmer lindert. Die Unternehmen müssen diese Lohn-Mehrkosten zwingend über die Preise weitergeben.

Kann man nicht mit mehr Effizienz noch etwas herausholen?

Schauen Sie, die Wirtschaft trimmt sich ständig fit. Doch wir sind mit mehreren Herausforderungen konfrontiert. Der starke Franken tut dem Export weh. Und auch wir spüren die hohen Energiepreise sehr stark. Wir müssen unsere Mehrkosten weitergeben. Wenn wir das gut erklären, bin ich sicher, dass die Menschen es verstehen.

Im Aargau kritisiert das Gewerbe regelmässig, auch aufgrund der steigenden Maturitätsquote gebe es zu wenig Lehrlinge. Sie haben das vorhin schon angesprochen.

Wenn die beiden zusätzlichen Mittelschulen in Stein und im Raum Brugg-Lenzburg kommen, wird sie weiter steigen. Damit gehen dem Gewerbe weitere gute junge Leute verloren. Kommt dazu, dass Schulleiterinnen und Schulleiter sowie Lehrkräfte als Hauptbeeinflusser gute Schülerinnen und Schüler zu sehr für den Mittelschulweg ermuntern. Dabei haben diese auch nach einer Lehre viele gute Perspektiven für eine Weiterausbildung. Unser duales Berufsbildungssystem ist heute sehr durchlässig. Das wollen wir vermehrt aufzeigen und mit Perspektiven um sie kämpfen.

Gleichwohl werden auch künftig Lehrlinge fehlen, weil viele Junge gern den Weg via Mittelschule einschlagen.

Ja, wir fordern, dass alle angehenden Lehrpersonen an der Fachhochschule für Pädagogik innerhalb der Ausbildung einen zweiwöchigen Block im Gewerbe absolvieren. Diese Möglichkeit wird sie vom Wert und den Perspektiven der Berufslehre überzeugen und so die Hürden abbauen, um zukünftige Schülerinnen und Schüler für die Lehre zu begeistern.

Was bleibt noch, um mehr Lernende zu gewinnen?

In zehn bis zwölf Jahren kommen zusammen mit meinen noch kleinen Töchtern wieder grössere Jahrgänge ins Lehrlingsalter, aber so lange können wir nicht warten. Deshalb fördern wir das Format «Schule trifft Wirtschaft».

Das müssen Sie erklären.

Das sind Berufsinformationstage, die sich an Schülerinnen und -schüler der zweiten Oberstufe richten. Sie bekommen an einigen Tagen Einblick in möglichst viele verschiedene Berufe. Es handelt sich dabei um Info-, nicht um Schnuppertage. Im Idealfall wissen sie nachher, welche Berufe für sie in Frage kommen und welche nicht. Es soll ihnen die Suche nach einer Schnupperlehre vereinfachen.

Benjamin Giezendanner vor einer Zugmaschine aus seiner Fahrzeugflotte. Mathias Förster

Gibt es diese Tage bereits?

Solche Berufsinfotage gab es etwa schon in Etzgen und Brugg. Weitere finden beispielsweise vom 31. Oktober bis 4. November an der Kreisschule aargausüd statt. Da beteiligen sich Firmen aus der Region. Es werden Einblicke in den Beruf einer Automobil-Mechatronikerin, eines Hauswirtschafters, einer Elektroinstallateurin, von Kaufmann und Kauffrau, Produktionsmechanikern, Kunststofftechnologinnen und so weiter angeboten.

Ein grosses Thema waren lange die durch Corona durcheinander geratenen Lieferketten. Wie sieht es da aus?

Bis vor kurzem spürten wir das sehr stark. Auch in unserer Firma müssen wir auf gewisse Ersatzteile für Lastwagen monatelang warten und teilweise sogar Fahrzeuge ausser Betrieb stellen.

Was geschieht dann?

Wir mussten auf gewisse Aufträge verzichten, womit sich die Kundschaft auch weiterorientieren musste. Jedoch entspannt sich die Situation allmählich.

Inwiefern?

Die Lieferketten scheinen sich etwas zu normalisieren. Das zeigt sich auch beim Containertransport. Die Kosten für einen 40-Fuss-Container von Schanghai nach Rotterdam war Ende 2021 auf über 14'000 Dollar hochgeschnellt, jetzt sind sie bei 4500 Dollar. Das ist für die europäische und schweizerische Wirtschaft ein schlechtes Zeichen, da Importe massiv günstiger werden. Bei gleichzeitig steigenden Energiepreisen zeichnet sich ein explosives Gemisch ab.

Die hohen Energiepreise stellen viele Firmen vor enorme Herausforderungen. Müssen im Aargau deswegen gar Firmen schliessen oder die Produktion reduzieren?

Je nach Energieintensität einer Branche tut das unglaublich weh. Mir hat bisher aber kein Unternehmer im Aargau explizit gesagt, deswegen müsse er schliessen oder Kurzarbeit einführen. Hotels und Restaurants beispielsweise werden ihre höheren Kosten einpreisen und weitergeben müssen. Es mag sein, dass sich dann einige ein Auswärtsessen oder eine Übernachtung im Hotel weniger leisten. Aber ich bin überzeugt: Wenn die Qualität des Angebots stimmt, kann man den Kundinnen und Kunden die Mehrkosten erklären.

Soll der Staat helfen, etwa mit zinslosen Darlehen?

Ich finde es falsch, deswegen nach Staatshilfe zu rufen, da die Energie längerfristig teurer bleibt und die zinslosen Darlehen den Unternehmen zwar etwas Sauerstoff geben, jedoch die Ursache nicht beheben.

Seit Jahren werden in jedem KMU-Barometer bürokratische Hürden beklagt. Scheinbar tut sich da aus Ihrer Sicht zu wenig?

2005 hat der Gewerbeverband unter dem damaligen Geschäftsführer Herbert Scholl eine KMU-Entlastungsinitiative lanciert, welche später zu einem Verfassungsparagrafen für weniger Bürokratie führte. Leider blieb dies bis dato toter Buchstabe. Bei Gesetzesvorhaben wird auf vieles eingegangen, nicht aber auf die Frage, ob sie das Gewerbe belasten. Es braucht deshalb ein Ausführungsgesetz, welches jede künftige Botschaft der Regierung auf KMU-Tauglichkeit untersucht.

Ein Gesetz gegen zu viele Gesetze, ist das nicht ein Widerspruch in sich selbst?

Ich weiss (lachend), wir wollen die Gesetzes- und Bürokratiedichte reduzieren. Jedoch bedingt jede staatliche Aktivität eine gesetzliche Grundlage. Der Gewerbeverband arbeitet gerne mit der Verwaltung zusammen. Dort arbeiten viele gut qualifizierte Leute, die wir lieber in der Privatwirtschaft hätten, doch der Kanton konkurrenziert uns mit höheren Löhnen und paradiesischen Arbeitsbedingungen. Am Ende resultieren genau daraus ständig neue bürokratische Hürden und endlos auszufüllende Statistiken, welche uns in unserer Arbeitszeit von der Wertschöpfung abhalten.

Was soll das Gesetz bringen?

Dass unsere Anliegen ernst genommen werden müssen, und weniger Bürokratie. Dafür schlagen wir an der Herbst-Generalversammlung des Gewerbeverbandes am Donnerstag die Einführung eines KMU-Stempels vor. Jede Vorlage wollen wir künftig auf KMU-Tauglichkeit prüfen. Dann geht der Daumen entweder hoch oder halt runter.

Der Gewerbeverband ist in der Taskforce des Kantons zur Abwendung einer befürchteten Strom- und Gasmangellage vertreten. Wo steht diese?

Viele Unternehmen verfügen inzwischen über Notstromaggregate, sie bereiten sich vor, hoffen aber, dass der schlimmste Fall – Netzabschaltungen – nicht eintrifft. Das wäre eine Katastrophe. Es ist aber noch völlig unklar, wie die Betriebe mit solchen Aggregaten – wir haben auch welche – zur Abwendung einer Mangellage einbezogen werden, respektive der Bund muss die rechtlichen Grundlagen (Luftreinhalte- und Lärmschutzverordnung) anpassen. Bundesbern ist in dieser Krise viel zu lethargisch und ideologisch geprägt.

Benjamin Giezendanner im Nationalratssaal. Alessandro Della Valle / keystone

Und der Kanton?

Ich verteile selten Komplimente an die Verwaltung. Zu Beginn der Coronazeit gab es auch keinen Grund dafür, das Chaos war damals haarsträubend. Doch wie sich die kantonale Taskforce Strommangellage unter der Führung von Daniel Lang, dem neuen Leiter des Amtes für Wirtschaft und Arbeit, vorbereitet und die Anliegen der Wirtschaft aufnimmt, stimmt mich optimistisch. Wenn es der Bund nur auch so machen würde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen