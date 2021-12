Gallati spricht über die Impfpflicht, die SVP und das Zertifikat

Interview Gallati zur Impfpflicht: «Ich unterstütze alles, was die Impfquote erhöht» Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati rechnet damit, dass der Bundesrat diese Woche Verschärfungen beschliesst. Für ihn führt der Weg aus der Krise nur übers Impfen. Über eine Impfpflicht müsse aber der Gesetzgeber entscheiden. Mit seiner Partei, der SVP, die sich bei Impfskeptikern anbiedert und die 2G-Regel kritisiert, geht er hart ins Gericht. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.00 Uhr

Lassen sich Schliessungen noch abwenden? «Hoffentlich», sagt Jean-Pierre Gallati. Claudio Thoma (7. August 2021)

Am Freitag hat der Regierungsrat mitgeteilt, es drohe eine Überlastung des Gesundheitswesens. Das klingt dramatisch.

Jean-Pierre Gallati: Im Moment laufen die Spitäler auf Volllast, und das Personal ist am Anschlag. Eine Triage wie in der Kriegsmedizin müssen sie zum Glück noch nicht durchführen. Das wäre dramatisch. Aber das Drama zeichnet sich am Horizont ab.

Inwiefern?

Im Moment liegen im Aargau um die 20 Covid-Patienten auf den vier Intensivstationen. Inzwischen sind die Ansteckungszahlen aber auf mehr als 800 Fälle pro Tag gestiegen und damit doppelt so hoch wie noch vor drei Wochen. Das heisst, bald könnten 40 oder 45 Personen wegen Covid-19 auf einer Intensivstation liegen und 200 weitere auf der allgemeinen Abteilung. Die Spitäler wären schon komplett überlastet, bevor diese Werte überhaupt erreicht sind. Das ist das Problem. Und das hat jetzt auch der Bundesrat erkannt.

Lassen sich Schliessungen oder Teilschliessungen noch abwenden?

Hoffentlich.

Wie?

Der Bundesrat hat am Freitag zwei Varianten in die Konsultation geschickt. Beide sehen eine praktisch flächendeckende 2G-Regel und Masken- und Sitzpflicht vor. Variante zwei schlägt dort Schliessungen vor, wo keine Maske getragen werden kann – also zum Beispiel in Restaurants, Bars oder Fitnessstudios. Auch die Massnahmen am Arbeitsplatz oder für private Treffen würden verschärft. Der Regierungsrat wird sich bis am Dienstagabend zu den vorgeschlagenen Massnahmen des Bundesrats äussern.

Letztes Jahr hat der Regierungsrat nicht auf den Bundesrat gewartet. Sie sagten damals: «Wenn der Bundesrat am Freitag keine weiteren Massnahmen beschliesst, werde ich dem Regierungsrat Verschärfungen beantragen.» Sagen Sie das heute wieder?

Die Situation ist eine andere. Es ist fast sicher, dass der Bundesrat diese Woche starke Massnahmen beschliessen wird. Es ist auch fast sicher, dass er wirkungsvolle Verschärfungen beschliessen wird, weil sowohl die Variante 1 als auch die Variante 2 wirkungsvoll wären. Das war letztes Jahr anders. Da hat sich der Bundesrat sehr lange dagegen gesträubt, einheitliche Massnahmen anzuordnen, und die Situation in den Spitälern war noch schlechter als heute.

Und wenn jetzt diese Woche trotzdem nichts passieren sollte?

Dann können Sie mir diese Frage noch einmal stellen. Aber ich glaube wirklich nicht, dass der Bundesrat nichts beschliessen wird.

Zur Person Claudio Thoma Jean-Pierre Gallati Der 55-jährige SVP-Politiker Jean-Pierre Gallati ist seit November 2019 Aargauer Regierungsrat. Er steht dem Departement Gesundheit und Soziales vor, das bei der Pandemiebekämpfung federführend ist. Bei den Wahlen im Oktober 2020 wurde Gallati als Regierungsrat bestätigt. Vor seiner Wahl in den Regierungsrat war er Fraktionschef der SVP im Grossen Rat und führte als Jurist eine Anwaltskanzlei in Berikon. Er lebt in Wohlen, ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter.

Auf die Situation an den Schulen hat der Regierungsrat reagiert. Die Weihnachtsferien starten eine Woche früher. Sind Sie hier der Forderung der Schulverbände nachgekommen?

Der Regierungsrat hat sich diese Überlegungen vorher schon gemacht. Die Äusserungen und Schilderungen der Schulverbände zur Situation an den Schulen haben aber sicher auch eine Rolle gespielt.

Nach den Ferien gilt ab der 1. Klasse Maskenpflicht. Dieser Entscheid wird wohl auf Widerstand stossen. Warum war er nötig?

Wir haben das nur ungern beschlossen. Wir gehen davon aus, dass die Maske auch bei den Jüngeren eine positive Wirkung hat und vor Ansteckungen schützt. Im Moment gibt es bei den 10- bis 19-Jährigen am meisten Ansteckungen, und auch die unter 10-Jährigen sind stark betroffen. Dem mussten wir Rechnung tragen.

Sie könnten an den Schulen auch flächendeckend regelmässig testen, anstatt eine Maskenpflicht einzuführen.

Das wäre möglich, hätten wir ausreichend Laborkapazitäten.

Sind denn die Labors wegen der vielen Nachtests am Anschlag?

Sie sind am Anschlag, aber nicht nur deswegen. Bereits bei der Auswertung der Pooltests kommt es zu Verzögerungen in den Labors.

Aber die Laborkapazitäten wurden doch so geplant, dass man bis zu 180'000 Personen pro Woche hätte testen können.

Das war unser Ziel, und es war auch überhaupt nie Thema, dass wir diese Kapazitäten nicht haben werden. Weder wir noch unser Vertragspartner hat damit gerechnet. Jetzt sind wir bereits mit 40'000 Personen erheblich über der Kapazität. Da kann man lange sagen: Wir wollten eigentlich mehr, wenn die Kapazität dann nicht da ist.

Man hat mit Kapazitäten geplant, die gar nie realistisch waren?

Im Nachhinein, ja. Es hat aber niemand gesagt, es sei nicht möglich. Es besteht in der ganzen Schweiz eine Mangelsituation. Und diese spitzt sich jetzt noch massiv zu, weil das Bundesparlament beschlossen hat, die Tests wieder gratis zu machen und auch fürs repetitive Testen ein Zertifikat ausgestellt werden soll.

Sie waren von Anfang an gegen Gratistests.

Ja, und das bin ich immer noch. Es geht nicht darum, möglichst viele Leute zu testen. Der einzige Weg aus der Krise ist, dass sich möglichst viele Leute impfen lassen.

Gerade bei den Erstimpfungen passiert aber wenig. Es gab zwar die nationale Impfwoche. Aber was hat die gebracht?

900 zusätzliche Erstimpfungen im Kanton Aargau.

Ist das ein Erfolg?

Ein kleiner.

Lohnt es sich überhaupt noch, jene, die sich bis jetzt nicht haben impfen lassen, zu beackern und von einer Impfung zu überzeugen? Würde man nicht besser die Impfwilligen schon vor Ablauf der sechs Monate boostern?

Laut Swissmedic und der Eidgenössischen Kommission für Impffragen ist die Auffrischimpfung erst sechs Monate nach der zweiten Impfung möglich. An dieser Vorgabe rüttle ich nicht. Ärztinnen und Ärzte dürfen Ausnahmen machen. Ich nicht. Wir würden in die falsche Richtung marschieren, wenn wir im Kanton Aargau abweichend von den behördlichen Vorgaben flächendeckend etwas anderes machen würden. Für die Booster-Impfungen haben wir im Aargau genug Kapazitäten. Alle, die wollen, können sich relativ schnell anmelden. Vielleicht nicht in Aarau oder Baden vor der Haustüre, aber in Muri, Leuggern oder Spreitenbach.

Letzte Woche war im Covid-Newsletter aber bereits die Rede davon, dass es im Januar bei der Booster-Impfung zu Engpässen kommen wird. Mit Wartezeiten von bis zu vier Wochen.

Das ist der Peak, wenn all jene die Impfung auffrischen werden, die im Juli zum zweiten Mal geimpft wurden. Das Problem sind die Ungeimpften, nicht jene, die ein paar Tage nach dem frühestmöglichen Termin ihre Auffrischimpfung erhalten.

Mit der 2G-Regel erhöht sich der Druck auf die Ungeimpften. Sie können zum Beispiel nicht mehr ins Restaurant. Die SVP Schweiz kritisiert, die 2G-Regel sei diskriminierend und diene nur als Vorstufe zum Impfzwang für alle. Und Sie finden: selbst schuld?

Wie gesagt, der Regierungsrat wird sich am Dienstag zu den Vorschlägen des Bundesrats äussern. Ich habe schon nach den Sommerferien in einem Interview gesagt, dass ich das Zertifikat ein sinnvolles Instrument finde, um Schliessungen zu vermeiden. Und jetzt sind wir genau in dieser Situation: Es geht jetzt darum, eine Zertifikatspflicht einzuführen oder zu schliessen. Einen dritten Weg gibt es nicht. Sonst müsste die SVP Schweiz diesen dritten Weg aufzeigen.

Im Sommer sprach man noch über 3G, jetzt sind wir bald bei 2G. Kommt als Nächstes 1G?

Es war klar, dass es in diese Richtung gehen würde. Das sollte auch niemanden überraschen. Man muss nur schauen, was in den Nachbarländern passiert. Die Schweiz ist ja in der Regel nicht Pionierin, wenn es darum geht, neue Massnahmen einzuführen.

Österreich führt eine Impfpflicht ab 14 Jahren ein. Im Aargau hat die SP eine Impfpflicht für Erwachsene verlangt. Was ist Ihre Haltung?

Meine persönliche Haltung ist, dass ich alles unterstütze, was die Impfquote erhöht oder massiv erhöht.

Also auch eine Impfpflicht?

Dazu äussere ich mich nicht. Das muss der Gesetzgeber entscheiden.

Wenn Sie jetzt sagen, die Impfung ist die einzige Möglichkeit aus der Krise: Was kann man denn noch tun, damit sich mehr Menschen für die Impfung entscheiden?

Vielleicht braucht es auch die bittere Erfahrung. Es gibt viele Patientinnen und Patienten, die wegen Covid-19 im Spital sind und dann plötzlich nach der Impfung schreien. Das kenne ich sogar aus meinem eigenen, erweiterten Bekanntenkreis. Wahrscheinlich haben Spanien und Italien aus diesem Grund eine hohe Impfquote, weil sie in der ersten Welle sehr stark betroffen waren.

Haben Sie in den letzten Wochen mal eine Covid-Station besucht?

In den letzten drei Wochen nicht. Aber ich bin relativ oft dort. Seit Beginn der Pandemie war ich gegen 20 Mal in einem Covid-19-Bereich und etwa 15 Mal auf einer Intensivstation. Kurz vor Weihnachten werde ich wieder zwei Intensivstationen besuchen. Es ist mir wichtig, den Dank und Respekt des Regierungsrats für die Leistungen des Personals zum Ausdruck zu bringen und direkt von den Mitarbeitern zu erfahren, wie es vor Ort aussieht. Auch wenn ich das natürlich regelmässig von den Infektiologen der Kantonsspitäler höre.

Wegen der hohen Fallzahlen ist auch das Contact-Tracing wieder überlastet. Warum passiert das immer wieder?

Jedes System hat eine Kapazitätsgrenze. Wir haben unser Contact-Tracing auf die Spitzenbelastung der zweiten Welle ausgerichtet, als sich knapp 600 Menschen pro Tag angesteckt haben. Jetzt sind wir bei mehr als 800 Fällen. Aber es ist auch nicht so dramatisch, dass es einen Rückstand gibt.

Nicht?

Nein. Jede positiv getestete Person bekommt sofort per SMS oder E-Mail die Weisung, was zu tun ist. Ich habe das selbst erlebt, als ich mich angesteckt habe. Was später verschickt wird, ist die Verfügung. Diese brauchen Infizierte aber gar nicht, weil sie sowieso zu Hause sind.

Bei den engen Kontaktpersonen von Infizierten gibt es aber auch einen Rückstand, und diese brauchen, wenn sie nicht geimpft sind, relativ rasch eine Verfügung für den Arbeitgeber.

Dank der Impfung müssen aber zwei Drittel gar nicht in Quarantäne. Das Problem mit den verzögerten Quarantäneverfügungen lässt sich auch mit Verspätung lösen, auch wenn das nicht optimal ist.

Jean-Pierre Gallati und SVP-Kantonalpräsident Andreas Glarner im Ochsen Lupfig, als die Parolen zum Covid-Gesetz gefasst wurden. Alex Spichale

Sprechen wir noch einmal über Ihre Partei, die SVP. Kantonalpräsident Andreas Glarner sagt gerne, Ihre Haltung in der Coronapolitik sei Ihrer Funktion als Gesundheitsdirektor geschuldet.

Das Gegenteil ist der Fall! Die Beschlüsse des Regierungsrats zu Covid-19 decken sich mit meiner eigenen Haltung zu 99 bis 100 Prozent. Mit solchen Aussagen versuchen Andreas Glarner und andere SVP-Exponenten nur eine Ausrede zu finden, warum alle sieben SVP-Gesundheitsdirektorinnen und -Gesundheitsdirektoren komplett einen anderen Kurs fahren als die SVP-Bundeshausfraktion. Diese hat jeweils im Parlament dem Covid-19-Gesetz sehr deutlich zugestimmt und danach in den Referendumskämpfen auf Ablehnung umgeschwenkt.

Wäre statt Ihnen Yvonne Feri in den Regierungsrat gewählt worden, wären Sie jetzt Nationalrat und Teil dieser Fraktion.

Und da würde ich meine Meinung zum Ausdruck bringen. Ich habe noch nie das System des Kadavergehorsams gelebt.

Will sich Ihre Partei bei den Impfskeptikern anbiedern?

Natürlich! Aber nicht meine Partei, sondern ein paar Exponenten der Partei. Deren Überlegungen sind aber falsch: Eine Partei sollte sich nicht bei irgendjemandem anbiedern, um Wähler zu gewinnen.

Welche Rückmeldungen erhalten Sie denn aus der Basis der SVP Aargau? Werden Sie da kritisiert für Ihre Coronapolitik?

Da gibt es relativ wenig Kritik. Das muss ich einfach hinnehmen. Ich bin nicht neu in der SVP Aargau. Die Leute kennen mich. Und die meisten wissen, dass ich etwas überlege, bevor ich etwas sage. Und überhaupt: Die Mehrheit der SVP Aargau hat die Ja-Parole zum Covid-19-Gesetz gefasst.

Einige würden Ihnen da widersprechen und sagen: «Kein Wunder, wenn am Parteitag Zertifikatspflicht gilt.»

Ja. Und wieder andere sagen, sie seien nicht gekommen, weil sie vor den Ungeimpften Angst hatten.

