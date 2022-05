Gallati und Hürzeler ziehen im Interview Coronabilanz

Interview Gallati und Hürzeler ziehen Coronabilanz: So verteidigen sie den Lockdown, so ist der Aargau auf den Herbst vorbereitet, so teuer ist ein Intensivbett Landammann Alex Hürzeler und Landstatthalter Jean-Pierre Gallati sagen, wie sich der Kanton auf eine mögliche sechste Coronawelle im Herbst vorbereitet und erklären, warum sie in der aktuellen Flüchtlingskrise nur bedingt von den Pandemieerfahrungen profitieren können. Noemi Lea Landolt 3 Kommentare 27.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im grossen Ganzen sind Landammann Alex Hürzeler (rechts) und Landstatthalter Jean-Pierre Gallati zufrieden mit dem kantonalen Krisenmanagement. Chris Iseli

Ein Interview geben ohne Abstand und ohne Maske. Das ist kein Problem mehr für Landammann Alex Hürzeler und Landstatthalter Jean-Pierre Gallati. Die letzten zwei Jahre war das anders. Auch der Regierungsrat hat sich wegen Corona teilweise nur online getroffen.

Trotz der Umstände sich der Kanton ein gutes Zeugnis aus. Im Aargauer Coronabericht, der am Mittwoch publiziert wurde, heisst es, das kantonale Krisenmanagement habe unter den «gegebenen, schwierigen und anforderungsreichen Umständen alles in allem gut funktioniert».

Nach der Lektüre des 62-seitigen Berichts fällt auf: Wirklich konkret sind Sie nicht auf einzelne Situationen eingegangen. Der Aargauer Lockdown kurz vor Weihnachten 2020 wird zum Beispiel mit keinem Wort erwähnt.

Alex Hürzeler: Wir haben bewusst darauf verzichtet, einzelne Ereignisse oder Entscheide vertieft zu analysieren. Beim Coronabericht handelt es sich um einen Reflexionsprozess. Einen Rückblick mit Ausblick. Die Fragestellung lautete, wie wir unsere Prozesse verbessern können.

Trotzdem wird im Zusammenhang mit der Pandemie im Aargau vor allem dieser Tag in Erinnerung bleiben, als die Regierung vor allen anderen Kantonen nicht nur die Restaurants, sondern auch die Läden geschlossen hat. War der Entscheid richtig?

Alex Hürzeler: Ja. Wir hatten diesen Entscheid aufgrund der damals sehr angespannten Belegungssituation in den Spitälern, insbesondere auf den Intensivstationen, zu fällen. Das oberste Ziel des Regierungsrats war es, eine Überlastung beziehungsweise einen Zusammenbruch des Gesundheitswesens zu verhindern.

War es der schwierigste Entscheid?

Alex Hürzeler: Es war sicher einer unserer vielen Coronaentscheide von grosser Tragweite.

Das Gesundheitsdepartement war in den letzten Jahren besonders gefordert. Wo wollen Sie genauer hinschauen?

Jean-Pierre Gallati: Längerfristig stellt sich die Frage, wie viele Kapazitäten wir auf Vorrat bereitstellen wollen. Wir müssen uns zum Beispiel überlegen, ob wir die Intensivbetten aufstocken wollen.

Braucht es denn mehr Betten?

Jean-Pierre Gallati: Der Bundesrat und die Gesundheitskommission des Nationalrats sind der Meinung, es brauche mehr Betten. Ich bin aber nicht sicher, weil ich einfach nicht glaube, dass Gesellschaft, Politik und die Steuerzahler bereit sind, Betten zu bezahlen, die vielleicht jahrelang nicht gebraucht werden. Ein zusätzliches Intensivbett kostet eine Million Franken pro Jahr. Abgesehen davon stellt sich auch die Frage, ob sich angesichts des Fachkräftemangels überhaupt genug Personal für mehr Betten finden lässt.

Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati glaubt nicht, dass Politik und Steuerzahlende bereit sind, viel Geld für Intensivbetten auf Vorrat zu zahlen. Chris Iseli

Was ist mit kurzfristigen Massnahmen? Im Moment weiss niemand, was der Herbst bringt.

Jean-Pierre Gallati: Wir haben nach wie vor 26 Mitarbeiter, die für das kantonale Covid-19-Programm tätig sind. Sie stehen bereit, und wenn nötig könnten wir personell auch rasch aufstocken. Was die Führung betrifft, dass wir zum Beispiel je nach Situation wieder den Koordinations- und Steuerungsausschuss als Bindeglied zwischen Regierungsrat und Verwaltung aktivieren; darauf müssen wir uns nicht vorbereiten. Da haben wir in den letzten Jahren Erfahrungen sammeln können.

Alex Hürzeler: Zudem beteiligten sich im Moment alle Departemente an den Diskussionen in den interkantonalen Fachkonferenzen. Da geht es darum, wie die Kantone in Zukunft in solchen Situationen besser zusammenarbeiten können.

Jean-Pierre Gallati: Das ist ein wichtiger Aspekt. Der Bundesrat hat ja entschieden, dass er selbst keine Massnahmen mehr anordnen will, beziehungsweise erst dann eingreift, wenn es sehr ernst werden sollte.

Würden Sie sich wünschen, dass der Bundesrat schon früher die besondere Lage ausruft und national einheitliche Massnahmen beschliesst?

Jean-Pierre Gallati: Die Kantone haben klar gesagt, dass sie nicht damit einverstanden sind, dass der Bundesrat die besondere Lage eigentlich nicht mehr einführen will. Diese Differenzen zwischen Bund und Kantonen sind auf dem Tisch. Wir müssen jetzt einfach das Beste daraus machen.

Online-Sitzungen, Sitzungen am Samstagmorgen oder am Sonntagabend: Auch für den Regierungsrat sei die Situation während Corona eine völlig andere gewesen, sagt Landammann Alex Hürzeler. Chris Iseli

Ganz am Anfang der Pandemie war der Regierungsrat nur punktuell ins Krisenmanagement einbezogen. Haben Sie unterschätzt, was auf uns zukommt?

Alex Hürzeler: Das liegt natürlich auch an unseren Gesetzen und Verordnungen. Diese sind tendenziell auf kurzfristige, sehr punktuelle Ereignisse und Krisen ausgerichtet. Das führte dazu, dass zum Beispiel der Kantonsärztliche Dienst sehr viele Kompetenzen hatte. Das haben wir inzwischen angepasst, weil wir rasch gemerkt haben, dass in der Pandemie einschneidende Massnahmen von grosser Tragweite für die Bevölkerung und hoher politischer Bedeutung beschlossen werden müssen und dies der Regierungsrat machen muss.

Jean-Pierre Gallati: Andererseits muss man sagen: Wir haben nicht lange vor der Pandemie geübt, wie man eine Impfkampagne für die ganze Bevölkerung organisieren müsste. Das Szenario sah vor, die Bevölkerung in den Turnhallen zu impfen. Das liess sich aber nicht auf die Coronapandemie übertragen, weil die Covid-Impfstoffe gekühlt werden müssen und es sie nicht in Einzeldosen gibt.

Trotzdem orten Sie im Bericht Handlungsbedarf bei den Krisen- und Katastrophenübungen.

Alex Hürzeler: Es geht um Ereignisse von langer Dauer und breiter Wirkung. In der Vergangenheit haben wir uns vor allem auf Krisen vorbereitet, die Tage, Wochen oder vielleicht maximal wenige Monate dauern. Vor diesem Hintergrund wurden auch die Stäbe und Gremien aufgebaut. Grundsätzlich müssen wir hier mehr Flexibilität schaffen.

Beim Kantonalen Führungsstab kommen Sie zum Schluss, dass er sich für die Bewältigung einer breiten Krise von langer Dauer nicht eignet.

Alex Hürzeler: Genau. Das haben wir rasch gemerkt und darum bereits nach der ersten Welle im Sommer 2020 das Krisenmanagement in die ordentlichen Strukturen eingeflochten. Im Nachhinein war das wichtig und richtig.

Der Schwachpunkt an diesem Modell ist die Doppelbelastung der einzelnen Verwaltungsmitarbeitenden. Sie, Herr Gallati, hätten doch ohne Pandemie schon lange die Gesundheitspolitische Gesamtplanung (GGPl) präsentiert.

Jean-Pierre Gallati: Dass die GGPl noch nicht auf dem Tisch ist, liegt nicht an der Doppelbelastung von DGS-Kaderpersonen, sondern hauptsächlich an der fehlenden Verfügbarkeit der Ansprechpartner im ganzen Kanton. Diese waren ebenfalls stark gefordert. Ausserdem ist es nicht ideal, eine solche Gesamtplanung in Videokonferenzen zu erarbeiten.

Auch der Regierungsrat konnte sich in den letzten Jahren nicht immer physisch treffen. Wie hat die Pandemie das Gremium verändert?

Alex Hürzeler: Ich glaube, es war für uns ähnlich wie für die Bevölkerung. Die Situation war plötzlich eine völlig andere. Es gab ausserordentliche Sitzungen, Online-Sitzungen, Sitzungen am Samstagmorgen oder am Sonntagabend. So konnten wir sicherstellen, dass trotz kurzer Fristen immer zeitgerecht entschieden wurde. Auch die Verantwortung, die man als Regierungsrat trägt, ist einem in einer solchen aussergewöhnlichen Situation sicher bewusster als sonst.

Es war ein praktisch nahtloser Übergang von der Coronakrise in die Ukraine-Flüchtlingskrise. Können Sie von den Pandemieerfahrungen profitieren?

Alex Hürzeler: Im Unterschied zur Pandemie, haben wir im Schulbereich jahrelange Erfahrung, wenn es darum geht Flüchtlingskinder zu integrieren. Im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg ist nun die hohe Anzahl der Kinder die grosse Herausforderung. Sollten sich die Szenarien mit den höchsten Flüchtlingszahlen ergeben, müssten wir in diesem Bereich entsprechende Lösungen finden.

Jean-Pierre Gallati: Das ist in meinem Departement Gesundheit und Soziales ähnlich. Der Kantonale Sozialdienst musste schon während der Coronapandemie kurzfristig Lösungen aus dem Boden stampfen und beispielsweise eine Isolierstation eröffnen oder die Asylunterkünfte weniger dicht belegen. Davon können wir jetzt sicher profitieren. Im Zusammenhang mit den Ukraine-Flüchtlingen sind aber natürlich vor allem die Gemeinden gefordert, weil sie letztlich für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge verantwortlich sind. Das ist ähnlich wie während der Pandemie die Spitäler und Pflegeheime.

3 Kommentare M Haueter vor etwa 12 Stunden Liebe Regierungsräte, insgesamt habt ihr das gut gemacht, mit einigen Anlaufschwierigkeiten. Merci.Nun müsste man jedoch in seinen Abteilungen eine Übungsbesprechung machen, bis in die tiefste Ebene. Nach der Pandemie ist vor der Pandemie. In den Schulen beispielsweise hat man auch zum Höhepunkt der Pandemie von den Lehrkräften erwartet, dass im Präsenzunterricht unterrichtet wird, während andere Homeoffice machen durften. Gleichzeitig hat man jedoch die Luftreinigungs/ Lüftungsproblematik immer noch nicht gelöst und glaubt, mit offenen Fenstern durch die kommenden Winter zu kommen - währenddem die Energiepreise durch die Decke gehen. Markus Geiger vor 23 Minuten Liebe AZ: Wollt ihr nicht noch gleich die politisch Verantwortlichen quasi zum Friedensnobelpreis vorschlagen? Wo bleibt der Biss, wo bleiben die kritischen Fragen?Sonst seit ihr mit SVP-lern nie zimperlich, NIE! Alle Kommentare anzeigen