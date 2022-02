Interview Feldschlösschen-CEO Amstutz: «Heute möchte ja niemand mehr mit einer Stange beim Mittagessen gesehen werden» Die Pandemie hinterlässt Spuren bei Feldschlösschen. Der Umsatz des Gesamtunternehmens liegt fast 20 Prozent unter Vorkrisenniveau. CEO Thomas Amstutz spricht im Interview über die Verhinderung eines Corona-Grossausbruchs, die Bedeutung von Restaurant-Terrassen und den Boom bei alkoholfreiem Bier. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Feldschlösschen-CEO Thomas Amstutz mit einer Stange alkoholfreies Bier. Im Alkoholfrei-Markt sieht er die Zukunft. Stefan Bienz

Eine Million Fässer weniger hat Feldschlösschen 2021 verkauft als im Jahr vor der Pandemie (2019). Der Umsatz in der Gastronomie ist im Vergleich zu vor der Krise um fast 40 Prozent eingebrochen, Teil davon der Eventbereich, der fast komplett zum Erliegen kam (-88 Prozent). Und das bei einem Unternehmen, das vor Corona mehr als die Hälfte seines Umsatzes im Event- und Gastrobereich machte. Die Frage an Feldschlösschen-CEO Thomas Amstutz:

Was haben zwei Jahre Pandemie mit Feldschlösschen gemacht?

Wir sind flexibler geworden. Unsere Leute haben Aufgaben übernommen, die vor Corona nicht Teil ihres Jobs waren. Da war eine unglaubliche Solidarität zu spüren. Und wir hatten ja schon Übung vom Vorjahr.

Sie haben nicht abgebaut, Kredite aufgenommen oder Kurzarbeit angemeldet?

Nein, wir sind ohne Kredit, ohne Restrukturierung und ohne Kurzarbeit durch diese Pandemie gekommen. Wir sind überzeugt, dass das eine temporäre Geschichte ist, und sind jederzeit bereit zur Normalität zurückzukehren. Deshalb ging es in erster Linie darum, dass alle gesund bleiben und etwas zu tun haben.

Hatten Sie nicht wahnsinnig viele Ausfälle zu beklagen zuletzt?

Wir hatten schon auch Wochen mit 40 bis 50 Fällen. Aber die waren über unsere 21 Standorte gut so gut verteilt, dass wir die Produktion und Logistik immer aufrechterhalten konnten. Das haben wir insbesondere auch dem täglichen Testen in diesen Bereichen zu verdanken. Wir wollten mit allen Mitteln einen Grossausbruch verhindern.

Sie haben schweizweit 1200 Mitarbeitende. Wie viele Fälle hatten Sie bisher zu beklagen?

330, den ersten im März 2020, den letzten gerade vor zwei Tagen. Die Gesundheit unserer Leute stand in dieser Zeit für uns immer zuoberst. Jedes Meeting hat mit der Frage angefangen, ob es Fälle gibt, wie schwer sie sind. Unsere Mitarbeitenden haben es sehr geschätzt, dass wir diesem Thema so viel Gewicht beimassen.

Sie wollen zur Normalität zurückkehren. Aber die sieht anders aus als vor Corona.

Ja, natürlich. Sie hat Trends beschleunigt, Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung haben zusätzlich an Gewicht gewonnen. Das waren Themen, die Feldschlösschen schon zuvor beschäftigten, aber noch mehr an Gewicht gewannen.

Inwiefern?

Wir haben zum Beispiel eine App lanciert für die Vereinfachung der Lieferabläufe. Das Abladen, die Retouren, das alles kann der Chauffeur jetzt über ein Interface abwickeln. Es ist einfacher und effizienter für ihn und unsere Kunden. Oder wir haben angefangen, Webinare für die Gastronomie anzubieten.

Und was haben Sie dort den Gastronomen erzählt?

Wir hatten zum Beispiel ein Webinar zum Thema Terrasse. Denn wir haben anhand unserer Verkaufszahlen festgestellt: Je grösser die Terrasse, desto besser das Geschäft. Also wollen wir diesen Bereich weiter professionalisieren.

Wie denn?

Es geht vor allem auch darum, die Gastronomen darauf aufmerksam zu machen, dass sie die Terrasse nicht stiefmütterlich behandeln sollen. Wir haben zum Beispiel mit einem Architekten zusammengearbeitet und dann seine Tipps an unsere Kunden weitergegeben. Es gibt beispielsweise verschiedene Module zur Aufwertung der Terrasse. Die kann man fixfertig kaufen und wir haben unseren Kunden die damit verbunden Chancen aufgezeigt.

Wie wird sich die Gastronomie sonst verändern?

Neben der deutlich grösseren Bedeutung von Terrassen gehen wir von drei zentralen Veränderungen aus. Erstens kommt es zu einer Konsolidierung auf dem Markt. Wir rechnen damit, dass es etwa 3500 Betriebe weniger geben wird, weil sie aufhören oder aufgekauft werden. Das führt zum zweiten Punkt, dass vermehrt regionale Gruppen von zwei bis fünf Beizen unsere Kunden sein werden. Und zuletzt rechnen wir mit einem Peak bei den Events, einem Nachholbedarf. Dafür müssen wir bereit sein und das sind wir, weil noch immer alle Leute bei uns sind.

Und welche Trends stellen Sie bei der Nachfrage nach Ihren Produkten fest?

Der Konsum von alkoholfreiem Bier hat 2021 gegenüber 2020 noch einmal deutlich zugenommen. Während alkoholfreies Bier am damals 3,5 Prozent des gesamten Biermarktes ausmachte, waren es letztes Jahr schon 5 Prozent. In Spanien sind es schon 11 bis 12 Prozent.

Und da geht auch die Schweiz hin?

Wir gehen davon aus. Schauen Sie, als wir vor fünf, sechs Jahren den Retailern unsere Alkoholfrei-Strategie vorstellten, brauchte es viel Überzeugungsarbeit. Wir haben dort ein Wachstum von 13 Prozent, verkaufen 13 verschiedene alkoholfreie Biersorten und beherrschen 70 Prozent des Alkoholfrei-Marktes. Wir sehen hier extrem viel Potenzial.

Auch in der Gastronomie oder vor allem im Detailhandel?

Stark wachsend ist vor allem der Detailhandel. Aber wir unternehmen auch Anstrengungen in der Gastronomie. So haben wir ein Alkoholfrei-Glas designt. Heute möchte ja niemand mehr mit einer Stange beim Mittagessen gesehen werden.

Hat die Pandemie an der Strategie nichts verändert?

Nicht grundsätzlich, weil wir davon ausgehen, dass die Gastronomie irgendwann wieder die gleiche Bedeutung haben wird wie vorher. Zugleich haben wir versucht uns breiter aufzustellen und neue Geschäftsfelder aufzubauen. So füllen wir seit Anfang diesen Jahres Pepsi ab und vertreiben es.

Ausgerechnet Pepsi? Und das im Coca-Cola-Land Schweiz?

Es ist so, dass Pepsi in der Schweiz nicht das beste Image hat. Und es wird nicht einfach, das zu ändern. Aber wir wollen daran rütteln und dafür Sorgen, dass die Schweizerinnen und Schweizer wenigstens ab und zu ein Pepsi bestellen. Und wer uns kennt, weiss, dass wir eine solche Aufgabe sehr ernst nehmen und sehr fokussiert angehen.

Haben Sie dafür Kapazitäten aufbauen müssen?

Wir haben in Rhäzüns investiert (Rhäzünser gehört Feldschlösschen; Anm. d. Red.). In eine Wasseraufbereitungsanlage, die Anpassung gewisser Produktionslinien und insbesondere ins Lager, das wir um rund 25 Prozent ausgebaut haben. Ohne Anbau.

Wie haben sich bei Ihnen die Rohstoffpreise entwickelt?

Wir sind massiv betroffen von Preissteigerungen in unterschiedlichsten Bereichen. Die Ernte beim Malz war schlecht, entsprechend gingen die Preise hoch. Die Aluminiumpreise sind extremst gestiegen und auch bei den Flaschen sind sie explodiert. Dazu kommen die stark gestiegenen Energiepreise. Aber wir können und wollen nicht 1:1 weitergeben.

Um wie viel haben Sie die Preise angehoben?

Diese Frage kann ich so nicht beantworten. Bei den Getränken, mit denen wir handeln, haben wir die Steigerungen direkt weitergegeben. Beim Bier haben wir genau analysiert, was wir den Kunden zumuten können, was wir mit Effizienzgewinnen wettmachen können und wie wir folglich die Preise anpassen können.

Das wird bei Spezialitätenbier einfacher sein als bei der klassischen Feldschlösschen-Dose.

Wir sind prinzipiell bereit, mehr zu bezahlen für etwas Spezielles, das will ich nicht in Abrede stellen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen