Dieter Egli zum neuen Standort der Bachem auf dem Sisslerfeld

Interview «Eine Erfolgsstory für die gesamte Nordwestschweiz»: Das sagt Regierungsrat Dieter Egli zum neuen Bachem-Standort auf dem Sisslerfeld Die Standortförderung des Kanton Aargau hat den Entscheid des Biochemiekonzerns Bachem, im Fricktal einen neuen Standort zu errichten, mitbegleitet. Volkswirtschaftsdirektor Dieter Egli spricht von einer Nachricht, die nicht nur für den Aargau gut ist, sondern für die gesamte Region.

Regierungsrat Dieter Egli, Vorsteher Departement Volkswirtschaft und Inneres. Severin Bigler

Im Januar hat der Grosse Rat den Kauf von Land durch den Kanton am Sisslerfeld bewilligt. Sehen Sie den heutigen Entscheid von Bachem, am gleichen Standort zu bauen, als Bestätigung, dass der Ansatz des Kantons richtig war?

Dieter Egli: Grundsätzlich ist es sicher eine Bestätigung, ja. Es gibt in der Region einen bestehenden Cluster der Lifesciences-Industrie, den wir weiterhin ausbauen wollen. Nun zeigt dieser Entscheid von Bachem, dass der Standort fähig ist, neue Unternehmen heranzuziehen. Es hat natürlich nicht nur mit dem Cluster an sich zu tun, sondern es liegt auch an der Tatsache, dass das Sisslerfeld für das Vorhaben des Unternehmens genug Platz bietet.

Bedauern Sie, dass Bachem auf einem Grundstück von DSM baut und nicht auf die vom Kanton gekauften Parzellen?

Nein, wir wollen den Standort ja noch mehr entwickeln. Deshalb war es wichtig, dass der Kanton dort Land kauft. Nun müssen wir dafür sorgen, dass weitere Unternehmen sich dort niederlassen. Es gibt ja auch noch andere Parzellen, die nicht dem Kanton gehören, das eine hat mit dem anderen wenig zu tun. Für uns ist auf jeden Fall klar: wir werden das Land sinnvoll wieder verkaufen können.

Inwiefern profitiert der Kanton Aargau von einer solchen Niederlassung? Hauptsitz der Bachem ist in Bubendorf, der Steuersubstrat dürfte niedrig bleiben.

Wichtig sind natürlich für uns die Arbeitsplätze, die geschaffen werden: in einem ersten Schritt 500, langfristig 3000. Das ist extrem wertvoll für die Region Fricktal. Dabei handelt es sich um attraktive, hochqualifizierte Arbeitsplätze, das verschafft der Region einen wirtschaftlichen Schub. Es geht nicht primär um Mehreinnahmen in Form von Steuern für die Gemeinde und den Kanton. Das ist natürlich positiv, aber nicht der wichtigste Faktor. Solche Niederlassungen führen auch zu Folgeinvestitionen in der Region: Denken Sie zum Beispiel an das lokale Gewerbe.

Bachem hat verschiedene Kantone in Betracht gezogen. Führen sich da Kantone einen Konkurrenzkampf, um Unternehmen anzulocken?

Es gibt gewiss eine solche Konkurrenz, die ein Stück weit auch politisch gewollt ist – das ist im föderalistischen System so. In diesem Fall war es aber vor allem auch wichtig, dass das Unternehmen in der Nordwestschweiz bleibt. Die beiden Basel, die Kantone Aargau und Solothurn liegen so nahe beieinander, dass der Ausbau der Bachem im Fricktal für die ganze Region profitabel sein wird. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Standort auch ins Ausland hätte verlegt werden können. Es ist eine Erfolgsstory für die ganze Nordwestschweiz.

Also herrscht kein böses Blut zwischen dem Baselbiet und dem Kanton Aargau?

Nein, ich denke nicht. Es gibt in dieser Region eine sehr dynamische wirtschaftliche Entwicklung und ich glaube, da können alle Kantone davon profitieren.

